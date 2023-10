Bornes de stationnement intelligentes : les avantages du Smart Parking

Chaque jour, le stationnement est une expérience inévitable pour tous les conducteurs. Beaucoup de personnes conduisent pour aller au travail, à l’épicerie ou même pour assister à des événements sportifs. Dans chacun de ces endroits, les automobilistes doivent être en mesure de garer leur voiture afin d’effectuer leurs tâches professionnelles ou quotidiennes. Pour les entreprises et les employeurs, cela signifie que les parkings doivent avoir des espaces disponibles pour que les consommateurs puissent acheter ou pour que les salariés puissent se rendre au bureau.

Parfois, l’expérience de stationnement n’est pas facile, et elle peut prendre beaucoup de temps. Les bornes de stationnement intelligentes permettent aux entreprises de mieux utiliser les espaces de stationnement existants et d’améliorer l’expérience. Dans la suite de cet article, nous allons vous présenter 5 raisons pour lesquelles vous devriez investir dès maintenant dans le Smart Parking !

Réduire les coûts d’exploitation avec des bornes de stationnement intelligentes

Les coûts d’exploitation affectent directement la rentabilité d’une entreprise. La gestion du stationnement est un coût opérationnel important pour certaines entreprises et, avec une solution de stationnement intelligente, les entreprises peuvent réduire les coûts d’exploitation et augmenter l’efficacité opérationnelle de 20%. La technologie de guidage de stationnement est la clé du stationnement intelligent. Le parking intelligent utilise des capteurs infrarouges et la technologie Bluetooth pour surveiller les aires de stationnement, identifier les espaces disponibles, et conduire les conducteurs jusqu’à eux. Cela réduit l’usure des garages et des systèmes de ventilation et réduit les coûts d’énergie associés. En outre, les bornes de stationnement intelligentes ne nécessitent pas de personnel pour fonctionner, ce qui réduit aussi les coûts de personnel.

Augmenter la rentabilité avec des bornes de paiement pour stationnement

Votre parc de stationnement connaît-elle une augmentation de la demande aux heures de pointe ou certains jours de la semaine ? Les solutions de stationnement intelligentes permettent aux propriétaires d’entreprise de comprendre les tendances des conducteurs et de mieux maximiser les espaces existants pour augmenter les profits pendant les périodes de pointe. Avec le système de gestion des données en temps réel, les propriétaires d’entreprise peuvent profiter de nouvelles opportunités de revenus. Par exemple, la solution HUB Parking de bornes de stationnement smart permet donc à votre entreprise d’augmenter sa rentabilité. Le stationnement intelligent améliore les performances de détection et de stabilité grâce à un capteur radar qui permet une détection précise des véhicules en stationnement.

Diminuer la frustration du conducteur grâce au Smart Parking

Les citadins passent beaucoup de temps à chercher un parking, ce qui se traduit par du temps perdu, des frais supplémentaires en carburant, et une augmentation des émissions. Il faut savoir qu’un grand pourcentage du trafic de la ville est généré par les personnes qui cherchent un parking parce-que les conducteurs prennent 20 minutes en moyenne pour trouver une place. La technologie de guidage des bornes de stationnement intelligentes peut simplifier l’expérience de stationnement en minimisant le temps passé à chercher une place.

En moyenne, les conducteurs passent 33% moins de temps à chercher un parking grâce à la technologie de stationnement intelligente. La première et la dernière chose dont les consommateurs se souviennent d’une expérience avec une entreprise c’est le stationnement. Alors, il vaut mieux l’optimiser afin d’augmenter la satisfaction des clients, et d’éviter leur frustration. Avec des bornes de paiement de parking, vous allez améliorer l’expérience utilisateur pour que les clients choisissent votre entreprise. Grâce aux bornes de stationnement intelligentes, vous passerez devant les concurrents !

Éviter les émissions de CO2 inutiles avec le parking intelligent

Non seulement réduire son empreinte carbone est bon pour la planète, mais c’est aussi une façon d’améliorer l’image de votre entreprise. En effet, les marques qui ont un engagement fort pour les enjeux environnementaux séduisent les consommateurs grâce à des valeurs plus responsables notamment au niveau de la protection de l’environnement. Les solutions de Smart Parking accélèrent le stationnement des conducteurs grâce à des systèmes de guidage fiables et des capteurs de stationnement, réduisant ainsi les émissions de CO2 nocives pour la planète. Un propriétaire de parking peut réduire ses émissions de CO2 de 50% en installant des bornes de stationnement intelligentes.

Profiter d’une API ouverte grâce au parking connecté

Les fournisseurs de stationnement intelligent offrent des plateformes ouvertes qui permettent des intégrations tierces et des mises à jour logicielles régulières afin que les opérateurs de stationnement puissent continuellement offrir un service de niveau supérieur dans le parking. C’est l’un des grands avantages des bornes de stationnement intelligentes et du parking connecté.

En conclusion, le Smart Parking permet de répondre à différents défis en mettant en place des solutions innovantes. La mutualisation dynamique permet de diminuer les besoins de stationnement. Et le système de contrôle augmente la sécurité grâce à des accès digitalisés au parking. Les bornes intelligentes peuvent adapter les places pour plusieurs usages que ce soit de jour ou de nuit, et cela sans l’intervention du personnel. Le parking intelligent assure une disponibilité qui sera adaptée aux besoins des utilisateurs. Les bornes de paiement de stationnement vous permettront de réduire les coûts, d’augmenter la rentabilité et de satisfaire les clients.