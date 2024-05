5 choses à savoir sur une plateforme de crowdfunding immobilier

Devenir propriétaire immobilier n’a jamais été aussi accessible qu’avec le crowdfunding. Cette nouvelle forme d’investissement participatif appliquée au secteur de l’immobilier connaît un essor fulgurant en séduisant de plus en plus d’investisseurs.

Que vous soyez un particulier qui souhaite vous constituer un patrimoine ou un investisseur confirmé, les plateformes dédiées au crowdfunding immobilier représentent aujourd’hui un formidable levier. On vous dévoile 5 choses à savoir à son propos.

Ce que vous devez retenir des plateformes de crowdfunding immobilier:

Les plateformes de crowdfunding immobilier sélectionnent rigoureusement les projets pour garantir viabilité et rentabilité.

Elles fournissent des informations détaillées sur chaque projet, incluant études de marché et plans financiers.

Le processus d’investissement est simplifié et digitalisé, accessible dès 1000 €.

La gestion locative est entièrement prise en charge par la plateforme, assurant des revenus réguliers.

Comment une plateforme de crowdfunding immobilier sélectionne-t-elle ses projets ?

Loin de proposer n’importe quelles opportunités, les plateformes de crowdfunding appliquent des critères de sélection très rigoureux. Seuls les programmes solides, viables sur le long terme et offrant un véritable potentiel de rentabilité sont retenus. Pour ce faire, chaque projet fait l’objet d’une minutieuse diligence qui est menée par des experts.

De multiples paramètres sont alors passés à la loupe à cette étape cruciale d’analyse. Les équipes d’analystes évaluent entre autres la solidité et l’expérience des promoteurs et opérateurs immobiliers à l’origine du projet. Ce processus de sélection très strict fait ainsi office de véritable tamis pour ne retenir que les opportunités les plus prometteuses.

C’est donc cela qui fait toute la force et la crédibilité des projets proposés sur les plateformes dédiées au crowdfunding immobilier. Pour mieux vous en rassurer, prenez connaissance de cette présentation de la plateforme Anaxago qui reste l’une des meilleures dans le domaine.

Quelles sont les informations exhaustives fournies sur chaque projet ?

Pour chaque programme immobilier retenu, la plateforme met à votre disposition une multitude d’informations détaillées qui vous permettent d’investir en toute connaissance de cause. Outre la localisation précise et les plans architecturaux complets, vous avez accès à une étude de marché locale approfondie. Le business plan complet du projet vous est également communiqué, avec :

le détail du montage juridique et financier ;

les budgets prévisionnels ;

les objectifs de rentabilité ;

les simulations de loyers et de valorisation du bien.

Ce sont autant d’informations essentielles pour estimer au plus juste le potentiel de l’investissement à court, moyen et long terme. En outre, la plateforme se tient à votre disposition par le canal d’une téléassistance d’experts dédiée pour répondre à l’ensemble de vos interrogations et vous aider à bien appréhender les tenants et aboutissants de chaque dossier. Cela témoigne de la totale transparence pour vous permettre de souscrire en toute confiance.

Que retenir du processus d’investissement ?

Après cette phase d’étude approfondie des projets disponibles, la souscription à un programme immobilier se fait de manière très simplifiée sur la plateforme. Quelques clics suffisent pour sélectionner l’opportunité qui vous convient et définir le montant que vous souhaitez y investir. Le ticket d’entrée minimum est généralement très abordable, soit entre 1000 et 5000 € selon les cas.

Mieux, l’ensemble de la procédure de souscription est dématérialisée et totalement sécurisée. Vous n’avez aucune formalité administrative à accomplir, parce que la plateforme se charge de tout le volet juridique et financier de l’opération pour vous. De plus, un parcours 100 % digital vous permet de suivre l’avancement de votre dossier d’investissement en temps réel.

La gestion locative et financière entièrement déléguée

L’un des principaux avantages du crowdfunding immobilier est de vous délester totalement des tâches de gestion de vos biens. Après leur mise en service, la plateforme prend intégralement le relais pour gérer les aspects locatifs.

En effet, ses équipes de terrain se chargent de la recherche et du screening des locataires, de la signature des baux, de l’encaissement des loyers, des relances en cas d’impayés et du traitement des éventuels dossiers de contentieux. Vous êtes ainsi désengagé de ces tracas du quotidien.

De plus, les revenus locatifs vous sont reversés de manière sécurisée et automatique au prorata de votre investissement, à échéance régulière. Même en cas de vacance locative, les équipes se chargent de la relocation dans les meilleurs délais pour vous garantir une rentabilité optimale.

Que retenir des solutions d’investissement sur mesure ?

Quels que soient votre stratégie patrimoniale, votre appétence au risque et vos objectifs de placement, les plateformes de crowdfunding immobilier vous proposent généralement une solution sur mesure. Leur large éventail de projets tous horizons confondus vous permet d’investir à court, moyen ou long terme selon vos besoins.

De plus, les montages juridiques proposés (la SCI, la SCPI, les holdings, etc.) et les défiscalisations avantageuses associées offrent une grande souplesse pour optimiser la rentabilité, la liquidité et la diversification de vos investissements.

Mieux encore, les plateformes de crowdfunding immobilier mettent à votre disposition des outils d’aide à la décision (simulateurs, projections, etc.) ainsi que des conseillers investisseurs dédiés. Leur accompagnement personnalisé vous guide dans l’élaboration d’une véritable stratégie patrimoniale bâtie sur mesure.

