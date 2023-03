13 Astuces Qui Vous Aideront à Réussir Votre Campagne d’Email Marketing

L’email marketing est toujours l’une des stratégies de marketing les plus réussies dans le 15 Astuces Qui Vous Aideront à Réussir Votre Campagne d’Email Marketing et un système de messagerie électronique a depuis longtemps cessé d’être une recommandation.

L’envoi de mails en masse via un système de diffusion fait partie intégrante de tout plan marketing à tout moment.

Qu’il s’agisse de sites de e-commerce qui souhaitent informer leurs internautes des nouvelles offres, ou qu’il s’agisse d’une association qui souhaite lancer un nouvel article, une newsletter créée selon toutes les règles fait mouche.

Conseils à suivre pour réussir une Campagne d’Email Marketing

Les systèmes avancés offrent aujourd’hui une interface simple pour l’ensemble du processus afin d’économiser du temps et de l’argent : des images uniques aux modèles structurels qui n’attendent que votre texte de marque.

Cependant, il s’avère que de nombreux spécialistes du marketing sont confrontés à un faible taux de clics et de conversion, et ne savent pas vraiment pourquoi. Eh bien, ce sont des erreurs courantes qu’il est temps de corriger. Qu’est-ce que vous faites d’incorrect ? Nous sommes là pour ça et pour vous partager le guide qui rendra chaque e-mail pertinent pour vos clients.

1. Listes de diffusion

Tout d’abord, vérifiez vos listes de diffusion. Les e-mails incorrects, non confirmés ou fake augmentent les chances que Gmail reconnaisse votre campagne comme spam et l’envoie au repos dans le dossier des spams ou des promotions. Optimisez votre liste de clients et maintenez votre réputation emailing dans le temps.

2. Ne bombardez pas

L’envoi de plusieurs e-mails en même temps peut également mener votre campagne vers le dossier des spams. Procéder à un envoi contrôlé d’emails, d’abord à quelques dizaines de destinataires seulement afin de “calmer” les mécanismes de sécurité de Gmail. Si les e-mails arrivent à destination, le nombre peut être progressivement augmenté.

3. Évitez d’insérer trop de liens

Les e-mails pleins de liens peuvent être perçus comme suspects car, après tout, qui veut embrouiller ses lecteurs et les emmener dans un voyage fatigant sur le Web ? Concentrez-vous sur un ou deux liens et ne donnez pas à Gmail l’impression qu’il s’agit d’e-mails trop marketing.

4. Quelle est votre note ?

Avant d’envoyer une campagne emailing, vérifiez votre score de spam sur le site Web du testeur de courrier électronique et vérifiez dans quelle mesure Google évalue votre réputation d’envoi. Ce chiffre déterminera à quelle distance vous vous trouvez de la boîte de spam et du dossier des promotions.

5. Observez le rapport texte-fichier

Les e-mails contenant des fichiers HTML se retrouveront presque toujours dans le dossier des promotions. La raison en est que l’algorithme de Gmail reconnaît immédiatement qu’il s’agit d’une machine qui envoie des e-mails à un débit élevé et non d’une personne. Par conséquent, ajoutez des textes originaux et assurez-vous qu’il existe une relation positive entre les mots et les images et vidéos jointes à la newsletter.

6. Personnalisation

Oui, ce terme déterminera toujours si votre campagne atteint sa destination ou atterrit dans les dossiers spams. Une newsletter qui s’adresse personnellement à chaque destinataire envoie un message uniforme et clair : cet e-mail lui est destiné. Oubliez l’envoi en diffusion générique et faites attention à une segmentation précise et intelligente.

7. Évitez les spams

“Offre de dingue”, “aucune carte de crédit nécessaire”, “prix de folie” et une foule d’autres mots de vente agressifs dirigeront votre newsletter directement vers le dossier des promotions.

8. Déterminer un langage graphique

L’utilisation d’un grand nombre d’éléments graphiques dans un seul e-mail, ainsi qu’une utilisation inégale des polices et des titres, n’est pas recommandée et la newsletter sera envoyée directement dans le dossier des promotions. Porter votre attention sur un langage graphique uniforme, esthétique et ordonné. Les internautes vous féliciteront également.

9. Parlez clairement et droit au but

Soyez concis et surtout précieux. Le temps de vos internautes est précieux et leur capacité d’attention est limitée à quelques secondes. Apportez-leur une valeur réelle, la plus courte possible, et assurez-vous un engagement élevé dans le temps.

10. E-mails interactifs

Vous souvenez-vous de vos jeunes clients agités ? Il est donc temps de mettre à leur disposition des contenus de manière interactive. Des enquêtes intéressantes, des quiz, des gifs, des vidéos 3D – et toute autre forme qui ne les fera pas s’ennuyer et chercher le bouton de suppression. Un contenu interactif de qualité suscite non seulement de l’intérêt et un engagement accru, mais augmente également les taux de conversion parmi les clients.

11. Optimisation pour mobile

Le pourcentage d’internautes sur les sites e-commerce sur mobile est élevé par rapport aux autres appareils. En effet, 42% des internautes ouvrent leurs emails depuis leur mobile et ceux qui n’adaptent pas leur configuration email marketing au mobile ne seront tout simplement pas à l’écran. De même que tous les actifs numériques sont optimisés pour la navigation sur un smartphone, l’année prochaine, l’expérience utilisateur sera centrée sur les messages électroniques, afin qu’aucun destinataire ne puisse les ignorer.

12. Précision dans la livraison des messages

Des e-mails courts et ciblés, soigneusement conçus et une histoire intéressante qui est bien racontée donneront une plus grande valeur aux internautes. Leur taux de délivrabilité sera également plus élevé. N’oubliez pas : la plupart des destinataires de vos listes de diffusion sont déjà submergés d’informations et leur niveau d’attention n’est de toute façon pas élevé. Avez-vous des informations importantes et détaillées pour le facteur? Joignez-le sous forme de fichier et non dans le corps de l’e-mail.

13. Engagement au lieu de cours d’introduction

Les taux d’ouverture des e-mails ont toujours été une mesure adéquate du succès d’une campagne emailing. Eh bien, plus maintenant. Ces dernières années, des informations plus précises ont été communiquées ce qui a permis une image à jour des données d’exposition. Les changements dans les paramètres de confidentialité ont également fait leur effet et ont perturbé les chiffres exacts. L’année prochaine, l’accent sera mis sur la mesure de l’implication des internautes dans la campagne et son effet sur le taux de conversion.