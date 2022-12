Utiliser un collier GPS pour votre troupeau de chèvres

Vous êtes un professionnel de l’élevage ? Le stress peut en effet s’avérer insupportable, surtout lorsque vous devez aller en montagne pour ramener une bête perdue.

Malheureusement, les loups et les intempéries prennent rarement en pitié les bêtes égarées.

Pour pallier cette situation regrettable, une solution efficace et éprouvée s’offre à vous : le collier de repérage GPS.

Grâce à cette technologie moderne, il est désormais possible de suivre en temps réel votre bétail et d’optimiser votre activité. Les détails dans ce billet.

Actualiser votre activité grâce aux colliers de repérage GPS

Les méthodes traditionnelles d’élevage ont certes fait leurs preuves à travers le temps, mais les colliers de repérage GPS viennent à présent révolutionner la gestion de votre troupeau.

Optimiser le repérage de vos animaux

Les déplacements sont chose fréquente dans le cadre de toute activité d’élevage des ovins. La tâche consiste à conduire tous les animaux dans la même direction.

Cela demande une grande vigilance, puisqu’une mauvaise gestion peut causer la perte de plusieurs de vos chèvres.

Pour pallier cette éventualité, optez pour un collier GPS pour votre troupeau de chèvres afin de vous faciliter le travail. Grâce à cette technologie moderne, vous pouvez suivre à distance et en temps réel les déplacements de vos animaux.

Le traceur GPS présent dans les colliers vous permet également de faire le tri afin de remarquer au plus tôt l’absence d’une de vos chèvres. Un moyen pour le faire est de numéroter tous les colliers. Ensuite, le repérage devient plus facile.

Gagner du temps

Une autre utilité de ce collier est qu’il fait gagner du temps à l’éleveur dans la gestion de son troupeau. Avec ce gadget, vous n’aurez plus besoin de vous lancer à la recherche d’un animal égaré lors des déplacements, des repas ou d’une visite chez le vétérinaire.

Dans le cas où vous auriez besoin d’un animal en particulier, le collier GPS vous permet de l’identifier plus rapidement. Vous pourrez donc vous occuper de votre troupeau de chèvres avec plus de rapidité et d’efficacité.

Faciliter la gestion de votre troupeau, quelle que soit la région

Le collier de géolocalisation par satellite vous permet de connaître la position exacte de vos animaux, peu importe les intempéries ou le relief. Que ce soit dans une région montagnarde, à faible couverture de réseau ou sur un relief abrupt soumis aux affres du climat, cette technologie est réputée pour sa forte résistance.

Opter pour une technologie de protection pratique

Pour en faciliter l’usage, le collier de repérage pour les troupeaux est disponible sous forme d’application téléchargeable sur smartphone, tablette ou ordinateur. Il suffit de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Ce dispositif vous permet de suivre votre troupeau à partir de votre appareil sans limites de portée. Les informations collectées peuvent également être partagées avec d’autres collègues éleveurs afin d’améliorer votre travail.

Les traqueurs GPS sont également connus pour leur excellente autonomie. Ils peuvent fonctionner sur plusieurs mois, peu importe les conditions climatiques et à n’importe quel moment de la journée.

Encadrer le déplacement de votre troupeau en toute efficacité

Le rêve de tout éleveur est de se rendre en montagne avec son troupeau l’esprit tranquille sans avoir à se soucier d’éventuelles pertes au sein de son troupeau. Avec les traceurs GPS, les stressantes recherches de bêtes égarées sont terminées.

Cette technologie est régulièrement actualisée afin de mettre à la disposition des utilisateurs une cartographie de la région constamment optimisée. Il devient donc possible de déplacer votre troupeau et de l’installer dans un espace sans enclos réel, tout en ayant l’œil sur chaque mouvement de votre bétail.

Prévoir un collier de repérage GPS pour chien de chasse

L’utilisation des chiens de berger pour protéger les troupeaux de chèvres est une pratique encore courante de nos jours.

Les colliers de repérage GPS sont tout aussi efficaces autour du cou de ces animaux protecteurs du bétail que des chiens de chasse.

Le collier de repérage GPS est un accessoire de géolocalisation qui permet de suivre efficacement les déplacements des chiens de chasse qui sont généralement très actifs. L’utilité et les fonctionnalités de ce gadget peuvent varier en fonction du modèle que vous avez choisi. Selon votre choix, ce collier vous aide à :

suivre chaque mouvement de votre chien ;

repérer la trace de votre chien en temps réel ;

contrôler les faits et gestes de l’animal au quotidien ;

et retrouver un chien qui s’amuse à fuguer régulièrement.

À l’origine, le collier de repérage a été conçu pour les chasseurs. Mais au fil des années, il s’est étendu à d’autres domaines tels que l’élevage. Ainsi, cette solution peut s’avérer très utile et pratique dans la gestion de votre troupeau de bétail.

Pour en profiter, il faudra ici tenir compte des caractéristiques essentielles pour trouver le meilleur modèle.