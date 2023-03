Shield TV PRO de Nvidia : Box Android pour regarder des contenus en streaming sur leur téléviseur

Dispositif de streaming assez populaire, le Box Android permet aux utilisateurs de regarder des contenus en streaming sur leur téléviseur. Ces dispositifs sont de plus en plus tendance en raison de leur facilité d’utilisation et de leur accessibilité.

Néanmoins, comme tout produit, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans ce guide, nous examinerons les avis des utilisateurs sur le Box Android, ainsi que les avantages et les inconvénients associés à ce dispositif.

Qu’est-ce que Nvidia Shield TV Pro 2023 ?

La Nvidia Shield TV Pro est une box Android TV haut de gamme fabriquée par Nvidia, et embarquant les technologies les plus pointues.

La société productrice Nvidia est une entreprise spécialisée dans la production de composants électroniques pour les jeux vidéo et les ordinateurs.

Avantages Shield TV Pro

La Shield TV Pro offre de nombreux avantages pour les utilisateurs. Ci-dessous, quelques-uns de ses principaux avantages :

Hautes performances et qualité d’image supérieure

La Shield TV Pro est équipée d’un processeur Tegra X1+ très puissant, de 3 Go de RAM et d’un espace de stockage interne de 16 Go. En réalité, ces caractéristiques font d’elle l’une des boxes les plus performantes du marché.

De plus, la Shield TV Pro permet de diffuser des contenus en 4K HDR. Elle dispose également de la technologie Dolby Vision. Tout ceci garantit une qualité d’image exceptionnelle.

Qualité audio supérieure et jeux avancés

La Shield TV Pro est aussi dotée de la technologie Dolby Atmos et DTS-X, ce qui garantit une qualité audio exceptionnelle pour une expérience de visionnage immersive.

Elle est également conçue pour les joueurs et permet de jouer à des jeux Android, des jeux en streaming via GeForce Now ou encore en utilisant des émulateurs de consoles classiques.

Assistant vocal intégré et fonctionnalités de streaming avancées

La télécommande incluse avec la Shield TV Pro comprend un microphone pour une recherche vocale rapide et facile ainsi qu’un bouton dédié à l’assistant vocal Google.

La Shield TV Pro permet de diffuser des contenus depuis diverses plateformes de streaming populaires, notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, etc.. De même, la Shield TV Pro est facile à utiliser grâce à son interface conviviale et intuitive.

Inconvénients Shield TV Pro

Bien que la Nvidia Shield TV Pro offre de nombreux avantages, elle présente également certains inconvénients notamment :

son prix élevé ;

son stockage limité ;

son chauffage rapide ;

l’absence de certaines applications ;

la nécessité d’une connexion Internet rapide.

En somme, si la Shield TV Pro est une excellente option pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience de streaming et de jeu haut de gamme, elle présente également quelques inconvénients potentiels ci-dessus cités.

Pourquoi acheter une Nvidia Shield TV Pro ?

L’achat d’une Nvidia Shield offre une expérience de streaming et de jeu exceptionnelle, avec des performances supérieures. Elle propose en plus une qualité d’image et audio exceptionnelle, des fonctionnalités avancées et une facilité d’utilisation accrue.

Comment regarder la TV sur Nvidia Shield Pro?

Il existe de nombreuses façons de regarder la télévision sur la Nvidia Shield. Voici quelques options :

Applications de streaming

La Nvidia Shield prend en charge de nombreuses applications de streaming populaires, notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, Sling TV, YouTube TV, etc.. Il vous suffit de télécharger l’application de votre choix à partir de Google Play Store, de vous connecter à votre compte et de commencer à regarder la télévision en streaming.

Applications de TV en direct

Il existe également des applications de TV en direct qui permettent de regarder des chaînes de télévision en direct sur la Nvidia Shield. Certaines options populaires incluent Sling TV, YouTube TV, Hulu Live TV, FuboTV et bien d’autres encore.

Tuner TV USB

Vous pouvez connecter un tuner TV USB à votre Nvidia Shield pour regarder la télévision en direct à partir d’une antenne terrestre. L’idéal serait donc de télécharger une application compatible avec votre tuner TV USB pour pouvoir regarder la télévision en direct.

Comment configurer la Box Android Nvidia Shield TV Pro ?

Voici les étapes pour configurer votre Nvidia Shield TV Pro :

connectez la Nvidia Shield à votre téléviseur à l’aide du câble HDMI fourni ;

connectez la Nvidia Shield à une source d’alimentation à l’aide de l’adaptateur secteur fourni ;

insérez les piles dans la télécommande fournie et allumez-la en appuyant sur le bouton d’alimentation ;

suivez les instructions à l’écran pour configurer la Nvidia Shield. Vous devrez sélectionner la langue, configurer votre réseau Wi-Fi ou Ethernet et vous connecter à votre compte Google ;

mettez à jour la Nvidia Shield en téléchargeant les mises à jour disponibles ;

configurez les applications et services que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez télécharger des applications à partir de Google Play Store, configurer des services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc., et connecter des périphériques tels que des manettes de jeu ;

personnalisez les paramètres de votre Nvidia Shield. Vous pouvez modifier les paramètres d’affichage, de son, de réseau et de sécurité selon vos préférences.

Une fois que vous avez terminé la configuration de votre Nvidia Shield, vous êtes prêt à commencer à regarder des films, des séries, des émissions de télévision, à jouer à des jeux et à utiliser toutes les fonctionnalités de cette box de streaming et de jeu haut de gamme.

Concurrents de la Box Android Shield Pro TV

La Nvidia Shield TV Pro a plusieurs concurrents sur le marché des boxes de streaming et de jeu. En voici quelques-uns parmi les plus populaires :

Apple TV versus Shield Pro

L’Apple TV est une box TV qui utilise le système d’exploitation tvOS d’Apple. Elle offre une expérience utilisateur fluide et intuitive. Elle offre également une interface élégante et un accès facile aux contenus populaires notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc.. De plus, l’Apple TV propose des fonctionnalités telles que la commande vocale Siri, la prise en charge de la résolution 4K ainsi que la compatibilité avec les appareils Apple tels que l’iPhone et l’iPad.

Amazon Stick versus Shield Pro

L’Amazon Stick est une option abordable pour ceux qui cherchent à ajouter des fonctionnalités de streaming à leur téléviseur sans dépenser beaucoup d’argent. Il offre des fonctionnalités de base de streaming et une large gamme de services de streaming populaires, tout en étant facile à utiliser.

Chromecast avec Google TV versus Shield Pro

Le Chromecast avec Google TV est un bon choix pour ceux qui recherchent une solution de streaming haut de gamme avec une interface utilisateur distincte et des fonctionnalités avancées. Il offre une expérience de streaming fluide et intuitive, une résolution 4K et une large gamme de services de streaming populaires.