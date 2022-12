Pourquoi passer une formation en gestion de projets ?

S’assurer du bon déroulement d’un projet n’est pas chose facile.

Cela vous oblige en effet à posséder un certain nombre de compétences et de connaissances techniques.

Et le meilleur moyen pour améliorer ses compétences en la matière consiste à suivre une formation professionnelle.

Découvrez dans cet article les avantages à passer une formation en gestion de projet.

Obtenir une certification reconnue

Passer une formation en gestion de projet vous permet avant tout d’obtenir une certification reconnue, laquelle prouve que vous disposez du savoir-faire nécessaire pour guider le travail d’une équipe afin d’atteindre les objectifs fixés au début d’un projet.

Cette certification vous offre un énorme avantage concurrentiel, et donc augmente significativement vos chances de recrutement.

Car, savoir gérer un projet reste une habileté très recherchée dans les domaines comme l’ingénierie, la santé, la technologie, le droit et les services financiers.

Par ailleurs, obtenir une certification en gestion de projet peut accroître considérablement votre potentiel salarial. D’ailleurs, une enquête salariale révèle qu’une plus grande prise de conscience de la façon dont le niveau de compétence, l’expérience et les certifications affectent le salaire peut augmenter significativement le potentiel salarial des professionnels.

Améliorer la qualité du travail et atteindre rapidement ses objectifs

Rappelons que la gestion de projet désigne l’application de techniques, de savoir-faire et d’expérience pour atteindre les objectifs d’un projet. En passant une formation en gestion de projet, vous aurez les connaissances et compétences nécessaires pour optimiser les ressources.

Avec une telle formation, vous découvrirez également les outils et les structures que les chefs de projet emploient habituellement pour élaborer des stratégies pour leur travail. Ceci vous permettra d’améliorer la qualité du travail et d’augmenter la satisfaction à l’égard du produit fini.

Suivre une formation en gestion de projet vous aidera aussi à éviter la procrastination et à prioriser chaque objectif afin d’utiliser au mieux votre temps. Sachez qu’en abordant les objectifs comme un chef de projet le ferait, vous atteindrez plus rapidement et plus efficacement les résultats escomptés.

Développer des compétences en leadership

La gestion de projet se révèle capitale parce qu’elle apporte un leadership et donne une direction aux projets. Elle assure également la vision, le coaching, la motivation et l’implication des différents intervenants d’un projet. La formation en gestion de projet vous permettra donc d’améliorer l’expérience de vos collègues ou de votre équipe.

Avec cette formation, vous serez mieux organisé, ce qui vous aidera à indiquer à vos collaborateurs la voie à suivre pour atteindre le succès. En suivant une formation du genre, vous serez également capable de résoudre en un temps record les problèmes auxquels vous êtes confronté lors du déroulement du projet.

Ce qui vous permettra de gagner du temps et surtout de conserver des ressources. Retenez tout simplement que la formation en gestion de projet facilite la gestion et la direction de votre équipe.

Quelles sont les principales missions d’un chef de projet ?

Dans une organisation, le chef de projet remplit de multiples missions. Le plus souvent, voici quelques rôles qu’il peut assurer :

Élaborer les plans du projet, gérer les objectifs et diriger l’équipe ;

Assurer la bonne marche des méthodologies de conduite du changement ;

Planifier et identifier les domaines d’application ;

Définir et gérer les attentes ainsi que les objectifs ;

Effectuer le suivi et le reporting de l’état du projet ;

Analyser et gérer les risques ainsi que les problèmes ;

Procéder à la planification des ressources et à l’évaluation du temps et des coûts ;

Faciliter la collaboration, les réunions et la communication entre les intervenants.

En bref, le chef de projet a la responsabilité de la réussite du projet. Retenez que passer une formation en gestion de projet vous permet d’obtenir une certification, de développer vos compétences en leadership et d’atteindre vos objectifs plus efficacement et plus rapidement