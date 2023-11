Acheter une tente stretch : avantages ?

Traditionnellement, la célébration des occasions festives se faisait dans des salles ou des espaces dédiés. Cependant, depuis quelques années, de plus en plus de personnes font le choix d’acheter des tentes stretch. Qu’est-ce qui fait la particularité de ce type de tente ? Quels en sont les avantages ? Cet article apporte des éléments de réponse.

Adaptable à toutes les occasions

La tente stretch est une forme spécifique de tente qui s’inspire des installations bédouines utilisées par les peuples nomades du désert pour s’abriter du soleil. Concrètement, elle se compose d’un épais tissu extensible ainsi que de plusieurs poteaux en bois qui se plantent dans le sol.

En raison de sa forme et de son design particuliers, la tente stretch était essentiellement utilisée par les entreprises pour des évènements promotionnels spécifiques. Notez que le tissu représente un support de communication intéressant. Cette structure était aussi utilisée par les restaurateurs pour protéger leurs terrasses.

Toutefois, la tente stretch est de plus en plus envisagée par les particuliers dans le cadre d’évènements festifs comme les mariages ou les commémorations, comme vous pouvez le découvrir ici.

La tente stretch pour créer une ambiance unique et festive

En plus d’effacer les couts liés à la location de salle, l’achat et l’utilisation de la tente stretch pour un mariage par exemple permettent de créer une ambiance unique et festive. Adieu les ambiances feutrées des salles de réception. Les tentes permettent d’organiser une fête en plein air tout en profitant d’un cadre relativement intimiste.

En effet, à défaut d’un endroit complètement ouvert, la tente stretch permet de créer un abri ponctuel pour partager des moments de joie. Il est alors possible d’installer toutes sortes d’aménagements (ballons, espaces de jeux, etc.) pour créer une ambiance unique. Cela représente donc une formidable manière de marquer les invités et de leur faire passer un moment exceptionnel (ici).

Certes, le prix d’acquisition d’une tente de qualité peut être aussi élevé que celle de la location d’une tente. Seulement, cette dernière peut être réutilisée. Ce n’est pas le cas des salles qui se louent pour quelques heures/jours au mieux.

Flexibilité : le leitmotiv des tentes stretch

En dehors de sa capacité à créer une ambiance singulière, acheter une tente stretch présente de nombreux avantages. Le plus important est la flexibilité. En effet, il existe des tentes de toutes les formes. Que vous ayez besoin d’un abri bédouin carré, rectangulaire ou en forme de losange pour votre évènement, il est facile de trouver votre bonheur.

Cette flexibilité s’applique également aux dimensions. Contrairement à celles des peuples du désert (qui privilégient les petites installations), les tentes modernes existent sous de nombreuses dimensions.

Il est donc possible de se procurer aussi bien de petites tentes pour une dizaine de personnes que pour 300. D’ailleurs, certains professionnels proposent la réalisation de tentes sur mesure. Il suffit de prendre en rendez-vous ou de communiquer les caractéristiques de la tente souhaitée afin d’avoir un devis.

Par ailleurs, afin de permettre aux restaurateurs ou aux particuliers de protéger leurs invités du vent ou des regards indiscrets, de plus en plus en tentes stretch sont fournies avec des parois latérales. Elles peuvent être rabattues dans le but de fermer complètement la tente.

Une tente fiable et pratique

Au-delà des éléments précédemment évoqués, la tente stretch est pratique et offre des garanties sécuritaires.

La fiabilité

Au niveau de la fiabilité, les tentes stretch sont aussi solides que des tanks. Le tissu du dessus est bien souvent composé de plusieurs couches superposées. Il offre donc une excellente résistance aux intempéries (+100 km/h de vent et plus de 4 cm de neige). D’ailleurs, les tissus de ce type de tente répondent à la norme CTS qui garantit la qualité des bâtiments accueillant du public.

De même, le tissu est généralement traité avec du fluorocarbone ou une substance assimilée afin de lui conférer des propriétés imperméables et antisalissures. En outre, la propriété ignifuge de ce tissu réduit considérablement les risques d’accident.

L’aspect pratique

D’un point de vue pratique, la tente stretch est pleine de ressources. Les ancrages et les poids permettent une installation rapide dans n’importe quel endroit. De plus, certains modèles disposent d’appareils de chauffage qui réchauffent l’intérieur de la tente. Cela dit, il est possible aussi de commander spécifiquement des accessoires tels que :

les planchers à cassette ;

les planchers en bois ;

les ancrages spécifiques.

Le premier est adapté aux sols accidentés. Il protège le sol et offre un revêtement stable à l’installation de la tente. Le second s’installe sur les surfaces planes afin de faciliter le confort de déplacement.

Enfin, certains professionnels proposent des tentes avec des éclairages spécifiques. De quoi créer une ambiance adaptée aux besoins.

La facilité d’installation

Le dernier gros avantage de l’achat d’une tente à stretch est l’aisance de son installation. Le plus souvent, les vendeurs proposent également un service de montage. Cependant, pour les personnes désireuses de le faire elles-mêmes, il est possible de suivre les directives d’un manuel d’installation. En revanche, il faut compter en moyenne deux heures pour une installation complète.