Nouvelle règlementation du DPE 2024, ça change quoi concrètement ?

Qu’est ce qui change pour le nouveau DPE 2024

La révision du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) en 2024 est une étape décisive vers une immobilier plus durable en France. Voici un aperçu détaillé, intégrant des précisions sur le calendrier et les échéances clés de cette transformation réglementaire.

Ce que vous devez retenir :

La réforme du DPE en 2024 marque un tournant pour l’immobilier français vers plus de durabilité, avec des normes plus strictes pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments.

Les propriétaires doivent engager des rénovations énergétiques pour éviter des restrictions de location et une dévalorisation de leurs biens, face à de nouvelles dispositions contre les passoires thermiques.

Des aides financières significatives sont disponibles pour faciliter ces investissements, notamment MaPrimeRénov’, l’Éco-PTZ, les aides des collectivités, les CEE et une TVA à taux réduit.

Cette réforme devrait conduire à une valorisation des biens à haute performance énergétique et à une amélioration générale de la qualité du parc immobilier français.

Contexte de l’environnement

Le contexte actuel, marqué par un impératif de réduction des gaz à effet de serre, exige de toutes les composantes de la société de contribuer à l’effort collectif. L’immobilier, secteur significatif en termes de consommation énergétique, est donc naturellement au cœur des préoccupations. Le gouvernement français, en révisant le DPE, cherche à instaurer des normes plus strictes pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments et réduire leur empreinte carbone.

Modifications notables et calendrier attendu

Opposabilité du DPE : dès le 1er juillet 2021, le DPE devient opposable, permettant ainsi aux acquéreurs et locataires d’agir en justice en cas de préjudice dû à des informations erronées ou trompeuses.

: dès le 1er juillet 2021, le DPE devient opposable, permettant ainsi aux acquéreurs et locataires d’agir en justice en cas de préjudice dû à des informations erronées ou trompeuses. Méthodologie de calcul : la révision introduit une nouvelle méthode de calcul plus précise, applicable à partir du 1er juillet 2021. Cette évolution vise à mieux refléter la consommation réelle d’énergie des logements et leur impact sur l’environnement.

: la révision introduit une nouvelle méthode de calcul plus précise, applicable à partir du 1er juillet 2021. Cette évolution vise à mieux refléter la consommation réelle d’énergie des logements et leur impact sur l’environnement. Dispositions contre les passoires thermiques : À partir du 1er janvier 2022, les logements classés G (les plus énergivores) ne peuvent plus être mis en location. Cette interdiction s’étendra aux logements classés F à partir du 1er janvier 2025, et aux logements classés E dès 2028.

:

Conséquences pour les propriétaires

Ces nouvelles échéances imposent aux propriétaires de prendre des mesures proactives pour améliorer la performance énergétique de leurs biens. L’objectif étant de sortir progressivement du marché les biens les moins performants, en les rendant soit inéligibles à la location, soit moins attractifs à la vente.

Pour les propriétaires, cela implique une obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique afin d’améliorer le classement de leurs biens. Sans ces améliorations, les propriétaires se verront interdits de louer leurs logements, limitant ainsi leurs revenus potentiels et diminuant la valeur marchande de leurs biens.

La nécessité d’engager des travaux de rénovation énergétique représente un impact financier non négligeable pour les propriétaires. Les coûts peuvent varier considérablement en fonction de l’état initial du bien et de l’ampleur des travaux nécessaires pour atteindre un classement DPE satisfaisant.

Soutien financier et incitations

Pour accompagner cette transition, des dispositifs d’aide financière tels que MaPrimeRénov’ ont été renforcés et élargis. Ces mesures visent à soutenir financièrement les propriétaires dans leurs efforts de rénovation, avec des subventions pouvant couvrir une part significative des coûts des travaux engagés.

Quelles sont les aides actuelles ?

MaPrimeRénov’ est l’une des aides phares proposées par l’État pour encourager les travaux de rénovation énergétique. Accessible aux propriétaires occupants, bailleurs, ainsi qu’aux copropriétés, cette prime fusionne le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Elle est attribuée sous conditions de ressources et le montant varie selon le type de travaux réalisés et les revenus du ménage. MaPrimeRénov’ finance une large gamme de travaux, comme l’isolation, le chauffage, la ventilation, ou encore l’audit énergétique.

L’Éco-Prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ) permet de financer jusqu’à 30 000 € de travaux de rénovation énergétique, sans intérêts. Cet emprunt est ouvert aux propriétaires d’un logement construit avant 1990, qu’ils soient occupants ou bailleurs. L’Éco-PTZ peut financer les mêmes types de travaux que MaPrimeRénov’ et est cumulable avec cette dernière, sous certaines conditions.

De nombreuses collectivités territoriales proposent également des subventions ou des prêts avantageux pour les travaux de rénovation énergétique. Ces aides peuvent varier en fonction des régions, départements, ou communes, et sont souvent cumulables avec les dispositifs nationaux.

Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) contraint les fournisseurs d’énergie à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs. En tant que propriétaire, vous pouvez bénéficier de prime énergie ou de réductions sur les travaux de rénovation énergétique grâce à ce dispositif.

Une TVA à taux réduit de 5,5% s’applique aux travaux de rénovation énergétique, ce qui représente une économie significative sur le coût total des travaux. Cette réduction est applicable directement sur les factures des entreprises réalisant les travaux.

5. Impacts et perspectives sur le Marché Immobilier français

Ces changements réglementaires devraient induire une valorisation des biens à haute performance énergétique et une pression à la baisse sur la valeur des passoires thermiques. À moyen terme, on s’attend à une amélioration générale de la qualité du parc immobilier français, avec des bénéfices tant pour l’environnement que pour le confort des occupants.

D’un autre côté, les propriétaires qui investissent dans la rénovation énergétique de leurs biens peuvent s’attendre à une valorisation de leur patrimoine immobilier. Un meilleur classement DPE rend les logements plus attractifs pour les locataires et les acheteurs potentiels, souvent prêts à payer un prix supérieur pour des logements plus performants et économes en énergie

L’essentiel à retenir

La réforme du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) prévue pour 2024 marque un tournant crucial pour le secteur immobilier français, s’inscrivant dans une démarche globale de réduction de l’empreinte carbone des bâtiments. Avec l’introduction de l’opposabilité du DPE, une méthodologie de calcul affinée, et des dispositions strictes contre les passoires thermiques, cette réglementation vise à accélérer la transition vers un parc immobilier plus durable.

Les propriétaires se trouvent face à des défis significatifs, notamment l’obligation de rénovation énergétique pour éviter des restrictions de location et une dévalorisation de leurs biens. Heureusement, ils bénéficient d’un soutien financier conséquent via MaPrimeRénov’, l’Éco-PTZ, les aides des collectivités territoriales, les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), et une TVA à taux réduit, facilitant ainsi les investissements nécessaires.

À terme, ces mesures devraient conduire à une valorisation des biens à haute performance énergétique et à une amélioration générale de la qualité du parc immobilier français, bénéfique tant pour l’environnement que pour le confort des occupants. Cette réforme constitue une étape majeure vers un avenir immobilier plus durable, soulignant l’engagement de la France en faveur d’une gestion énergétique responsable. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez faire appel à des agences spécialisées en diagnostics immobiliers, comme la société RETI.