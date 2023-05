Starlink abonnement France : Prix de l’Internet par satellite avec la société SpaceX

Dans un monde de plus en plus connecté, l’accès à Internet est devenu essentiel. Cependant, certaines régions éloignées ou mal desservies par les infrastructures traditionnelles se trouvent souvent exclues de cette connexion.

C’est là qu’intervient Starlink, un service d’Internet par satellite développé par la société SpaceX de Elon Musk. Dans cet article, vous en saurez davantage sur le fonctionnement de ce service, ainsi que les modalités d’abonnement.

Internet par satellite : de quoi s’agit-il ?

L’Internet par satellite est une technologie qui permet de fournir une connectivité Internet en utilisant des satellites en orbite autour de la Terre.

Contrairement aux technologies traditionnelles qui utilisent des câbles terrestres, l’Internet par satellite permet d’atteindre des zones géographiques éloignées ou difficiles d’accès.

Les satellites utilisés pour l’Internet par satellite se trouvent généralement en orbite géostationnaire ou en orbite basse. Les satellites en orbite géostationnaire restent stationnaires par rapport à la Terre, ce qui signifie qu’ils restent au-dessus de la même région géographique en tout temps. Cependant, ces satellites ont une latence élevée en raison de leur positionnement à environ 36000 kilomètres au-dessus de la Terre.

En revanche, les satellites en orbite basse, tels que ceux utilisés par Starlink, se trouvent à une altitude beaucoup plus basse, généralement entre 500 et 2000 kilomètres. Cette proximité réduit considérablement la latence, ce qui permet d’obtenir des performances plus rapides et plus réactives.

Comment fonctionne Starlink : Le réseau Internet par satellite ?

Comme déjà mentionné, Starlink fonctionne grâce à un réseau de milliers de satellites en orbite basse autour de la Terre. Ces satellites sont reliés entre eux et aux utilisateurs au sol par des liaisons laser et radio.

Lorsqu’un utilisateur souhaite accéder à Internet, les signaux sont envoyés depuis l’antenne Starlink au sol vers le satellite le plus proche, puis transmis à d’autres satellites jusqu’à ce qu’ils atteignent la passerelle Internet au sol. De là, les données peuvent se connecter au réseau Internet mondial.

Avantages et inconvénients de l’Internet par satellite Starlink

L’Internet par satellite offre de nombreux avantages par rapport aux technologies traditionnelles. Tout d’abord, il permet une couverture mondiale, ce qui signifie que même les régions les plus reculées peuvent bénéficier d’une connexion Internet fiable. De plus, l’Internet par satellite peut être déployé rapidement, sans nécessiter une infrastructure terrestre coûteuse.

Cependant, il existe également quelques inconvénients à prendre en compte. Tout d’abord, l’Internet par satellite peut avoir une latence plus élevée que les connexions terrestres, ce qui peut affecter les applications en temps réel comme les jeux en ligne. Aussi, le coût de l’équipement nécessaire pour se connecter à Starlink peut être élevé, bien que SpaceX ait travaillé à rendre le service plus abordable.

Starlink est-il autorisé en France ?

Le réseau Internet par satellite Starlink est autorisé en France depuis 2021. Cependant, suite à une procédure judiciaire en rapport avec l’impact environnemental de l’utilisation des nombreux satellites, Starlink a connu une perte de ses fréquences hertziennes.

Depuis 2022, Starlink entre à nouveau en possession de ses fréquences hertziennes, et dispose de l’autorisation de l’Arcep. Ainsi, SpaceX a la possibilité de fournir ses services d’Internet par satellite dans le pays. Cela signifie que les utilisateurs français peuvent bénéficier de l’abonnement Starlink.

Abonnement Starlink France : Prix

Le prix de l’abonnement comprend l’accès à Internet par satellite ainsi que l’équipement nécessaire pour se connecter au service, y compris l’antenne Starlink. Il convient de noter que ce prix est susceptible de changer à mesure que SpaceX continue à améliorer et à développer son réseau.

Le coût de l’abonnement Starlink

Le coût de l’abonnement Starlink en France est de 687 euros le premier mois. Le prix inclut entre autres, le coût du matériel qui s’élève à 637 euros et le prix de l’abonnement mensuel qui s’élève à 50 euros.

Il est important de noter que le prix donné ici est relatif à l’offre de base et que ce prix peut être susceptible de changement à tout moment. Comparé aux autres options d’accès à Internet dans les zones mal desservies, le prix de l’abonnement Starlink peut sembler plus élevé. Cependant, il offre une connectivité rapide et fiable même dans les régions les plus éloignées, ce qui en fait une solution attrayante pour ceux qui dépendent d’une connexion Internet stable.

Quel est le débit de Starlink ?

Starlink vise à offrir une connexion Internet haut débit aux utilisateurs, même dans les régions éloignées. Selon les tests effectués, le débit de Starlink peut atteindre jusqu’à plus de 200 Mbps en téléchargement et 40 Mbps en upload. Cependant, il est important de noter que ces chiffres peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que la congestion du réseau et les conditions météorologiques.

L’un des principaux avantages de Starlink est son faible temps de latence par rapport aux autres services d’Internet par satellite. Bien que la latence puisse être légèrement plus élevée que celle des connexions terrestres, Starlink a réussi à réduire considérablement ce délai, ce qui le rend adapté à des applications en temps réel telles que les jeux en ligne et les visioconférences.

Comment obtenir Starlink en France ?

Pour obtenir Starlink en France, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel de Starlink et vérifier l’éligibilité de votre adresse. Si vous êtes éligible, vous devrez passer une commande pour l’équipement Starlink, y compris l’antenne et le modem. Une fois que votre commande est confirmée, SpaceX vous enverra le matériel nécessaire.

Une fois que vous avez reçu votre équipement, vous devrez installer l’antenne Starlink à un emplacement approprié, de préférence avec une vue dégagée du ciel. Suivez les instructions fournies par SpaceX pour l’installation, qui est généralement simple et ne nécessite pas de compétences techniques avancées. Une fois l’antenne installée, elle se connectera automatiquement aux satellites Starlink et vous pourrez commencer à profiter de votre connexion Internet par satellite.

Starlink offre une solution prometteuse d’accès à Internet par satellite en France, en fournissant une connectivité rapide et fiable même dans les régions mal desservies. Bien que le prix de l’abonnement puisse être considéré comme élevé par rapport à d’autres options, il convient de prendre en compte les avantages offerts par Starlink, tels que la couverture mondiale, le débit élevé et le faible temps de latence.