Trucs et astuces cachés sur la plateforme MT4

La plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) est populaire auprès des investisseurs individuels de par le monde.

Mais utilisez-vous cette plateforme de manière optimale ? Voici 4 conseils et astuces peu connus qui vous permettront d’aller plus loin dans votre expérience de trading.

Obtenez des signaux de trading gratuits

Si vous êtes un trader expérimenté, vous savez l’importance de l’analyse technique. MetaTrader 4 est livrée avec 30 indicateurs techniques, comme les niveaux de support et de résistance, ainsi que des lignes de tendance. Toutefois, vous pouvez faire encore mieux en passant par un courtier qui propose des plug-ins MT4 gratuits ou complémentaires.

Certains courtiers vont plus loin en intégrant les signaux de Trading Central directement dans leur plateforme MT4. Trading Central scrute tous les marchés et instruments financiers disponibles depuis votre plateforme MT4. Ce service fait appel à l’intelligence artificielle pour identifier de nouvelles idées de trading, et vous présente chaque jour ses recommandations. Cliquez ici pour en savoir plus.

Toutefois, veuillez noter que la plupart des courtiers exigent que vous ouvriez un compte de trading réel. En d’autres termes, les détenteurs de comptes de démonstration ne sont généralement pas éligibles au signaux de Trading Central.

Créez un indicateur

La plateforme MT4 vous permet également de créer vos propres indicateurs, en utilisant le langage de programmation interne à la plateforme. Vous pourriez, par exemple, créer un indicateur qui combine plusieurs indicateurs existants, comme les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger, pour générer de nouvelles idées de trading.

Utilisez un “Expert Advisor”

La plateforme MT4 permet de trader facilement à partir des graphiques. Cependant, elle doit une grande partie de son succès aux robots de trading, appelés “Expert Advisors”, ou Conseillers Experts. Ces Expert Advisors sont des petits programmes qui tournent à l’intérieur de MetaTrader 4 lorsque la plateforme est en cours d’exécution.

Pour tester cette fonctionnalité, cliquez sur n’importe quel graphique avec le bouton droit de votre souris pour y attacher l’Expert Advisor de votre choix. MT4 est livré avec quelques EA. Cependant, nous vous encourageons à explorer le MetaTrader Marketplace pour télécharger des EA supplémentaires. Certains sont disponibles gratuitement, mais la plupart sont payants.

Ces robots peuvent trader lorsque vous êtes absent ou endormi, à condition que votre ordinateur soit connecté à Internet. Ils peuvent également contribuer à éliminer les émotions humaines du trading en suivant des règles de trading que vous aurez définies au préalable. C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons de les héberger sur un serveur privé virtuel connecté à Internet 24 heures et 7 jours, pour éviter les interruptions de service.

Tradez depuis n’importe où

Nous vous invitons à télécharger MT4 depuis ce site . La plateforme est facile à installer sur tous les systèmes d’exploitation : Windows, Macbook et même Linux. Au départ, MetaTrader 4 ne pouvait fonctionner que sur les ordinateurs Windows, et les utilisateurs de MacBook devaient utiliser un émulateur Windows. Mais ceci n’est plus nécessaire depuis plusieurs années.

Certains courtiers vous permettent également de trader par le biais de votre navigateur Internet, sans qu’aucun téléchargement ne soit nécessaire. Cela peut s’avérer utile lorsque vous êtes au travail ou en déplacement et que vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour installer un logiciel sur votre appareil.

Gérez vos risques

La préservation du capital est l’une des clés de la réussite d’un investissement à long terme. C’est pourquoi les traders expérimentés utilisent les ordres suivants pour:

Ordres stop-loss : pour limiter leurs pertes avant qu’elle ne deviennent trop importantes;

: pour limiter leurs pertes avant qu’elle ne deviennent trop importantes; Ordres take-profit: pour cristalliser régulièrement leurs profits avant que le marché ne se retourne contre eux.

Pour définir un ordre stop-loss ou take-profit sur une position existante, cliquez sur l’ordre en question pour modifier la transaction. Vous pouvez également définir un stop-loss et/ou un take-profit au moment où vous entrez dans une transaction, si vous utilisez un ordre en attente.

Conclusion

Ces conseils nous rappellent que le choix de votre prochain courtier est important. Bien que la plateforme MetaTrader 4 elle-même soit interchangeable d’un courtier à l’autre, nous vous conseillons de passer, si possible, par un courtier qui offre des signaux de trading et un VPS gratuit. Pensez également à comparer les frais de trading, l’effet de levier disponible et la qualité du service client avant d’ouvrir un compte.

Enfin, n’investissez jamais plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre d’en perdre. Les marchés financiers sont imprévisibles et vous pourriez perdre plus d’argent que vous n’avez investi si l’effet de levier venait à se retourner contre vous.

Pensez également à utiliser un compte de démonstration jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise avec votre plateforme de trading. En cas de doute, adressez-vous à un conseiller financier pour obtenir des conseils d’investissement personnalisés. Il pourrait, par exemple, vous expliquer comment investir dans l’or ou l’immobilier, plutôt que sur les marchés financiers.

