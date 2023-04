E-commerçants : 5 astuces concrètes pour booster vos ventes en ligne

Nutreov Stim e Energy Boost 5G 20 Ampoules

Le saviez-vous ? La vente en ligne génère plus de 100 milliards de chiffres d’affaires chaque année. L’e-commerce est alors un secteur très prometteur dans le monde.

Cependant, si vous êtes sur cette page, il est évident que vous connaissez tout cela, que vous disposez d’un site marchand et proposez déjà des produits à la vente grâce à https://dev.planplan.io.

Vous êtes donc certainement à la quête de solutions pour booster votre business et vivre pleinement de votre passion. En effet, développer son activité est la principale préoccupation d’un propriétaire de site e-commerce. Or, accroître sa visibilité en ligne et convaincre ses clients n’est pas toujours une tâche facile.

Conscients de ce fait, nous mettons à votre disposition cet article qui a pour but de vous donner des tactiques/stratégies éprouvées qui vous aideront à augmenter les ventes de votre boutique en ligne rapidement.

Recourir aux plateformes de recherche comme Planplan

C’est un fait ! Les arnaques sont très légion dans l’e-commerce.

Des individus véreux usent d’annonces publicitaires ou proposent des offres à des prix hyper concurrentiels pour attirer les consommateurs sur leur site frauduleux et les escroquer.

Face à cet état de choses, de plus en plus de gens se montrent réticents pour l’achat en ligne.

De ce fait, même si vous êtes un e-commerçant sérieux, vous courrez le risque de perdre de nombreux clients, à moins de vous inscrire sur dev.planplan.io. Il s’agit d’un moteur de recherche qui met en lumière des entreprises commerciales. C’est le nouvel espace préféré des professionnels pour trouver des clients.

La plateforme jouit d’une réputation et aide les particuliers à dénicher rapidement des accessoires ou des produits dont ils ont besoin. Que vous soyez un débutant ou non dans la vente en ligne, vous pouvez utiliser Planplan. Cependant, avant d’être accepté sur ce moteur de recherche de shopping open source, votre site marchand doit respecter certains critères :

Avoir une note minimum de 4,4 sur les avis et +200 avis ;

Plateforme d’avis certifié Afnor ;

Balise opengraph product;

Mise en place d’un sitemap.

Tous les utilisateurs de cette plateforme ont une parfaite confiance en tous les e-shop qui s’y trouvent. Ils n’hésiteront donc pas à acheter vos produits. Avec cette solution, vous allez à coup sûr accroître le chiffre d’affaires de votre boutique en ligne.

Utiliser les réseaux sociaux

Ce n’est pas parce que votre site est répertorié que vous allez cesser d’être présent sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont, aujourd’hui, incontournables. Initialement conçus pour le partage et la mise en relation des internautes autour de leurs centres d’intérêt, ces médias sociaux permettent aux entreprises spécialisées dans la vente en ligne d’avoir accès à une très grande base de données de potentiels clients.

Ils constituent aussi un outil de ciblage de clientèle puissant grâce à leurs algorithmes. Vous pouvez également les utiliser pour maximiser la communication de votre marque et gagner ainsi en notoriété. En fonction des résultats attendus, vous êtes libre d’opter pour une publicité gratuite ou payante via les réseaux sociaux.

Réaliser des analyses de votre audience

Il ne faut en aucun cas négliger l’analyse d’audience. Cette dernière demeure un outil précieux qui vous permet de recueillir des informations importantes qui pourraient vous aider à optimiser les performances de votre site web. L’analyse d’audience vous aide à mieux mesurer vos objectifs commerciaux. Vous pourrez ainsi avoir une meilleure idée sur :

les campagnes ou les sources de trafic qui ont rencontré le plus de succès ;

les pages de renvoi qui convertissent le mieux ;

les pages du site e-commerçant ayant généré le plus de trafics, etc.

Tout cela vous sera utile pour mieux comprendre votre activité et savoir si vos actions produisent les résultats escomptés. Vous pourrez ainsi réadapter votre stratégie commerciale si ce n’est pas le cas.

Pour info, Google Analytics est le leader incontesté de l’analyse d’audience. Et cet outil est complètement gratuit.

Offrir une réduction ou une récompense à partir d’un certain montant d’achat

Voici une autre méthode de vente en ligne qui se révèle toujours efficace, que ce soit dans les boutiques physiques ou digitales. En proposant aux clients un rabais ou un cadeau à partir d’un certain montant d’achat ou un certain nombre de produits achetés, vous verrez vos ventes augmenter.

En effet, le consommateur aura tendance à vouloir atteindre ce montant ou nombre pour bénéficier de l’avantage. S’il avait par exemple fait le programme d’acquérir 4 clés USB, il est fort probable qu’il décide d’en prendre 6 pour en avoir une offerte.

Proposer différentes solutions de paiement aux clients

Il est fortement recommandé de mettre en place plusieurs moyens de paiement sur son site marchand. Vous donnez ainsi la possibilité à vos clients de choisir celui qui leur convient. Cette astuce permet également de ne pas perdre des clients. À titre illustratif, s’il n’est possible de payer sur votre site que par chèques, alors tous vos acheteurs qui utilisent PayPal iront vers la concurrence.