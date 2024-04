L’agence Doko devient une agence Google Partner Premier

Découvrez comment l’agence Doko élève ses services web et sa stratégie digitale en devenant agence Google Partner Premier.

Savez-vous que seulement une fraction des agences de marketing digital atteint le niveau d’excellence requis pour se voir décerner le statut d‘agence partner premier par Google? Doko fait désormais partie de ce cercle restreint, marquant une étape significative dans son parcours déjà remarquable en tant qu’agence de publicité Google et de services d’acquisition.

Doko en tant qu’agence Google Ads Partner Premier prouve sa compétence à offrir des services efficaces, ainsi qu’une capacité à piloter des campagnes optimisées de publicité en ligne pour un retour sur investissement maximal. Dotée d’une expertise reconnue par Google, l’agence digitale Doko s’impose aujourd’hui comme un expert parmi les entreprise de marketing en ligne.

La signification de devenir une agence Google Partner Premier

Dans un paysage numérique en constante évolution, l’obtention du statut d’agence partenaire Google Partner Premier marque un tournant décisif pour une entreprise spécialiste de marketing digital telle que Doko.

Ce titre prestigieux constitue un gage de stratégie digitale optimisée et d’excellence opérationnelle dans la gestion de campagnes SEA, indiquant que Doko satisfait à des critères rigoureux mis en place par Google.

Les avantages d’une accréditation prestigieuse

Une agence partenaire Google Premier bénéficie d’une reconnaissance officielle de ses compétences, synonyme de confiance et de crédibilité accrues auprès de ses clients. L’accès à des formations avancées et à de nouvelles fonctionnalités Google avant leur déploiement général rend la gestion de compte Ads encore plus efficace, offrant ainsi un avantage compétitif non négligeable.

Les certifications Google Ads indispensables

Les certifications Google Ads (anciennement AdWords) sont le fruit d’un apprentissage approfondi et d’un savoir-faire avéré en matière de référencement payant. Elles sont la preuve que les stratégistes de comptes de l’agence maîtrisent les outils et les stratégies nécessaires pour déployer une stratégie digitale optimisée pour leurs clients.

La reconnaissance d’une expertise en marketing digital

Atteindre ce niveau d’excellence confirme que l’agence possède une expertise certaine en marketing digital, capable de piloter des campagnes de publicité digitales avec précision pour un impact maximal en ligne. Ce statut témoigne également de la fiabilité et de l’efficacité d’une agence dans la gestion de compte Ads, gage d’une visibilité et performance accrues pour ses clients.

Critères d’évaluation Exigences pour le statut Partner Premier Avantages Performance des campagnes Ads Taux d’optimisation élevé et budgets conséquents Maximisation du ROI des campagnes publicitaires Certifications du personnel Certifications avancées en Google Ads Expertise reconnue par Google Stratégie digitale Stratégies personnalisées adaptées aux besoins du client Visibilité en ligne et performance accrues

Les critères requis pour l’obtention du statut Google Partner Premier

Atteindre le statut de Google Partner Premier implique de satisfaire à une série de normes strictes, établies pour reconnaître les agences qui excellent dans le performance marketing digital. Parmi ces critères, le badge Partner Premier joue un rôle central, certifiant que l’agence est qualifiée pour gérer les campagnes de publicité de manière experte et efficiente.

Un taux d’optimisation performant est un autre jalon indispensable. Il doit s’élever à plus de 70%, preuve que l’agence maîtrise l’art d’optimiser ses campagnes Google Ads pour atteindre et dépasser les objectifs fixés par ses clients.

De même, le budget publicitaire ne peut être négligé. Un engagement financier significatif, représentant souvent l’ampleur et la portée des campagnes gérées, est indispensable pour accéder à ce niveau de partenariat. Les agences doivent ainsi maintenir un budget conséquent sur un trimestre pour témoigner de leur capacité à gérer de vastes projets publicitaires.

Critère Exigence pour le statut Google Partner Premier Certification Google Ads Complete dans tous les domaines de compétence requis Taux d’optimisation des comptes Ads Supérieur à 70% Budget publicitaire sur trois mois Au moins 20 000 dollars

Afin de maintenir ce statut privilégié et de garantir une qualité constante, la certification des experts Doko doit être renouvelée annuellement. Cela confirme que l’agence reste à la pointe des dernières innovations en terme de campagnes Google Ads et de performance marketing digital.

Tous les critères d’après Google pour devenir Google Partner Premier

Afin de devenir partenaire Premier, une entreprise doit respecter les critères des partenaires et être parmi les 3 % des meilleurs agence dans un pays spécifique (sélectionnés chaque année)*, en France pour Doko.

Les éléments qui permettent de repérer ces partenaires les plus efficaces comprennent, sans s’y limiter :

La croissance de la client è le existante : capacité des partenaires à développer leur clientèle existante, mesurée par la croissance year over year des dépenses publicitaires et les dépenses publicitaires des clients Google Ads existants.

capacité des partenaires à développer leur clientèle existante, mesurée par la croissance year over year des dépenses publicitaires et les dépenses publicitaires des clients Google Ads existants. Le nombre de nouveaux clients augmente : la capacité des partenaires à attirer de nouveaux clients est évaluée en fonction de la croissance annuelle des dépenses publicitaires et des dépenses publicitaires des nouveaux clients. Google Ads.

la capacité des partenaires à attirer de nouveaux clients est évaluée en fonction de la croissance annuelle des dépenses publicitaires et des dépenses publicitaires des nouveaux clients. Google Ads. La fid élisation des clients est évaluée en fonction de sa capacité à garantir la continuité des activités d’un client, évalue par le pourcentage de clients ayant des dépenses Google Ads actives gérées par le partenaire et qui sont maintenues chaque anné

est évaluée en fonction de sa capacité à garantir la continuité des activités d’un client, évalue par le pourcentage de clients ayant des dépenses Google Ads actives gérées par le partenaire et qui sont maintenues chaque anné La diversification des produits consiste à investir dans un mix de produits qui dépasse le Réseau de Recherche, mesuré par le pourcentage de dépenses hors recherche sur YouTube, Display & Video 360, Display, les applications et Shopping chaque année civile.

consiste à investir dans un mix de produits qui dépasse le Réseau de Recherche, mesuré par le pourcentage de dépenses hors recherche sur YouTube, Display & Video 360, Display, les applications et Shopping chaque année civile. Les dépenses publicitaires annuelles sont calculées en fonction des dépenses des comptes gérés chaque année civile pour Google Ads ou Google Marketing Platform.

* Le statut de partenaire Premier est évalué en fonction des résultats des autres entreprises dans chaque pays. Cet examen annuel et estimé peut différer en fonction des pays. Le statut de partenaire Premier peut ne pas être accessible dans tous les pays.

Stratégies et services proposés par Doko en tant qu’agence partner premier

En tant que partenaire d’excellence, Doko offre une stratégie digitale complète et des services de publicité en ligne spécialisés pour propulser les marques sur le devant de la scène numérique. L’intégration de solutions innovantes et personnalisées permet à Doko de se positionner comme un acteur majeur dans la transformation digitale des entreprises.

Développement d’une stratégie digitale efficace

Une stratégie digitale ciblée est le pilier d’une présence en ligne réussie. Doko élabore des plans d’action sur mesure qui conjuguent analyse de données poussée, création de contenus engageants et un ciblage précis. Cette approche sur mesure amplifie la visibilité des marques et engage dynamiquement leur public cible.

Gestion et optimisation de campagnes Google Ads et Youtube

Une gestion de campagne s’avère cruciale pour le succès commercial en ligne. Doko optimise les campagnes ads par des techniques avancées d’analyse et de ciblage, tirant parti de son partenariat Google. Cette expertise permet de dynamiser le trafic qualifié et d’optimiser le ROI des campagnes publicitaires en ligne.

Une nouvelle agence Google Partner Premier

L’ascension de Doko au rang d’agence partner premier signe une étape dans le développement et la croissance de l’entreprise. Privilégiant une approche personnalisée, l’agence a su allier son expertise à la puissance des outils Google pour proposer des campagnes de marketing digital performantes.

En tant qu’agence de publicité en ligne confirmée, Doko s’engage à perpétuer cette quête d’efficacité pour ses clients. Avec des services publicitaires et analytics à la mesure des enjeux, l’entreprise poursuit sa promesse d’améliorer constamment la visibilité et les performances de ses clients sur internet. Doko, agence certifiée Google Ads, confirme ainsi son rôle de partenaire stratégique pour les sociétes souhaitant progresser et croître dans l’écosystème digital.

