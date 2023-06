Investir dans l’or : comment ça marche ?

Thuasne XLR8 Botte de Marche Long Taille L

Investir dans l’or peut être une stratégie intéressante de diversification d’un portefeuille. C’est en effet un investissement assez pratique pour protéger vos biens contre l’inflation ou les fluctuations du marché.

Cependant, investir dans l’or nécessite de posséder une certaine connaissance sur le sujet et si possible de se faire aider. Voici justement beaucoup plus de détails sur le sujet.

Le cours de l’or en France et en Belgique en 2023

En France comme en Belgique, le prix de l’or se définit en euros par grammes pesés. Alors, si vous envisagez l’achat et la vente de votre or, sachez qu’un gramme d’or vaut environ entre 5 et 10 €. En réalité, tout ce qui est en or, peu importe sa forme et son usage, a de la valeur sur le marché. L’or est considéré comme un symbole de fortune depuis la nuit des temps. Dans le contexte actuel, le cours de l’or varie grandement, surtout en fonction de l’offre, la demande, le stock mondial.

Les formes sous lesquelles l’or se retrouve le plus souvent sont les lingots, les bijoux ou encore les statuettes. Toutefois, il existe également une forme bien particulière : les pièces. Il s’agit en l’occurrence de :

L’Once d’or ;

Le Napoléon 20 francs ;

20 Francs suisses ;

Souverain Elisabeth II ;

50 Pesos.

Pour la vente et l’achat de ces pièces, les transactions se font en fonction de leur poids en or. Cependant, elles ne prennent une réelle valeur qu’à partir de 16 unités qui bien sûr seraient cotées en bourse.

Comment se lancer sur le marché de l’or ?

Si vous souhaitez vous lancer sur le marché de l’or, il vous faut tout d’abord en apprendre plus sur celui-ci. Il est nécessaire de connaître offre, demande et tendances actuelles, l’historique des prix et enfin les sites d’investissements disponibles.

Il faut ensuite choisir un investissement correspondant au mieux à votre profil de risque et vos objectifs financiers. Il faudra aussi trouver un coursier en ligne ou une société de trading réputée pour les transactions.

Vous devez également mettre sur pied un plan d’investissement propre avec des objectifs bien définis, des entrées et sorties. C’est la meilleure manière pour prendre des décisions claires et réfléchies ainsi que pour minimiser les risques.

Enfin, il faudra suivre de près l’évolution de vos avoirs dans l’or afin d’ajuster votre stratégie d’investissement. Pour plus d’assurance, vous pouvez consulter un conseiller financier pour des conseils personnalisés.

Est-ce le bon moment pour vendre son or ?

Le moment idéal pour vendre son or dépend de nombreux facteurs, en l’occurrence, l’offre, la demande. Si vous avez besoin de liquidité dans l’immédiat, vous pouvez envisager de vendre votre or.

Si ce n’est pas le cas, il serait plus judicieux d’observer l’évolution du marché, car le cours de l’or est en constante évolution. Si vous doutez, consultez un expert pour avoir plus d’éclaircissement sur le cours actuel et les perspectives d’avenir.

Quelques précautions avant d’investir dans l’or

Avant d’investir dans l’or, il est important de prendre le pouls du marché. Il faut connaître les différents types d’investissements disponibles, ensuite, se renseigner sur le vendeur et sa réputation.

D’autre part, prudence est mère de sûreté face aux offres trop alléchantes ou aux opportunités uniques. Enfin, il faut diversifier vos investissements pour minimiser les risques avant de vous renseigner sur les coûts et taxes.

Quels types d’or choisir pour un investissement ?

Le choix du type d’or dans lequel investir dépend essentiellement des objectifs financiers et des capacités budgétaires.

Bien sûr, entre également en compte la disponibilité du marché.

Les lingots d’or

Ce sont des barres d’or pur souvent vendues en poids de 1 once ou plus. Ils sont généralement utilisés pour les investissements à long terme en raison de leur faible prime. La prime peut se définir comme étant la différence entre la valeur d’achat de l’or et sa valeur intrinsèque.

Toutefois, il faut noter qu’il peut devenir assez coûteux de stocker des lingots d’or.

Les pièces d’or

Qui parle de pièces d’or fait directement référence à des pièces frappées par un gouvernement national. Il s’agit en l’occurrence de pièces telles que les Maple Leafs canadiens ou encore les krugerrands sud-africains.

Ces pièces sont généralement considérées comme des pièces de collection. Vous en trouverez certainement à la joaillerie J.David. En fonction de leur prime, elles peuvent toutefois devenir un objet d’investissement.

ETF ou fonds négociés en bourses d’or

Les ETF d’or sont des titres suivant le prix de l’or et sont échangés en bourse comme des actions. Grâce à eux, les investisseurs peuvent acheter de l’or sans avoir à le stocker physiquement. Étant donné que les ETF d’or se négocient en bourse, ils sont bien plus accessibles que l’or physique.

Les contrats à terme sur l’or

Il s’agit d’accords pour vendre ou acheter de l’or à un prix convenu à une date future. Cette méthode est surtout pratique pour spéculer à propos des potentiels futurs prix de l’or. Cliquez ici pour en savoir davantage.

D’autre part, c’est une bonne méthode pour se couvrir contre la volatilité du prix de l’or. Ces contrats sont négociés sur des marchés à terme tels que le Chicago Mercantile Exchange.