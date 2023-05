Comparaison entre l’outil CRM et Microsoft Excel

La bonne gestion des relations avec les clients est capitale dans la croissance d’une entreprise. Elle influence son chiffre d’affaires ainsi que sa notoriété dans son secteur d’activité. Afin de gérer au mieux leurs activités, les entreprises ont recours à diverses solutions, dont Microsoft Excel et l’outil CRM.

Cependant, une question se pose : quel est l’outil le plus adapté pour la gestion d’une entreprise ? Découvrez la réponse dans cet article.

Quels sont les avantages et inconvénients de l’outil CRM ?

Un outil CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel utilisé dans la gestion des relations avec la clientèle. Grâce à ses fonctionnalités, cette solution offre de nombreux avantages aux entreprises qui l’utilisent.

Avantages de l’outil CRM

Un outil CRM permet avant tout d’améliorer l’expérience utilisateur des clients. Il sert à stocker toutes les informations relatives aux clients de l’entreprise afin de faciliter leur analyse. Il s’agit entre autres de :

Les coordonnées des clients,

Les avis,

Les suggestions,

Les besoins.

Les outils CRM jouent également de multiples autres rôles en fonction de leurs fonctionnalités et des besoins de l’entreprise. Vous devez en tenir compte pour faire le choix d’un CRM efficace. Votre logiciel peut vous aider à établir une stratégie marketing gagnante et faciliter le travail de vos équipes.

En effet, un outil CRM peut être une très bonne solution pour automatiser certaines tâches. C’est le cas des suivis et rappels de notification. De ce fait, les employés disposeront de plus de temps pour se consacrer à des missions plus importantes et être plus productifs. Grâce aux données fournies par l’outil CRM, les prises de décision sont également simplifiées.

Inconvénients de l’outil CRM

En dépit des avantages qu’il présente, l’outil CRM possède quelques inconvénients mineurs. D’abord, il nécessite une petite formation pour bien le maîtriser. En général ce type de logiciel dispose d’une multitude de fonctionnalités et de paramétrages. Ainsi, il faut avoir une bonne maîtrise pour tirer pleinement profit des avantages qu’il offre.

Par ailleurs, il faut souligner que le logiciel CRM doit contenir des données vraies. C’est indispensable pour obtenir des informations fiables après le traitement de ces données. Vous devez donc veiller à ce que les données de l’outil soient à jour et bien renseignées.

Quels sont les avantages et inconvénients de Microsoft Excel ?

Microsoft Excel est un tableur électronique utilisé pour effectuer des calculs plus rapidement. Cependant, il est souvent adopté par les entreprises comme solution de gestion malgré les limites qu’il présente.

Avantages de Microsoft Excel

Microsoft Excel est un outil très populaire et facile à utiliser.

La plupart des employés avec des connaissances minimales en bureautique peuvent donc s’en servir aisément.

Le tableur est très pratique pour effectuer des calculs de manière rapide et automatique.

Inconvénients de Microsoft Excel

En tant qu’outil de gestion, Microsoft Excel présente de nombreuses limites. À la base, cet outil n’a pas été conçu pour la gestion en entreprise et ne dispose donc pas des fonctionnalités essentielles. Par exemple, il est impossible d’avoir un suivi des modifications avec les dates en utilisant Excel. Il serait donc difficile d’entretenir de longues relations avec des clients.

De plus, Excel ne permet pas d’ajouter des pièces jointes aux documents. Si vous avez besoin d’associer des factures, des contrats ou des devis, ce n’est donc pas l’outil approprié.

Que choisir entre l’outil CRM et Microsoft Excel ?

Le choix de l’outil idéal doit être fait en tenant compte de ses véritables besoins. En général, les entreprises ont besoin d’une solution offrant une possibilité de travail collaboratif. Ainsi, tous les employés pourraient travailler en simultané tout en conservant les modifications datées. Afin de faciliter la gestion, les entreprises ont également besoin d’avoir accès aux données des clients.

Elles doivent pouvoir consulter l’historique des achats et des discussions avec un client en particulier. De ce fait, les sociétés pourraient satisfaire plus rapidement les attentes. Dans ce cas, l’utilisation d’un outil CRM est indispensable. En effet Microsoft Excel ne dispose pas de ces fonctionnalités et n’est donc pas adapté aux besoins de ces entreprises.

Pour finir, si vous avez besoin de stocker les informations des clients, l’outil CRM est encore la solution la plus adéquate.

En générale, un espace de stockage en ligne est mis à votre disposition pour une sauvegarde en toute sécurité.

Les entreprises peuvent accéder aux données depuis n’importe quel appareil, et ce, à tout moment