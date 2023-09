Pourquoi les néons reviennent à la mode ?

Si vous avez remarqué une augmentation de la présence des néons, notamment des néons LED, dans les intérieurs design, les vitrines de magasins, ou même dans des événements, vous n’êtes pas seuls.

Les néons, symbole phare des années 80 et 90, font un retour fracassant, mais sous une forme renouvelée : celle du LED. Laissez-nous vous éclairer sur ce phénomène lumineux.

Un néon Led en décoration, c’est quoi ?

Imaginez une lumière vive, continue et colorée, capable de prendre presque n’importe quelle forme ou mot, et vous aurez une idée du néon LED. Contrairement aux néons classiques, qui utilisent des gaz pour produire de la lumière, les néons LED reposent sur de petites diodes électroluminescentes.

La différence majeure ? La durabilité et la précision. Ces diodes ont une durée de vie nettement supérieure aux tubes traditionnels et offrent une luminosité homogène sur toute leur longueur. Le tout, avec une consommation d’énergie réduite.

Mais l’atout le plus séduisant des néons LED est sans doute leur incroyable adaptabilité. Leur technologie permet de les mouler dans une variété quasi infinie de formes et de motifs. Vous avez une idée précise en tête ? Un mot, un logo, une silhouette ? Le néon LED peut le réaliser.

Et en termes de couleurs, le spectre est vaste, offrant des possibilités allant du blanc éthéré au rouge flamboyant, en passant par toutes les teintes imaginables. Vous pourrez découvrir les néons LED plus en détails chez Néondeco un fabricant spécialisé.

Les avantages des néons led par rapport au néon classique

Avec l’avènement de la technologie LED, le monde de l’éclairage a connu une véritable révolution, et les néons n’ont pas été laissés pour compte. On en a parlé précédemment, voici pourquoi choisir un néon LED plutôt qu’un néon classique est un choix judicieux :

Économie d’énergie:

L’un des points forts des LEDs réside dans leur efficacité énergétique. Ils consomment jusqu’à 80% moins d’électricité que les néons traditionnels pour une luminosité équivalente. Sur le long terme, cela se traduit par des factures d’électricité allégées et une empreinte carbone réduite.

Durabilité exceptionnelle:

Les néons LED sont conçus pour durer. Alors que les néons traditionnels peuvent s’affaiblir ou se briser avec le temps, un néon LED possède une durée de vie pouvant aller jusqu’à 50 000 heures, voire plus, selon l’utilisation.

Sécurité avant tout:

L’absence d’émission de chaleur des néons LED est un avantage majeur. Cela élimine le risque de brûlure au toucher et diminue les risques d’incendie, en particulier dans les espaces confinés. Cette caractéristique en fait également un choix sûr pour les chambres d’enfants ou les espaces avec des animaux.

Une esthétique moderne et polyvalente:

Les néons LED ont redéfini ce que l’éclairage néon peut accomplir. Leur capacité à être moulés dans des formes précises, combinée à leur large gamme de couleurs, permet de réaliser des designs inédits. Que ce soit pour afficher une citation préférée, un logo d’entreprise ou un dessin artistique, les possibilités semblent infinies.

Respect de l’environnement:

Sans mercure ni gaz nocif à l’intérieur, les néons LED sont bien plus écologiques. Leur longue durée de vie et leur faible consommation d’énergie contribuent également à réduire leur impact environnemental.

Maintenance réduite:

Grâce à leur robustesse et leur longévité, les néons LED nécessitent moins d’interventions et de remplacements, ce qui est à la fois économique et pratique.

Combien coûte un néon Personnalisé ?

Les néons LED, grâce à leur adaptabilité et leur polyvalence, ont un coût qui peut varier considérablement en fonction de divers facteurs. Pour un modèle basique, il faut s’attendre à un prix de départ aux alentours de 159 euros.

Un néon LED à ce prix là est souvent de taille modeste et présente des designs plus simples. Si vous cherchez à ajouter une petite touche lumineuse à une pièce ou si vous avez un espace restreint, ces options peuvent parfaitement convenir. Les premiers prix sont idéals pour ceux qui veulent s’initier à la tendance sans trop investir.

Cependant, si votre vision est plus grande, ou si vous cherchez quelque chose de plus distinctif, les coûts peuvent augmenter. Une pièce personnalisée, qui nécessite un design sur mesure, des couleurs spécifiques ou des dimensions plus importantes, peut facilement voir son prix multiplié. Dans ces cas, les tarifs s’élèvent à plusieurs centaines, voire milliers d’euros.

La différence de prix s’explique notamment par le temps de conception, la complexité du design, les matériaux utilisés et la main-d’œuvre nécessaire. La qualité des diodes, la finition et même la renommée du fabricant peuvent également influencer le prix.

Où en trouver ?

La démocratisation des néons LED a permis l’émergence de nombreux acteurs sur le marché, proposant une multitude de choix pour répondre aux besoins variés des consommateurs. Cependant, tous ne se valent pas, et il est essentiel de savoir où chercher pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

