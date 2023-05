Comment signaler un accident de la circulation sur Apple Maps ?

Avoir aujourd’hui un appareil Apple n’est plus une marque de luxe. Au-delà de tout ce que l’on peut dire de ces outils tendance, reconnaissons qu’ils ont plus de fonctions pratiques. Savez-vous par exemple que vous avez la possibilité de signaler un accident de circulation sur Apple Maps ?

À titre informatif, il s’agit d’une application de cartographie que tout détenteur d’un appareil Apple peut avoir à sa disposition. Alors, comment cette application aide-t-elle à la signalisation d’un accident ? Nous vous proposons de découvrir les astuces à ce sujet step by step.

Apple Maps : l’essentiel à savoir sur cette application

Avant de vous faire immerger dans les différentes astuces conduisant à la signalisation d’un accident sur la route, il est judicieux d’aborder l’application qui permet d’avoir ce service. En effet, s’il y a une précision majeure à apporter sur ce logiciel, c’est le fait qu’il s’agit d’un service de planification d’itinéraire lancé par Apple depuis l’année 2012.

L’objectif est d’offrir aux utilisateurs un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Entre autres, on peut citer les indications routières, la signalisation ainsi que la recherche des itinéraires.

Cependant, lorsque vous êtes sur les appareils mobiles, l’application en question nécessitera la version 14,5 du système d’exploitation Ios. Mais, au-delà de cette considération, gardez à l’esprit que vous pouvez accéder à l’application avec iPad, Apple Watch et Apple TV.

Par ailleurs, rappelons que vous pouvez accéder à Apple Maps en téléchargement sur l’App Store. De même fonctionnement que Play Store qui est un magasin d’applications proposé par Google sur Android, celle-ci a la particularité d’être compatible avec la marque Apple.

Alors, vous pouvez vous rendre sur le magasin d’applications de la marque Apple pour rechercher Apple Maps. À ce stade, son obtention n’est plus une tâche ardue. Il suffit de lancer son téléchargement et le tour est joué.

Signaler un accident de la circulation avec Apple Maps : ce qu’il faut faire

Maintenant que vous savez à quoi sert l’application Apple Map et le processus qui conduit à son installation, entrons dans le vif du sujet : signaler un accident de la circulation. En effet, il importe de notifier que cette tâche est minutieuse et nécessite donc une attention particulière. Partant de la supposition que vous utilisez un appareil Apple, voilà étape par étape comment vous pouvez procéder pour parvenir à cette fin :

1re étape : aller sur Apple Maps

Ici, il est question d’ouvrir votre application Apple Maps. Mais, il est important de vous assurer que votre connexion est allumée et qu’Internet fonctionne à l’instant. Au cas où cette condition ne serait pas réunie, il serait difficile que le signalement puisse être un succès.

2e étape : sélectionner l’icône « Signaler »

Une fois que l’application est ouverte, il vous suffit maintenant de prendre l’option de l’icône « Signaler ». À titre informatif, celle-ci se situe en bas de votre écran et prend la forme d’un point d’exclamation dans une figure circulaire rouge.

3e : choisir le type d’accident qui convient

Sur Apple Maps, vous découvrirez une panoplie d’options. Au nombre de celles-ci, on note principalement « Accident », « Embouteillage », « Danger sur la route » et autres. Il vous revient donc de prendre une option qui convient, suivie d’une description détaillée de la situation en question.

4e : préciser l’endroit où l’accident s’est produit

Comme vous l’auriez deviné, ici, il est question de donner plus de précision sur la localisation de l’incident qui fait objet de signalement. Dans ce cas d’espèce, de nombreuses options s’offrent à vous. Il est possible choisir votre localisation actuelle ou de taper une adresse pour rechercher un lieu spécifique.

5e étape : compléter les détails au sujet de l’accident en question

Une fois sur cette étape, il vous revient de donner des précisions supplémentaires sur la situation qui prévaut. Par exemple, précisez le nombre d’infrastructures routières affectées, le nombre d’engins impliqués dans l’incident, le nombre de blessés, etc. Plus vous fournissez ces informations, plus les autorités concernées peuvent réagir en un temps record.

6e étape : Signalez

C’est la dernière étape où vous n’avez plus qu’à appuyer sur le bouton « envoyer » pour rendre effectif votre signalement. Celui-ci sera automatiquement visible par les autres conducteurs qui utilisent l’application.

Autres fonctionnalités utiles à connaitre sur Apple Maps

L’application Apple Maps offre d’autres fonctionnalités utiles que vous devez connaître. Entre autres, on peut citer :

Trouver rapidement des lieux à proximité

Il suffit de vous rendre sur l’application et de sélectionner le champ destiné aux recherches pour rendre fonctionnel ce service. Vous pourriez donc retrouver des lieux à rechercher près de vous.

Passer un affichage en vue 3D

Ici, vous avez à afficher le mode carte classique. Par la suite, vous devez glisser deux doigts vers le haut de votre écran. Ainsi, pour réussir à partager votre position sur l’application, localisez-vous d’abord sur la carte. Pour ce faire, appuyez seulement sur l’icône indiquant une flèche en haut de votre écran. Achevez maintenant ce tour en appuyant sur l’option « partager ma position ».

En gros, avoir l’application Apple Maps en tant qu’utilisateur de la marque Apple peut être utile à plusieurs égards. Que ce soit sur une Apple TV ou autres appareils de cette marque, n’hésitez pas à en faire usage en cas de besoin.