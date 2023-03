Découvrez ici comment fonctionne le GPS d’un téléphone portable

Le GPS est aujourd’hui une technologie très importante pour les appareils mobiles. Il était autrefois utilisé seulement par des professionnels, les militaires notamment.

Tout le monde y a désormais recours pour se repérer et il intègre tous les nouveaux smartphones. Son utilisation n’est néanmoins pas encore bien maîtrisée de tous. Découvrez ici le fonctionnement du GPS d’un téléphone portable !

Comment fonctionne un GPS ?

Le GPS Global Positioning System est un système de positionnement global qui fonctionne en s’appuyant sur une constellation d’une trentaine de satellites. Ils sont suffisamment proches de la terre (20 000 et 20 500 km) pour parcourir leur orbite en moins de 12 heures.

En effet, chaque satellite envoie sur la terre des signaux qui comportent sa position exacte dans l’espace ainsi que l’heure et la date d’émission. Ainsi, qu’il soit intégré à un smartphone ou à un boîtier spécifique, le GPS se contente de capter ces signaux émis par les satellites.

En outre, l’outil a besoin des signaux d’au moins trois ou quatre différents satellites en un même instant pour calculer la position de l’utilisateur : sa longitude, sa latitude et son altitude.

Comment fonctionne la localisation par GPS ?

Le principe de base est assez simple. Le GPS fonctionne par triangulation. De façon plus explicite, l’appareil calcule la distance qui le sépare d’un satellite. Avec cette information et la distance qui sépare ce satellite d’un deuxième, l’appareil se situe sur un cercle d’intersection entre deux sphères.

Ce n’est qu’avec un troisième satellite que la position du smartphone qui utilise le GPS est connue sur la terre. Plus il y a de satellites, plus précise est la position.

Par ailleurs, les notions de relativité d’Albert Einstein entrent également en jeu pour des corrections afin d’avoir une meilleure précision. La vitesse de déplacement des satellites ainsi que les champs gravitationnels sont alors pris en compte.

Toutefois, il faut disposer d’un GPS très performant pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Est-ce que la géolocalisation consomme de la batterie ?

L’utilisation du GPS avec un smartphone nécessite une connexion à internet. Vous devez donc avec les données mobiles activées ou un accès à un Wi-Fi. Or, la connexion à internet est déjà très énergivore.

De plus, les applications de GPS consomment fortement la batterie pour capter les signaux des satellites. Avec ces deux faits combinés, on peut avoir une consommation de la batterie entre 35 et 60 mAh pour une dizaine de minutes d’utilisation du GPS.

Néanmoins, la consommation dépend de l’application qui est utilisée. De plus, différentes astuces permettent de réduire un tant soit peu cette consommation.

Comment savoir si on est localisé avec son téléphone ?

Avec l’utilisation de GPS sur smartphone et le système de géolocalisation, d’autres personnes peuvent accéder à votre position même à votre insu. C’est l’un des inconvénients du système.

Cependant, les fabricants de smartphones travaillent de plus en plus à limiter ces méfaits afin de mieux protéger les données personnelles des utilisateurs.

Sur les appareils Apple par exemple, il suffit de vérifier dans les réglages puis « Confidentialité > Service de localisation » si le partage de position est activé. Le cas échéant, il faut le désactiver.

En outre, avec les applications de géolocalisation (iOS comme Android), vous pourrez vérifier sur votre profil si d’autres personnes ont accès à votre position. Par ailleurs, si une application-espionne a été installée sur votre smartphone, vous aurez sans doute plus de mal à la retrouver.

Le seul indice pour les retrouver est parfois l’épuisement rapide la batterie. Ayez donc un œil sur la consommation en énergie afin de prendre des mesures idoines pour empêcher d’autres personnes de vous géolocaliser.

Les limites des GPS sans Internet

Les applications GPS sur smartphone fonctionnent généralement avec internet. Toutefois, certaines n’en ont pas besoin ou peuvent fonctionner même sans Wi-Fi ou données mobiles. Néanmoins, cette utilisation est très limitée.

L’utilisation du GPS sans internet se fait généralement à l’aide d’une carte. Et si à la base vous n’avez pas l’habitude de lire des cartes, il vous sera difficile de vous en servir. De même, le GPS sans internet est beaucoup moins précis.

Cette technologie n’arrive pas à capter en temps réel les signaux des satellites pour situer avec précision. De ce fait, vous ne pourrez pas avoir la vitesse à laquelle vous évoluez, la distance restante ou encore le temps nécessaire pour arriver à destination.

Avantages GPS téléphone portable

Le GPS d’un téléphone portable présente différents avantages. Par exemple, il n’y a plus besoin d’investir et vous n’avez plus à vous encombrer lors de vos déplacements pour vous géolocaliser. Un GPS de téléphone est ainsi pratique et très ergonomique.

En outre, il permet de facilement partager sa position à des proches. Avec différentes autres applications qui accèdent à la localisation du téléphone, vous pourrez facilement faire de nouvelles rencontres.

Par ailleurs, la possibilité d’avoir directement internet permet d’avoir une plus grande précision dans ses déplacements. Vous éviterez ainsi de vous perdre dans des rues ou des villes que vous ne connaissez pas.

Inconvénients GPS téléphone portable

L’utilisation du GPS sur téléphone portable a également des inconvénients. Comme évoqué plus haut, elle consomme assez la batterie. Aussi, son utilisation est très limitée lorsqu’on n’a pas une connexion à internet. De plus, son démarrage peut être lent en fonction de différents facteurs.

Enfin, lorsque les réglages ne sont pas bien faits, d’autres personnes peuvent accéder à la localisation en temps réel et même aux données personnelles