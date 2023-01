Quelles sont les solutions e-commerce les plus utilisées ?

Saviez-vous que la plupart des entrepreneurs se tournent en ce moment vers l’e-commerce ? Une marque présente en temps réel sur le web booste d’un côté son chiffre d’affaires et améliore d’un autre côté sa visibilité en se constituant sa propre vitrine digitale.

Néanmoins, pour devancer les concurrentes, une simple création de pages ne suffit plus. La mise en place d’une bonne méthode SEO s’implique, sinon on n’a aucune chance de se retrouver sur la première page des moteurs de recherche.

Pour nous épargner ce long processus, de nombreuses solutions e-commerce ont été inventées. Mais laquelle choisir ? Shopify, Prestashop et Magento, faisons d’abord le point sur leurs caractéristiques.

Shopify

Qu’est-ce qui distingue Shopify des autres solutions e-commerce ? Ne s’agissant pas d’une plateforme « open source », mais « hébergée », on en profite par abonnement mensuel. Ce qui nous procure ces quelques avantages :

Shopify nous promet un usage plus fluide, plus rapide que les solutions « open source » ou traditionnelles.

Expert ou amateur, la création d’un site de vente en ligne via ce site prend moins de temps. Et cela, à un budget accessible à tous.

Avec cette plateforme, dites au revoir à tous les problèmes d’hébergement que l’on rencontre souvent sur le web. Même au niveau de la maintenance ainsi que de la sécurité, vous n’aurez plus rien à craindre.

En effet, les fonctionnalités proposées par Shopify vous donnent la possibilité de gérer votre e-boutique aisément via un catalogue d’applications. Ce sont des extensions vers Prestashop et WordPress. Leur accès peut être gratuit ou payant, vous aidant à offrir à vos visiteurs un site multilingue, vous simplifiant la génération des factures…

Notez qu’avoir Shopify gratuitement est désormais simple. Contentez-vous de vous inscrire sur le site. Il vous mettra en essai pendant 14 jours.

Bien qu’au début, Shopify était une solution e-commerce destinée aux marchands, ses services se sont étendus au fil des années pour que les agences puissent en profiter. Inutile de suivre de longues formations en développement pour utiliser son interface « administrateur ». Que ce soit pour une adresse web à thème ou pour une page sur mesure, tout est pareil.

Quoi qu’il en soit, avant de vous lancer sur Shopify, pensez à rédiger un cahier de charges. Déterminez dès le début les fonctionnalités que vous vouliez ajouter à votre boutique, le nombre de pages, la structure des fiches produits, etc. En faisant une étude du marché, anticipez vos besoins en vous basant sur ce qui s’est passé pendant 5 ans.

Prestashop

Tout comme Shopify, Prestashop met à notre disposition une multitude de fonctionnalités ainsi que de modules facilitant le développement d’un site internet. Son catalogue de plug-ins est déjà optimisé par sa communauté. Elle garantit par exemple :

Une meilleure gestion de tous les moyens de paiement, du catalogue produit, du transport, des devis, des avis laissés par les clients et des stocks.

Une recherche accrue à n’importe quel moment vous permettant de retrouver en quelques secondes un magasin physique qui vous est indispensable. Avec elle, vous accédez en réalité à Google Maps.

Un accès illimité aux analyses essentielles pour faire en sorte à ce que votre boutique sur Prestashop répond aux attentes de vos cibles.

Une optimisation des contenus pour améliorer la visibilité de la page en question.

Et Magento ?

Magento est une plateforme de type « open source » qui s’adapte à n’importe quel type de projet. Comparée aux autres solutions, elle ne se contente pas de vous aider dans la réalisation de votre boutique en ligne, mais vous donne aussi un coup de pouce pour sa gestion.

Elle facilite en plus l’organisation du catalogue, le traitement des commandes ainsi que des paiements, et cela à travers plusieurs magasins en même temps. Ce n’est pas tout, elle vous fournit des données précises, approfondies et surtout agrégées pour une administration de pointe de votre société.

Le seul souci avec Mangeto, c’est qu’elle s’avère plus complexe. Pour les projets de grande envergure, les services sont toujours payants.