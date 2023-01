Investir dans l’immobilier avec son entreprise : possible ?

L’investissement immobilier est un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à augmenter leur flux de trésorerie. Avant de se lancer, il est essentiel de comprendre les avantages et les risques liés à cette décision.

Dans cet article, nous allons explorer les possibilités d’investir dans l’immobilier avec son entreprise et les différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour maximiser les retours sur investissement.

Nous verrons également comment gérer les risques liés à ces investissements et comment éviter les pièges courants.

Est-ce que l’immobilier est réellement un bon placement pour une entreprise ?

L’investissement immobilier peut être, selon nos experts, un bon placement pour une entreprise. Mais attention, cela dépend de plusieurs facteurs tels que les objectifs de l’entreprise, les opportunités disponibles sur le marché, et la capacité de l’entreprise à gérer les risques bien entendu.

Les avantages de l’investissement immobilier pour les entreprises peuvent inclure :

La génération de revenus locatifs réguliers ;

La potentialité de la hausse de la valeur des propriétés ;

La diversification du portefeuille d’investissement ;

La possibilité de faire des économies sur les coûts de location ou d’acquisition de locaux pour l’entreprise.

Cependant, l’investissement immobilier comporte également des risques tels que :

La fluctuation des prix de l’immobilier ;

les difficultés de trouver des locataires pour les propriétés louées ;

les coûts de maintenance et de rénovation ;

la complexité de la gestion locative.

Avant de se lancer dans l’investissement immobilier, il est important pour une entreprise d’évaluer les avantages et les risques potentiels liés à cette décision. Pourquoi ne pas consulter des experts en finance, en fiscalité et en gestion locative pour s’assurer de prendre les bonnes décisions ?

Les experts en finance : un réflexe à adopter

Revenons sur ce conseil qui nous semble tellement logique. Oui, nous l’affirmons, une entreprise qui veut investir dans l’immobilier, si ce n’est pas son cœur de métier, devrait consulter des experts en finances comme Partners Finances par exemple, avant d’investir dans l’immobilier. Pourquoi ? C’est simple :

Premièrement, les experts en finances peuvent aider l’entreprise à définir ce qu’est un bon investissement d’un mauvais et ensuite aider à identifier les propriétés qui répondent le mieux aux besoins et aux objectifs de l’entreprise.

Deuxièmement, ils peuvent aider l’entreprise à ne pas tomber dans les pièges de l’investissement immobilier et même à élaborer des stratégies pour les gérer.

Troisièmement, ils peuvent aider l’entreprise à préparer un plan financier pour acquérir et gérer des propriétés, en prenant en compte les coûts d’acquisition, les coûts d’exploitation, les revenus locatifs et les projections de trésorerie.

Quatrièmement, ils peuvent aider l’entreprise à comprendre les différents types de financement disponibles pour l’acquisition d’une propriété, comme les prêts bancaires, les prêts à taux zéro ou les investissements participatifs, et à choisir celui qui convient le mieux à sa structure.

Quels sont les meilleurs types de biens immobiliers dans lesquels investir quand on est une entreprise ?

Si un expert vous dit : « il faut que vous investissiez dans … » sans vous poser aucune question, changez vite ! En réalité, les types de biens dans lesquels votre entreprise devrait investir dépendent de plusieurs critères que nous avons abordés précédemment comme les objectifs de l’entreprise et ses possibilités d’investissement.

Néanmoins, certains semblent plus attractifs que d’autres :

Les immeubles de bureaux : ils offrent la possibilité de louer des espaces de travail à des locataires commerciaux, ils sont souvent situés dans des zones centrales et peuvent générer des revenus locatifs réguliers.

Les immeubles de logements : ils peuvent être une bonne opportunité pour les entreprises qui cherchent à générer des revenus locatifs réguliers avec un risque moins élevé que les autres types de biens immobiliers.

Les immeubles de commerce : tout comme les centres commerciaux, les magasins et les restaurants, ils représentent un avantage pour les entreprises qui cherchent à développer des loyers réguliers avec des locataires commerciaux.

Les terrains à bâtir : ils sont l’occasion parfaite pour l’entreprise de développer ses propres projets immobiliers ou pour les investisseurs qui cherchent à revendre les terrains à un prix plus élevé.

Et là où on ne s’aventurerait pas ?

Il y a des biens que nos experts déconseillent fortement pour toutes les entreprises qui voudraient investir :

Les propriétés en difficulté ;

Les propriétés situées dans des zones peu attractives ;

Les propriétés à usage spécifique ;

Les propriétés en copropriété ;

Les propriétés qui ont des restrictions juridiques.

Il est important de rappeler que ces types de propriétés ne sont pas nécessairement mauvais à investir, mais peuvent être risqués pour une entreprise qui n’aurait pas les reins solides. « Avoir les reins solides » pour une entreprise signifie disposer de bonnes bases financières et de bonnes pratiques de gestion. Cela signifie avoir une trésorerie suffisante pour faire face aux imprévus, être capable de générer des revenus stables, et avoir une bonne gestion des coûts et des dettes. Est-ce que votre entreprise correspond à notre description ?