Comment savoir si mon téléphone est compatible qi ?

Apparue en 2008, la méthode à induction est une méthode de chargement développée pour les téléphones. Elle est aujourd’hui appréciée par de nombreux consommateurs. Focus sur ce que c’est qu’un chargeur qi et sa compatibilité avec votre téléphone.

Qu’est-ce qu’un chargeur qi ?

Le chargeur qi est un accessoire sans fil qui permet d’effectuer une recharge à induction. Il se présente généralement sous la forme d’un pose-téléphone. Le mot qi désigne la formule développée par pour normaliser la transmission d’énergie sans fils. Au cours de la charge, la batterie du téléphone est alimentée par le biais d’un récepteur relié à un émetteur de charge. Sans un câble, il est donc possible de charger son téléphone sans difficulté. Le chargeur sans fil est adapté pour les lieux publics, les bureaux et les maisons.

Qu’est-ce que la technologie qi ?

La technologie qi a été développée par le Consortium d’énergie sans fil. Le but de cette technique consiste à être en mesure de procéder à des recharges sur tous les appareils. La technologie qi fonctionne au moyen de l’énergie magnétique. Le fonctionnement de la technologie repose sur deux éléments. Il s’agit d’une base de recharge et d’un mini-récepteur. Ces deux éléments se placent généralement au dos du smartphone. Un champ magnétique se crée entre le chargeur à induction et l’appareil compatible qi.

L’énergie magnétique créée à ce niveau est transformée en énergie électrique grâce à une bobine. C’est cette énergie qui rechargera la batterie du téléphone. Par ailleurs, notez que tous les téléphones portables ne sont pas compatibles avec un chargeur qi. Au préalable, le téléphone doit être intégré de la technologie qi. Les marques telles que Samsung proposent des chargeurs sans fil Samsung adaptés à leurs téléphones. Majoritairement, les récents chargeurs de téléphone sont dotés de la fonctionnalité qi.

Pourquoi utiliser un chargeur qi avec son téléphone ?

L’utilisation d’un chargeur à induction a de nombreux avantages au quotidien. Toutefois, il est également important de relever quelques insuffisances.

Avantages chargeur QI

Le côté pratique lié à l’utilisation du chargeur sans fil est un point important. La technologie simplifie la vie, car vous aurez juste besoin de poser votre téléphone pour le recharger. À chaque recharge, il n’est pas nécessaire de se mettre à la recherche d’un câble ou d’une prise.

En d’autres termes, vous êtes en mesure de charger votre téléphone où et quand vous le souhaitez. Les achats répétés des câbles en cas d’usure sont également réduits. Vous pouvez ainsi faire quelques économies.

De plus, avec un seul chargeur à induction, il est possible de charger des appareils de différentes marques. De nombreux appareils peuvent également être chargés à la fois. Cet avantage est adapté pour les grandes familles ou des groupes d’amis.

Le chargeur induction possède un design élégant. Cela permet de l’intégrer facilement à tout type de décoration. La sécurité est aussi garantie avec les chargeurs qi. Ils sont conçus avec des fonctions de protection contre les surtensions et les risques d’incendie.

Avec une vingtaine de minutes, la batterie du téléphone peut être pleine. En effet, le rechargement avec un chargeur qi est assez rapide. Aussi, la charge peut se faire à une distance d’environ 40 mm. La charge à induction permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience pratique et élégante.

Inconvénients chargeur QI

Le coût des chargeurs qi est l’un des premiers éléments à prendre en compte. Généralement, les chargeurs qi coutent plus chers que des chargeurs filaires. Certains chargeurs à induction peuvent avoir une charge lente.

La sensibilité à la chaleur est un facteur pouvant entrainer une charge lente. Dans les cas où le chargeur sans fil surchauffe, vous pouvez assister à une charge interrompue. Pour profiter d’une recharge optimale, il est indispensable que le téléphone soit positionné dans le bon sens. De plus, la technologie qi n’est pas compatibles avec tous les téléphones.

Comment activer la recharge sans fil ?

Pour activer la recharge sans fil, il faut vérifier au préalable si le téléphone est compatible qi. Pour l’étape suivante, vous devez placer le chargeur qi sur une surface plane. Ensuite, le chargeur à induction doit être branché à une source d’alimentation électrique comme une prise par exemple.

À présent, vous devez positionner le téléphone sur le chargeur. Pour vous assurer que le téléphone est bien placé, vous pouvez vérifier que le logo qi du téléphone est bien aligné avec celui du chargeur. Lorsque la recharge est en cours, certains appareils émettent un son ou une vibration.

En fonction de votre chargeur induction, l’appareil peut arrêter la charge lorsque la batterie est pleine. Il existe des chargeurs qui continuent à charger la batterie bien qu’elle soit chargée. Dans d’autres cas, il revient à l’utilisateur de retirer le téléphone du support d’induction.

Quelle utilisation pratique pour le chargeur induction ?

Le chargeur induction convient à de multiples usages. Il peut s’utiliser au bureau, à la maison, en voiture ou dans des lieux publics. En voiture, vous pouvez le poser par exemple dans votre boite à gants.

À la maison, vous n’avez qu’à relier le chargeur sur une prise électrique pour recharger votre appareil. Les espaces publics tels que les aéroports et les gares sont adaptés à l’utilisation des chargeurs d’induction. De même, certains restaurants proposent des points de recharge aux clients.