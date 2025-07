Pixpay passe à l’IA : l’argent de poche 2.0

4.7/5 - (112 votes)

Pixpay passe à l’IA : l’argent de poche comme t’as jamais vu

Si t’es parent, t’as sûrement déjà entendu parler de Pixpay. Et si c’est pas le cas, accroche-toi, parce qu’ils viennent de balancer une nouveauté qui change la donne : une appli pour gérer l’argent de poche… boostée à l’intelligence artificielle !

L’autonomie des jeunes, c’est bien… avec un peu de cadre

Quand les vacances arrivent et que ton ado commence à bouger tout seul, c’est normal que t’aies envie de garder un œil sans tout contrôler. Pixpay, c’est pile ce qu’il faut : une carte de paiement pour ton enfant ou ton ado, que tu pilotes en mode copilote.

Pixpay Intelligence : l’IA au service des ados

Depuis 2019, Pixpay fait bouger les lignes. Mais là, on passe à un autre niveau. Avec Pixpay Intelligence, l’appli devient carrément intelligente. Chaque fois que ton ado reçoit ou dépense de l’argent, une petite voix (gentille hein) vient lui poser les bonnes questions :

Tu veux en mettre un peu de côté ?

Tu lances un projet ?

Tu penses que t’as bien utilisé ton argent ce mois-ci ?

Grâce à ces petites interactions, ton enfant apprend à gérer tout seul, à son rythme. Et toi, t’as l’esprit tranquille. Pas de moralisation, juste un coup de main pour l’aider à réfléchir.

Bye bye la tirelire cochon

Avec de moins en moins de cash en circulation, les bons vieux réflexes de la tirelire disparaissent. Et à l’école, on parle peu (ou pas du tout) de gestion d’argent. Du coup, l’éducation financière, c’est à la maison que ça se passe… et maintenant aussi dans une appli.

Une étude récente montre que 21% des parents envisagent de prendre une carte de paiement pour leur ado dans les 6 mois. Tu vois, t’es pas seul à te poser la question !

« L’argent digital, c’est une chance pour apprendre à gérer un budget dès le plus jeune âge. C’est simple, concret et responsabilisant. » — Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay

Trois formules pour s’adapter à ton style

Pixpay fait peau neuve et propose désormais trois offres repensées, faciles à comprendre et blindées de fonctionnalités utiles :

Start — 3,99€/mois

Carte de paiement sécurisée

Coffre-fort jusqu’à 20€

1 méthode d’épargne

Gestion à deux avec le co-parent

Classic — 5,99€/mois

Carte personnalisée (parfait pour booster la confiance)

Cagnotte projet

Coffre-fort illimité

4 méthodes d’épargne

IA intégrée

Jusqu’à 6 co-parents

Premium — 9,99€/mois

6 méthodes d’épargne

1% de cashback sur les achats

Cartes virtuelles et temporaires

Bonus sur l’argent épargné

Designs exclusifs de cartes

Pixpay Intelligence évidemment

Un outil pensé pour les familles… et les ados

Ce que Pixpay propose, c’est pas juste une carte. C’est un vrai apprentissage de l’argent, de manière ludique, moderne et surtout, adaptée à l’âge de ton gamin. À partir de 8 ans, il peut commencer à apprendre les bases, petit à petit, sans stress.

Et toi, tu gardes un œil sur les dépenses, tu règles des limites, tu encourages ses efforts. Bref, un duo gagnant.

Pixpay, c’est qui au juste ?

Lancé en 2019 par Benoît, Nicolas et Caroline, Pixpay a été pensé pour une seule chose : aider les jeunes à grandir avec une gestion saine de leur argent. Depuis, la boîte a bien grandi, et aujourd’hui elle fait équipe avec GoHenry et Acorns, un géant de l’épargne aux États-Unis.

Résultat : plus de 6 millions d’utilisateurs dans le monde et une ambition toujours intacte : rendre l’éducation financière accessible à tous les jeunes.

Alors, tu sautes le pas ?

Pixpay, c’est plus qu’une carte. C’est un outil malin, pratique et moderne pour t’aider à accompagner ton enfant vers l’autonomie financière. Et maintenant avec l’IA, c’est carrément la version 2.0 de l’argent de poche.

Va jeter un œil au site et découvre comment transformer les euros en expériences utiles pour ton ado.