Rachat de crédits : faites une simulation avant de vous lancer !

Pour la réalisation de différents projets, il est possible de contracter plusieurs emprunts dans la même période. Mais, cela peut conduire à un endettement pouvant détériorer fortement la qualité de vie du demandeur. Heureusement, il existe une solution pour les personnes ayant contracté plusieurs prêts et qui veulent en diminuer le coût.

Ou encore, pour ceux qui souhaitent contracter un nouveau crédit alors qu’ils en ont plusieurs en cours. Le rachat de crédits est l’une des options les plus adaptées dans ce cas. De quoi s’agit-il ? Comment ça marche ? Explications…

Tout savoir sur le rachat de crédits

Le rachat de crédit ou regroupement de prêts est une opération qui consiste à faire racheter un ou plusieurs prêts en cours. Ces crédits peuvent être contractés auprès d’un ou plusieurs établissements financiers.

Concrètement, l’emprunteur contacte un organisme financier pour que ce dernier se charge du remboursement de tous ses prêts. Une fois que c’est fait, l’établissement regroupe tous les prêts afin de lui proposer un crédit unique. Ainsi, au lieu de payer plusieurs mensualités à différents taux, l’emprunteur ne paiera plus qu’une seule mensualité.

Cette solution financière permet aux emprunteurs surendettés de bénéficier de meilleures conditions de remboursement. Ils pourront revoir et simplifier la gestion de leur budget pour éviter que le paiement des mensualités impacte négativement leur quotidien.

De plus, cette solution leur donne une nouvelle marge de manœuvre pour l’obtention de nouveaux prêts. Pour information, le rachat de crédits concerne différents types de prêts : le crédit à la consommation et le prêt immobilier. Afin de profiter de cette solution, il est possible de simuler le regroupement de crédits en toute simplicité pour voir s’il est possible d’y avoir recours.

Pourquoi faire une simulation de rachat de crédits ?

Faire une simulation avant de trouver un rachat de crédits n’est pas optionnel, il s’agit d’une réelle nécessité. En effet, tous les demandeurs de regroupement de prêts n’ont pas le même profil.

Certains ont des revenus moyens et un taux d’endettement élevé. Ils choisissent donc le rachat de crédits pour payer des mensualités plus raisonnables et allonger de la durée de remboursement. D’autres emprunteurs, par contre, ont des revenus plus élevés et décident de procéder à un regroupement afin de baisser considérablement leur taux d’endettement et avoir la possibilité de souscrire un nouveau crédit.

La simulation permet donc de connaître son profil et de déterminer le type de rachat auquel on a droit pour améliorer sa situation. De plus, la simulation de rachats de crédits est gratuite et permet de mettre en concurrence les différents organismes susceptibles de racheter les prêts. Cette étape est donc capitale pour trouver une offre sur mesure, proposant les meilleures conditions possible et adaptée à son profil.

Comment faire une simulation de rachat de crédits ?

Pour réaliser une simulation de rachat de crédits, il faut d’abord choisir la plateforme de simulation. Il est donc conseillé de faire une recherche en ligne et de choisir l’outil dont les fonctionnalités permettent d’avoir un meilleur résultat. Une fois que le choix de la plateforme est réalisé, le demandeur d’emprunt doit renseigner les informations requises. Il s’agit généralement :

du nombre, de la nature et des montants des crédits à regrouper,

des ressources mensuelles nettes du foyer,

de la présence ou non d’un co-emprunteur,

des coordonnées de l’emprunteur.

Le demandeur doit également indiquer s’il fait l’objet d’un fichage bancaire ou non. Après le renseignement des informations essentielles, un conseiller le contactera pour lui dire si le regroupement de prêts est possible.

Si le demandeur donne une suite favorable aux propositions du conseiller, ce dernier pourra l’accompagner tout au long des démarches. Il pourra même négocier le rachat de crédit auprès d’un organisme financier pour que le demandeur de rachat de crédits bénéficie des meilleures conditions.

Regroupement de crédits : comment ça se passe ?

La première étape du regroupement de crédits est l’envoi d’une demande de rachat de crédits à l’établissement bancaire sélectionné. En effet, après la simulation de rachat de prêt et la comparaison entre les diverses offres des banques, le demandeur choisit l’organisme qui lui propose la meilleure offre.

Ensuite, l’établissement financier analyse le dossier de l’emprunteur afin de savoir si le regroupement lui profite ou non. Si c’est le cas, la demande est acceptée et le dossier fait l’objet d’un montage.

Dès que le demandeur approuve l’offre de l’enseigne bancaire, les fonds nécessaires pour le paiement des crédits à regrouper sont débloqués. En général, tout ce processus dure au minimum 10 jours pour un rachat de crédit à la consommation et 30 jours au moins pour les prêts avec une garantie hypothécaire.