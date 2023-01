Site web : proposer une visite à 360° de sa boutique sur un site

La visite virtuelle à 360° est une excellente solution pour présenter sa boutique en ligne à ses clients.

Grâce à cette technologie, les clients peuvent explorer une boutique en ligne dans les moindres détails, ce qui leur permettra de se faire une idée plus précise des produits proposés.

De plus, la visite virtuelle à 360° donne aux clients l’impression d’être physiquement dans la boutique.

Les visites à 360° : un aperçu de ce à quoi ressemble sa boutique

Les visites virtuelles à 360° sont particulièrement intéressantes, car elles sont très réalistes. Elles montrent une boutique et ses produits tels qu’ils sont réellement, sans embellissement, ce qui renforce la confiance des clients envers le vendeur.

En mettant en avant l’univers et l’ambiance de son magasin, il est possible d’attirer les clients potentiels et ainsi, dynamiser ses ventes. De plus, en attirant l’attention sur les points forts de son magasin, le commerçant se montre transparent avec ses clients.

Utiliser la visite virtuelle à 360 sur les sites web, les réseaux sociaux et les publicités

Concrètement, grâce à l’outil Google Street View Pro et avec la collaboration d’une agence de production audiovisuelle comme Helloekla, un commerçant peut faire visiter virtuellement les locaux de son entreprise à ses clients, prospects, partenaires et futurs collaborateurs. Il peut ainsi leur montrer comment il travaille et quels types d’infrastructures il a à sa disposition.

La réalité virtuelle Street View Pro peut être une stratégie marketing efficace pour toute entreprise souhaitant s’engager auprès de ses clients à un niveau plus personnel, que ce soit pour faire de la publicité pour une nouvelle gamme de produits ou pour leur faire visiter ses bureaux ou showroom.

Le marketing viral est un excellent moyen d’attirer de nouveaux clients. Les panoramiques à 360° sont un outil que de nombreuses boutiques et commerces partagent volontiers sur les réseaux sociaux.

Il faut préciser qu’à l’ère du digital, un commerce ou un lieu qui n’est pas bien référencé sur internet, c’est comme s’il n’existait pas. La visite virtuelle peut être intégrée dans la fiche Google My Business en plus d’augmenter le nombre de vues.

Au cours de ses balades sur Google Maps, un internaute pourra donc découvrir une boutique comme s’il y était. En outre, plus le contenu proposé est varié, plus le site a de chances d’être bien référencé par les algorithmes de Google.

Les algorithmes privilégient en effet les sites qui ont le plus de succès auprès des visiteurs. Or, on estime qu’en moyenne, les clients passent 5 à 10 fois plus de temps sur les sites qui intègrent des visites en 3D. Cette option est donc un moyen efficace de tromper les robots, qui vont alors considérer le site comme populaire.

Les entreprises ont également la possibilité de faire de la publicité avec des images à 360 degrés, ce qui leur permet de donner aux clients potentiels un aperçu approfondi de leur marque.

Inclure une narration ou de la musique pour une immersion complète

Les visites virtuelles à 360° doivent être en adéquation avec la marque du vendeur et améliorer l’expérience utilisateur. Il est donc important qu’elles aient une interface propre avec un logo, des bulles d’information claires et un contenu attrayant comme des voix off ou de la musique pour une immersion complète.

Il ne faut pas oublier les petits détails qui font qu’une visite virtuelle à 360° se démarque de celles de la concurrence. Il s’agit notamment d’un menu bien organisé, de la possibilité de donner des informations dans leur contexte et des fonctionnalités de partage faciles. Tous ces éléments montrent l’engagement du vendeur à fournir une excellente expérience utilisateur.