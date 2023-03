Entreprise : faire le choix d’une solution clé en main pour son site e-commerce

Avec l’explosion des achats en ligne ces dernières années, il est essentiel pour toute entreprise de disposer d’un site e-commerce performant. Cependant, la création d’une telle plateforme peut s’avérer complexe et coûteuse.

Pour cela, de nombreuses entreprises optent pour des solutions clé en main qui leur permettent d’avoir un site pré-configuré, facile à utiliser et rapidement opérationnel. Ce choix se révèle bénéfique pour la plupart des entreprises qui le font pour leur commerce en ligne.

Quels sont les avantages d’une solution clé en main pour un site e-commerce ? Quels critères considérer pour en bénéficier ?

E-commerce : SaaS ou CMS open source, lequel choisir ?

Les CMS open source (système de gestion de contenu) sont des plateformes gratuites. Ils nécessitent néanmoins une certaine expertise technique pour être installés et configurés. Ils offrent une grande flexibilité, permettant aux entreprises de personnaliser leur site en fonction de leurs besoins spécifiques. Ils les aident à gérer leur boutique en ligne en toute autonomie. Cependant, leur mise en place peut s’avérer fastidieuse et nécessiter des connaissances techniques pointues.

Les solutions SaaS, quant à elles, sont des plateformes en ligne, qui offrent des fonctionnalités pré-configurées, ainsi que des outils de gestion simplifiés. Ces solutions sont idéales pour les entreprises qui souhaitent lancer leur site rapidement et sans expertise technique particulière. Toutefois, leur flexibilité est limitée et les entreprises sont souvent contraintes d’utiliser les fonctionnalités proposées par le fournisseur.

Le choix entre un CMS open source et une solution SaaS dépend donc des besoins spécifiques de chaque entreprise. Pour une société à la recherche d’une grande souplesse et prête à investir dans l’expertise technique nécessaire, un CMS open source peut être une bonne option. En revanche, pour lancer rapidement une boutique en ligne, sans avoir besoin de compétences techniques, une solution SaaS peut être plus adaptée.

Pourquoi choisir une solution clé en main pour son entreprise ?

Il est possible d’énumérer les avantages d’un site e-commerce clé en main pour son entreprise, si l’on désire créer sa boutique en ligne soi-même. Tout d’abord, ces solutions offrent un gain de temps considérable, car elles sont déjà pré-configurées et prêtes à l’emploi. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de passer des semaines, voire des mois, à configurer ou à personnaliser son site e-commerce.

De plus, les solutions clé en main sont souvent faciles à utiliser, ce qui peut réduire le temps nécessaire à consacrer à leur utilisation.

Ces solutions peuvent offrir des outils de gestion avancés, tels que des tableaux de bord pour suivre les ventes, la gestion des stocks, la facturation et les paiements.

Enfin, les solutions clé en main peuvent offrir une grande flexibilité en matière de design. Elles proposent une gamme de thèmes pré-conçus pour que les entreprises puissent personnaliser leur site e-commerce en fonction de leur charte graphique et de leur marché.

Les critères pour le choix de son site e-commerce

Lors de la recherche d’une solution clé en main pour son site e-commerce, il est important de prendre en compte plusieurs critères. Tout d’abord, la plateforme doit être simple à utiliser pour les équipes, avec une interface intuitive et des outils de gestion avancés.

Elle doit également être évolutive pour permettre une croissance de l’activité, avec des options pour gérer des stocks importants. Il faut aussi qu’elle puisse intégrer des modes de paiement multiples et ajouter des fonctionnalités de marketing.

La sécurité est également un aspect crucial à prendre en compte. La plateforme doit offrir des fonctionnalités de sécurité fiables pour protéger les données des clients et de l’entreprise. Elle doit également proposer des mécanismes de sauvegarde pour garantir la disponibilité du site en cas de problèmes.

Enfin, le support technique et l’assistance doivent être à la hauteur des attentes de l’entreprise. La plateforme doit pouvoir offrir un support de qualité pour aider à résoudre les problèmes techniques, répondre aux questions et guider dans son utilisation.

Quel budget pour la création d’une boutique en ligne ?

Le coût de la création d’une boutique en ligne dépend de plusieurs facteurs. Il faut notamment considérer la solution e-commerce choisie, la taille et la complexité du site, ainsi que les fonctionnalités requises. De plus, il faut ajouter les coûts de conception et de développement.

Ces derniers peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise. Pour un site e-commerce classique, il est possible de prévoir entre 2 000 et 5 000 euros. En revanche, le budget pour avoir un site plus complexe peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

En optant pour une solution clé en main, les coûts initiaux peuvent être relativement faibles. Cependant, il y aura des frais récurrents tels que les frais d’abonnement mensuels, de transaction ou de traitement de paiement.

Par contre, pour une solution CMS open source, le coût initial peut être plus élevé, car il faudra embaucher un développeur pour installer et configurer le système. Néanmoins, les coûts récurrents peuvent être plus faibles.

Il est important de considérer les coûts sur le long terme de la solution e-commerce. Des tarifs cachés peuvent survenir, tels que les coûts de maintenance, des mises à jour et de l’assistance technique. Les solutions clé en main sont toutefois plus abordables que les options de développement personnalisées. En effet, elles comportent des coûts mensuels ou annuels qui permettent d’accéder à des fonctionnalités et des outils de gestion.