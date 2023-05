Tout savoir sur les cartes bancaires professionnelles

CARTE BANCAIRE Paiement en 3 fois

Il existe un grand nombre de cartes bancaires pour les professionnels.

Comme elles facilitent la gestion des dépenses, les entreprises préfèrent que leurs cadres les utilisent, lorsque cela est possible. Mais quels sont les types de cartes disponibles, à quoi peuvent-elles servir et quels sont leurs avantages ?

Voici la réponse à ces quelques questions.

Les différentes cartes bancaires professionnelles

Lorsqu’une entreprise décide d’utiliser des cartes bancaires pour ses employés, il faut tout d’abord choisir celle qui est la mieux adaptée à chacun de ceux-ci. Voici une description des cartes qui sont offertes par les banques.

La carte bancaire affaires

Également appelée carte corporate, elle est destinée aux employés de l’entreprise qui doivent se déplacer fréquemment, notamment à l’international. En effet, il est plus facile pour ces derniers d’utiliser une carte bancaire Visa, afin de régler leurs dépenses, alors que celles-ci sont souvent en devises étrangères.

Leur montant total mensuel est aussi généralement conséquent. Posséder une carte d’entreprise à crédit leur permet de ne pas avoir à faire les paiements à partir de leur propre compte, allégeant ainsi leur situation financière.

La carte bancaire virtuelle

Plusieurs employés dans les entreprises peuvent avoir à acheter des produits ou services sur Internet. Dans ce cas, ils pourront utiliser la carte Visa en ligne. Son fonctionnement est similaire à une carte physique, car elle possède un numéro d’identification, une date d’expiration ainsi qu’un code CVV que l’on trouve normalement au dos des cartes physiques. Elle ne sert cependant qu’aux achats en ligne, car elle n’existe pas sous une forme plastique (ou autre matériau) attribuée aux cartes bancaires traditionnelles.

La carte bancaire business

Contrairement à la carte bancaire affaires, la version business est utilisée par des sociétés de plus petites tailles. En effet, la carte affaires est souvent utilisé par des multinationales, en tant que carte de crédit, alors que la carte business Visa est une carte de débit qui utilise directement le solde disponible au compte bancaire de l’entreprise. Ce sont les dirigeants des sociétés qui s’en servent le plus fréquemment, ainsi que les responsables des services achats ou des départements financiers.

La carte bancaire logée

C’est une carte bancaire qui ne sert qu’un seul objectif, soit de régler les frais d’une entreprise chez un fournisseur particulier. Elle est utilisée comme mode de paiement automatique par celui-ci, qui possède les informations nécessaires dans son système lui permettant de traiter les demandes de paiement immédiatement. Cette carte bancaire est souvent utilisée pour gérer les dépenses des employés d’une société, en ce qui concerne leurs frais de déplacements.

Pourquoi les entreprises utilisent-elles des cartes bancaires ?

Les cartes bancaires, qu’elles soient physiques ou virtuelles, offrent de nombreux bénéfices aux sociétés qui les utilisent. En voici quelques-uns des principaux.

Une gestion des dépenses plus efficaces

Lorsqu’une entreprise n’utilise pas une carte bancaire, pour les dépenses de ses cadres et de ses employés, cela représente un travail important pour la personne en charge des comptes de dépenses, ainsi que pour celui qui doit en présenter un à tous les mois. En effet, ces derniers devront prendre le temps de cumuler les différentes factures et de créer un tableau Excel, où ils devront indiquer chacune d’entre elles en les justifiant. Pour le département qui gère ces comptes, il faut alors vérifier chaque ligne, pour s’assurer que tout est en ordre et que chaque dépense a bien été effectuée (grâce aux reçus).

Une carte bancaire Visa permet un gain de temps extrêmement important, puisque toutes les dépenses (ou presque) devraient figurer sur l’état de compte de la carte en question. Le tout étant dorénavant en format numérique, il est facile de confirmer que les dépenses étaient justifiées, puis de passer à une autre phase de travail plus rapidement.

Un meilleur contrôle des dépenses

L’utilisation d’une carte bancaire peut permettre un bien meilleur contrôle des dépenses, car elle peut être adaptée pour chaque employé. En effet, il est possible de mettre un plafond sur chacune d’entre elles, qui variera selon les besoins du cadre ou de l’employé qui l’utilise. De plus, chaque transaction sera clairement identifiée, ce qui offre la possibilité de distinguer les fournisseurs utilisés, ainsi que les services ou produits achetés, ce que certains reçus ne permettent pas toujours.

Enfin, les informations des cartes bancaires sont cryptées et se trouvent sur des plateformes sécurisées, ce qui réduit grandement les dangers de fraude. Si la carte est perdue ou volée, elle peut être bloquée en un seul clic, à partir du téléphone portable de la personne qui la détient. L’entreprise peut aussi la bloquer, si elle se trouve en conflit avec le détenteur de la carte bancaire.

En conclusion, il est clair que l’utilisation d’une carte bancaire Visa pour les employés qui doivent faire face à des dépenses professionnelles importantes à tous les mois, est la solution idéale autant pour l’entreprise que pour son détenteur. On peut faire appel à sa banque pour en connaître plus sur les avantages que celles-ci offrent aux sociétés, dès aujourd’hui.