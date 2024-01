Calcul de prêt immobilier : les bons outils pour y voir plus clair

Un prêt immo est souvent un élément essentiel pour accéder à votre rêve : devenir propriétaire. Parmi les étapes les plus importantes de l’accession à un bien immobilier, le passage à la banque pour un prêt peut être un moment redouté.

Ce que vous devez retenir :

Un prêt immobilier est souvent nécessaire pour devenir propriétaire, mais il peut être intimidant.

Avant de demander un prêt, il est essentiel de calculer la somme dont vous aurez besoin.

Prenez en compte le prix du bien immobilier, l’apport, les frais de notaire et l’assurance emprunteur.

Utilisez des outils en ligne tels qu’un calculateur de prêt pour estimer vos mensualités en fonction de la durée et du taux d’intérêt.

Le taux d’intérêt est un élément clé de la négociation avec la banque, car même une petite variation peut avoir un impact significatif sur le coût total de votre prêt.

D’ailleurs, il n’y a pas que les aspects logistiques de votre prêt qui doivent être envisagés. Pour monter un bon dossier de demande de prêt, il est préférable de réaliser toutes les simulations pour répondre à la question suivante : combien d’argent demander à la banque.

Rassurez-vous : vous n’êtes pas tout seul à être un peu perdu, surtout si vous n’êtes pas si bon en mathématiques. Aujourd’hui, internet dispose de nombreux outils qui vous permettront d’évaluer, parfois au centime près, la somme dont vous aurez besoin pour réaliser votre projet immobilier. Avec une calculette de prêt immobilier sous le coude et toutes les informations nécessaires, faites de votre dossier de prêt un dossier en béton !

Simulation d’emprunt : comment calculer la somme nécessaire ?

Bien entendu, le premier réflexe à avoir dans cette situation est de connaître le prix de votre bien. À ce prix s’ajoutent des données nécessaires qui font souvent défaut aux personnes qui achètent un bien immobilier pour la première fois.

La première question est celle de l’apport. Bien que selon la loi, il ne soit pas obligatoire, un apport reste une composante essentielle pour que les banques vous prennent au sérieux (ici). Le montant de l’apport oscille entre 10 et 20 %. En 2023, il est plus que bienvenu d’apporter plus de 10 % dans un contexte de méfiance des banques envers l’immobilier. Dans votre calcul, il suffira de déduire votre apport du prix total du bien.

Les frais de notaire sont également un passage obligé. Véritable acteur de votre avenir immobilier, le notaire doit connaître votre projet afin de déterminer ses frais, qui peuvent s’élever jusqu’à 8 ou 9 % du prix du bien.

Ajoutez à ceci le prix d’une assurance emprunteur que l’on paye à chaque mensualité. L’assurance emprunteur est une protection qui sert lorsque l’emprunteur a un accident de la vie qui entraîne une incapacité ou invalidité par exemple. Cette garantie est aussi bien pour l’emprunteur que pour la banque car l’assurance prendra en charge tout ou partie du remboursement du prêt, même dans les cas les plus graves (décès).

Calculer vos mensualités : une simulation simple comme un clic

En vérité, il est très facile de simuler ses mensualités sur internet lorsque l’on a une idée de la somme que l’on va demander à la banque. Les outils de simulation prennent en compte le nombre d’années de votre emprunt, qui sont généralement de 10, 15, 20, ou 25 ans.

Un calculateur de prêt vous donnera immédiatement le montant de vos mensualités. Il comprend le coût du crédit, le coût de l’assurance emprunteur ainsi que le taux d’intérêt de votre banque.

C’est sur le terrain des taux d’intérêt que vous pourrez négocier avec votre banque. Dans ce domaine, une décimale peut changer la somme du tout au tout. Il est important de noter que le taux d’intérêt varie sensiblement selon la durée de votre emprunt. Logique, car plus l’emprunt est court, plus vous vous engagez à vous libérer de votre dette le plus rapidement possible.