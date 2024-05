investir facilement avec Robinhood : le guide débutant pour la bourse

Dans un monde en constante évolution, les moyens d’investir dans la bourse se sont également diversifiés. L’une des innovations les plus populaires dans ce domaine est l’apparition de plateformes de trading en ligne telles que Robinhood. Dans cet article, nous allons explorer comment investir facilement avec Robinhood et fournir un guide étape par étape pour le débutant en bourse.

Pourquoi choisir Robinhood pour investir dans la bourse ?

Avant de plonger dans le guide, il est essentiel de comprendre pourquoi Robinhood est une option attractive pour investir dans la bourse. Voici quelques avantages :

Facilité d’utilisation : Grâce à son interface conviviale et épurée, Robinhood permet aux novices de la bourse de naviguer sans problème sur la plateforme et de passer des ordres en quelques clics seulement.

Commissions gratuites : Contrairement à de nombreux autres courtiers en ligne, Robinhood offre la possibilité d'acheter et de vendre des actions sans payer de frais de transaction.

Accès à divers types d'investissement : En plus des actions, Robinhood propose également l'achat et la vente d'options, d'ETF (Exchange Traded Funds) et de cryptomonnaies.

En plus des actions, Robinhood propose également l’achat et la vente d’options, d’ETF (Exchange Traded Funds) et de cryptomonnaies. Outil d’apprentissage : La plateforme inclut également des ressources pédagogiques pour aider les nouveaux investisseurs à comprendre les bases du fonctionnement du marché boursier.

Créer un compte Robinhood

Maintenant que vous êtes convaincu des avantages de Robinhood, il est temps de créer votre propre compte. Voici les étapes à suivre pour ouvrir un compte sur Robinhood :

Rendez-vous sur le site web de Robinhood ou téléchargez l’application mobile sur votre smartphone. Cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous » et remplissez le formulaire d’inscription avec vos informations personnelles (nom, prénom, adresse e-mail, etc.). Après avoir créé votre compte, vous devrez fournir certaines informations supplémentaires, telles que votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale et des renseignements sur votre situation financière. Ces informations sont requises pour vérifier votre identité et conformité aux régulations en vigueur. Une fois toutes les informations soumises, attendez la confirmation de Robinhood concernant l’activation de votre compte. Cela peut prendre quelques heures ou quelques jours selon la vérification de vos informations.

Configurer et approvisionner votre compte Robinhood

Une fois votre compte activé, il est temps de le configurer davantage et de le financer afin de commencer à investir dans la bourse.

Connectez-vous à la plateforme à l’aide de vos identifiants et accédez à la section « Compte » pour ajouter vos informations bancaires. Sélectionnez « Effectuer un virement » et choisissez le montant que vous souhaitez transférer de votre compte bancaire vers votre compte Robinhood. Notez que les premiers dépôts peuvent prendre quelques jours pour être traités. Pendant ce temps, familiarisez-vous avec l’interface de la plateforme en explorant les différentes fonctionnalités et outils disponibles.

Se familiariser avec la terminologie des investissements boursiers

Avant de passer vos premiers ordres sur Robinhood, il est crucial de comprendre la terminologie de base associée aux investissements boursiers. Voici quelques termes à connaître :

Action : Une action représente une part de propriété dans une entreprise cotée en bourse.

Dividende : Il s'agit d'un versement effectué par une entreprise à ses actionnaires, généralement sous forme de liquidités ou d'actions supplémentaires.

Cours de l'action : Le prix auquel une action est actuellement négociée sur le marché.

Taille du lot : Le nombre d'actions incluses dans un seul ordre d'achat ou de vente.

Ordre limité : Un ordre d'achat ou de vente qui ne peut être exécuté qu'à un certain prix spécifié, appelé « prix limite ».

Un ordre d’achat ou de vente qui ne peut être exécuté qu’à un certain prix spécifié, appelé « prix limite ». Ordre au marché : Un ordre d’achat ou de vente qui doit être exécuté immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché.

Effectuer un investissement sur Robinhood

Maintenant que votre compte est financé et que vous êtes familiarisé avec les concepts de base, il est temps de passer votre premier ordre sur la plateforme. Voici comment effectuer un investissement :

Recherchez l’action ou l’instrument que vous souhaitez acheter en utilisant la fonction « Rechercher » de Robinhood. Sélectionnez l’actif voulu pour accéder à sa page spécifique, affichant son cours actuel et diverses informations supplémentaires. Cliquez sur le bouton « Acheter » et choisissez ensuite le type d’ordre (limité ou au marché) ainsi que la quantité d’actions à acheter. Veillez à vérifier toutes les informations et confirmez votre achat. Une fois que l’ordre est exécuté, vous deviendrez propriétaire des actions achetées et elles apparaîtront dans votre portefeuille sur Robinhood.

Suivi de vos investissements et ajustements du portefeuille

Après avoir réalisé quelques transactions, il est essentiel de surveiller régulièrement le rendement de vos investissements et d’ajuster votre portefeuille si nécessaire. L’application Robinhood offre plusieurs outils pour suivre et gérer facilement vos actifs :

Vue d’ensemble du portefeuille : Cette section affiche la valeur totale de votre portefeuille ainsi que le rendement global et quotidien de vos investissements.

Cette section affiche la valeur totale de votre portefeuille ainsi que le rendement global et quotidien de vos investissements. Liste des actifs : Ici, vous pouvez voir tous les titres que vous possédez, leur performance individuelle, ainsi que les gains ou pertes réalisés.

Au fil du temps, vous pourrez développer une approche plus stratégique en matière d’investissement et envisager l’utilisation d’autres instruments financiers disponibles sur Robinhood, tels que les ETF, les options et les cryptomonnaies. L’important est de continuer à apprendre et à s’informer régulièrement sur les tendances du marché, afin de prendre des décisions éclairées qui contribueront au succès de vos investissements boursiers sur Robinhood.