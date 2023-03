Application gratuite de partage de photos et de vidéo, Snapchat a conquis le monde et s’est offert une notoriété remarquable depuis sa création en 2011 par Snap Inc.

Accessible depuis tous supports mobiles iOS et Android, Snapchat permet d’envoyer et de recevoir des contenus éphémères. Outre ce fonctionnement connu de tous les utilisateurs, snap permet également de voir et de souhaiter les anniversaires. Intéressant n’est-ce pas ?

Découvrez ici toutes les précisions sur comment se servir de Snap pour souhaiter un anniversaire heureux à une personne fêtée.

Quelques astuces pour découvrir les anniversaires sur Snapchat

La première version de l’application Snapchat était exclusivement réservée au partage d’éléments avec une courte durée de visualisation. Cependant, les concepteurs n’ont cessé de travailler à le rendre plus pratique et ludique à travers des mises à jour régulières.

Depuis, 2016, vous pouvez voir le jour d’anniversaire de vos proches sur snap. Pour y arriver, il existe une légion d’astuces simples. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le profil de vos amis et vérifier par vous-mêmes, activer les notifications pour recevoir une alerte sur les anniversaires de chaque jour et bien d’autres astuces encore.

Comment voir le jour d’anniversaire de mes amis sur Snapchat ?

Il n’est pas rare d’oublier la date d’anniversaire de personnes proches et des amis. Bien que normal, cet oubli peut être la source d’une grande déception et d’un profond regret. Toutefois, une telle situation n’est pas sans solution sur les médias sociaux. Snapchat fait partie de ces nombreux réseaux sociaux qui intègrent une fonctionnalité dédiée à aider les utilisateurs à se souvenir de l’anniversaire de leurs proches.

Ladite option vous offre la possibilité de vérifier régulièrement l’anniversaire des personnes pour qui vous avez de l’estime et de l’affection, ainsi que de tout votre réseau d’amis sur le réseau social. Cela dit, pour consulter la date d’anniversaire d’un ami sur Snapchat, diverses possibilités s’offrent à vous. En effet, vous avez le choix entre utiliser le Birthday Minis ou un mémo de célébration.

Minis d’anniversaire Snapchat : c’est quoi ?

Les Minis d’anniversaire représentent l’une des nombreuses fonctionnalités de Snapchat. Cette option offre la possibilité aux utilisateurs de connaître avec précision le jour d’anniversaire de tous les abonnés de l’application. Grâce à la fonction Birthday Minis, vous avez accès à une liste de tous vos amis qui fêtent leur jour de naissance dans les prochains jours.

Par ailleurs la fonction Minis d’anniversaire permet de connaître le signe zodiaque de vos amis. Mieux, grâce à elle, vous pouvez envoyer directement un message ou un snap personnalisé pour souhaiter vos vœux à l’heureux du jour. L’accès à cette fonctionnalité Snap est possible par deux méthodes distinctes.

Méthode 1 pour voir la date d’anniversaire

La première méthode pour voir la date d’anniversaire consiste premièrement à lancer l’application et à explorer la liste des chats. Après cela, vous devez :

accéder à la boîte de réception ;

appuyer sur l’icône ressemblant à une fusée ;

aller dans la rubrique « Minis » et cliquer sur « Anniversaire ».

Une fois ces diverses étapes passées, vous verrez s’afficher un nouvel onglet qui vous présente tous les anniversaires à venir. Dès lors, vous pouvez choisir entre l’icône de la caméra et celui du chat pour envoyer un contenu le moment venu.

Deuxième méthode pour voir la date d’anniversaire

Comme pour la première méthode, l’accès à cette méthode est conditionné au démarrage de l’application. Une fois sur l’interface, il vous suffit de défiler vers le bas jusqu’à atteindre le menu « Jeux et miniatures ». Ensuite, cliquez sur l’option « Anniversaires ». Cette action fera apparaître à l’écran la date d’anniversaire de tous vos amis. Vous pouvez à partir de cet instant leur envoyer des messages ou des snaps d’anniversaires.

C’est quoi les mémos de célébration d’anniversaire Snapchat ?

Les mémos de célébration d’anniversaire Snapchat constituent une autre fonctionnalité intégrée par les concepteurs pour permettre aux utilisateurs de voir les dates d’anniversaire de leurs proches. Pour voir les anniversaires avec les mémos, il vous suffit d’entrer une date pour voir afficher près de votre nom une icône en forme de gâteau. Défilez votre conversation avec un interlocuteur jusqu’à retrouver l’icône de gâteau. Ce n’est qu’après cela que vous serez en mesure de savoir si c’est l’anniversaire de ce dernier ou pas.

Recevoir un joyeux anniversaire fait plaisir à tous

Fêter son jour de naissance est une habitude qui a traversé le temps avec une importance indéniable. En effet, il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour fêter sa vie et se faire plaisir. Snapchat se propose comme la solution par excellence pour se souvenir de cette date et souhaiter un joyeux anniversaire à vos proches, et, si possible, les gratifier de cadeaux symboliques.

La renommée de l’application ne souffre d’aucune polémique. En effet, Snapchat est très adulée, surtout par la couche juvénile. Avec cette plateforme, il est possible d’envoyer des SMS, de passer des appels vocaux et vidéos à tout instant. En outre, vous pouvez également vous en servir pour partager des moments inoubliables avec vos bien-aimés en leur envoyant des photos et des vidéos en live. Mieux, Snapchat a tout prévu pour vous aider à toujours garder leur date d’anniversaire pour les rendre heureux à l’occasion.

Bref, Snapchat se révèle comme le moyen idéal pour faire plaisir à vos proches le jour de leur anniversaire de naissance. Vous le savez bien, une telle attention ne saurait laisser une personne indifférente. Mieux, vous pouvez être sûr de ne pas tomber sur le coup d’un manque d’inspiration, car les messages y sont variés et divers.

Exemple de messages Joyeux anniversaire sur Snapchat

Les messages préconçus par Snapchat transmettent une même émotion à travers différents mots. Parmi la légion d’exemples figurent :