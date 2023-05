Monnaies cryptographiques : Découvrir les principes fondamentaux d’une nouvelle approche en 5 étapes simples

Hape Quatre principes fondamentaux, Jouet pour développer la motricité

La technologie Blockchain est un terme récurrent qui revient souvent à nos oreilles. Indissociable avec l’émergence et l’essor des monnaies cryptographiques, ou simplement de la cryptomonnaie, la technologie Blockchain est un concept qui peut toutefois rester incompréhensible pour bon nombre d’utilisateurs.

Pour en apprendre davantage et pour mieux comprendre son fonctionnement, découvrez dans cet article les 5 étapes indispensables de cette technologie révolutionnaire.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de voir la définition et les caractéristiques mêmes de la technologie Blockchain.

Définition et principe de la technologie Blockchain

Créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, la Blockchain ou chaine de blocs, est une technologie intelligente, utilisée pour le stockage et la transmission des informations en ligne et des transactions virtuelles. Initialement, elle a été conçue pour assurer la sécurité des transactions des cryptomonnaies Bitcoin. Par la suite, elle est devenue incontournable sur le marché des échanges et des tradings de toutes les monnaies virtuelles.

Ce qui la différencie, c’est la sécurité du haut niveau qu’elle assure ainsi que son caractère transparent et infalsifiable.

De cette manière, la technologie Blockchain est constituée par une base de données qui renferme tous les historiques et les échanges relatifs au dit transfert.

Elle est partagée à tous les utilisateurs concernés et peut être consultée à tout moment, afin d’assurer une meilleure traçabilité des transactions.

La technologie Blockchain fonctionne sans intermédiaire, elle ne comporte pas d’organe central de contrôle. Par ailleurs, il existe des blockchains publiques et des blockchains privées, dont les accès sont restreints.

Les 5 étapes faciles pour comprendre le fonctionnement de la technologie Blockchain

Étape 1 : l’identification

Pour accéder au service proposé par cette technologie, une identification de la partie dite « émettrice » est obligatoire. Pour cela, un procédé cryptographique permet d’assurer l’authenticité des renseignements de l’acteur qui va émettre une transaction via la technologie Blockchain. Cette dernière procède aux chiffrements des données ou les codages des messages considérées comme étant confidentielles.

C’est ce que l’on appelle la cryptographie. Cette étape d’identification est importante dans la Blockchain, que ce soit pour émettre une transaction, ou encore pour consulter le suivi ou les traces d’un transfert.

Étape 2 : la transaction

Après l’identification, l’utilisateur peut maintenant lancer la transaction sur la technologie de la Blockchain. Elle sera communiquée à l’ensemble des utilisateurs qui sont aussi appelés des acteurs de réseau ou encore des nœuds de stockage. Ce nœud est stocké sur un réseau local d’ordinateurs éparpillés dans le monde entier.

Étape 3 : l’archivage

L’archivage est l’étape qui consiste à conserver les copies et les enregistrements d’une transaction. Concrètement, une copie de la base de données relative à cette commande de blockchain sera transmise à tous les utilisateurs concernés ou les nœuds. Dans cette base sont stockées toutes les informations et les historiques de la transaction. Les nœuds vont ensuite garder une copie de ce registre sur leur ordinateur.

Étape 4 : la sécurisation

L’étape suivante consiste à la validation et à la sécurisation de la transaction. Elle repose sur les consensus de tous les réseaux concernés. À chaque modification ou ajout d’informations sur un bloc de chaîne ou sur la base de données, tous les nœuds seront notifiés. Ce procédé de validation se fait via des techniques cryptographiques. Les données ajoutées seront également déchiffrées et validées par les centres de données, qui sont également appelés les mineurs. Ils sont aussi les acteurs des cryptomonnaies qui circulent via la technologie Blockchain.

Étape 5 : la décentralisation

La décentralisation de la gestion permet aux utilisateurs de garder un contrôle total sur tous les transferts et les transactions réalisées sur Blockchain. Il n’y a pas de tiers de confiance ou des organes de contrôle spécifiques. Les utilisateurs peuvent détenir un droit d’accès et d’écritures sur toutes les données de la blockchain partagées avec eux.

Par ailleurs, la décentralisation assure un niveau de sécurité élevé, car il est impossible de falsifier ou de modifier les données enregistrées sur un bloc de chaîne. De même, pour les nouvelles informations ajoutées, la technologie va créer de nouveau bloc qui viendra s’ajouter au précédent. De cette manière, tous les historiques seront gardés par les nœuds du réseau suivant les intégrations chronologiques.

Les avantages de la Blockchain

La technologie Blockchain est certainement une véritable révolution, notamment dans le secteur des échanges et des transactions monétaires. Elle a permis d’améliorer et de renforcer le développement de la cryptomonnaie, spécifiquement en assurant de nombreux avantages comme la transparence, la sécurité, la rapidité ou encore l’efficacité.

La technologie Blockchain garantit, en effet, une meilleure transparence sur toutes les transactions liées à la cryptomonnaie. Les utilisateurs détiennent un contrôle absolu sur leurs actifs numériques. De même, la rapidité des transactions permet par la même occasion d’assurer un système de sécurité plus fiable et un gain de productivité. La validation d’un bloc ne prend que quelques secondes, ce qui peut éventuellement contribuer à éliminer les risques des fraudes et de détournement.

En outre, la technologie blockchain permet de réduire considérablement les frais de transaction monétaire. Contrairement au système traditionnel centralisé, les coûts sont exempts des frais financiers exorbitants du fait de son fonctionnement décentralisé et dépourvu de l’intervention d’un intermédiaire.

La chaîne de blocs

Pour résumer, la technologie Blockchain constitue le pilier et le fondement du secteur de la cryptomonnaie. C’est l’outil qui assure le stockage et la transmission des informations d’échange et de transaction d’un crypto, en toute sécurité sur le réseau. Certes, son champ d’application va bien au-delà des crypto-monnaies, cela dit, les 5 étapes mentionnées plus haut vont vous permettre d’avoir une idée précise de son fonctionnement. Pour aller plus loin dans la compréhension de cet univers, des sites d’expert comme https://crypto-neet.fr/ peuvent également vous aider à en apprendre davantage sur les cryptomonnaies, le trading, le NFT, et plus encore.