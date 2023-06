Formation NoCode : tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Mardaga La gestion de soi: Ce qu'il faut faire pour vivre mieux

Le concept de NoCode permet de développer des projets web sans disposer de compétences en programmation. Avant son avènement, il était impensable de créer des sites web, des applications ou de mettre en place des automatisations sans l’aide d’un développeur.

Mais aujourd’hui, il existe des solutions pour contourner cette limitation. On peut faire appel à des agences spécialisées, mais aussi se former au NoCode, une option de plus en plus accessible grâce à des formations. Dans cet article, nous examinerons les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans une formation NoCode.

À qui s’adresse une formation NoCode ?

La communauté des créateurs NoCode se compose de profils variés, avec des parcours et des compétences diverses. L’essor du NoCode permet à de nombreux entrepreneurs de lancer rapidement leur entreprise en réduisant les coûts et les barrières au départ. Ainsi, peu importe vos compétences, vous pouvez devenir un créateur avec l’ecole Cube et sa formation NoCode.

Toutefois, voici quelques profils que ce type de formation concerne particulièrement :

Les développeurs : le NoCode ne vise pas à faire disparaître le métier de développeur. Il offre plutôt à ces experts un certain nombre d’avantages. Ils peuvent utiliser des outils NoCode pour tester des projets ou augmenter leur productivité en réduisant la programmation traditionnelle au minimum ;

: le NoCode ne vise pas à faire disparaître le métier de développeur. Il offre plutôt à ces experts un certain nombre d’avantages. Ils peuvent utiliser des outils NoCode pour tester des projets ou augmenter leur productivité en réduisant la programmation traditionnelle au minimum ; Les entreprises et les startups : ces profils peuvent former leur équipe au NoCode pour améliorer leur productivité et réduire les coûts de leurs projets. Ils pourront mettre en place des processus internes, des bases de données ou lancer rapidement et efficacement des projets ;

: ces profils peuvent former leur équipe au NoCode pour améliorer leur productivité et réduire les coûts de leurs projets. Ils pourront mettre en place des processus internes, des bases de données ou lancer rapidement et efficacement des projets ; Les équipes marketing : les outils d’automatisation disponibles grâce au NoCode leur permettent de collecter des données, mais aussi de lancer et d’automatiser des campagnes ;

: les outils d’automatisation disponibles grâce au NoCode leur permettent de collecter des données, mais aussi de lancer et d’automatiser des campagnes ; Les freelances : les web designers, les UX/UI designers et les experts en marketing peuvent se lancer sur le marché du NoCode et développer leurs compétences pour faire évoluer leur activité.

Les formations NoCode s’adressent à un large éventail de profils. Elles offrent aux professionnels des opportunités pour faciliter ou révolutionner leurs activités.

Comment se professionnaliser dans le NoCode ?

Dans les années à venir, nous assisterons sans doute à l’émergence croissante de professionnels du NoCode.

Une étude réalisée par ResearchAndMarkets révèle que le marché du NoCode/LowCode devrait passer de 7 millions de dollars en 2018 à 46 millions de dollars en 2023. Cela représente une réelle opportunité sur le marché de l’emploi.

Certes, les outils NoCode permettent de contourner la programmation traditionnelle. Mais il s’avère toujours important d’acquérir des bases en codage et en langages de programmation (JavaScript, CSS et HTML). Ces compétences vous faciliteront la tâche lors de la création de vos projets. Vous pouvez déjà commencer à constituer votre boîte à outils : identifiez vos outils préférés et apprenez à les utiliser au maximum de leur potentiel. Il s’agit de logiciels puissants, mais dont l’utilité se décuple lorsqu’on les connecte entre eux.

Par ailleurs, il convient de ne pas rester isolé. Vous pouvez rejoindre des communautés de créateurs NoCode et partager votre activité sur les réseaux sociaux (ici). Collaborer avec d’autres professionnels et discuter de vos expériences renforcera votre expertise dans le domaine.

Les bonnes habitudes d’un créateur NoCode

Pour devenir un bon développeur NoCode, il faut adopter un certain état d’esprit. Voici ce que nous considérons comme les prérequis pour devenir un bon créateur.

La formation continue

La formation continue représente une composante essentielle à nos yeux. Grâce aux outils NoCode, vous pouvez programmer sans forcément passer par une école d’ingénieurs en informatique. En effet, vous pouvez apprendre le NoCode sans prérequis techniques. Vous pouvez vous former de manière autodidacte avec des ressources gratuites ou payantes.

Il faut faire preuve de persévérance, car suivre une formation ne suffit souvent pas pour être réellement créatif. Il importe de se tenir informé des développements dans le domaine du numérique, en prêtant attention aux avancées outre-Atlantique et en se formant en anglais.

La soif de création

Le NoCode constitue un excellent moyen de libérer votre potentiel créatif. La créativité représente un trait commun à tous les développeurs NoCode, qu’il s’agisse de répondre à une demande du marché, de résoudre un problème ou de satisfaire leur désir d’innover. Il faut avoir du courage pour construire et assembler, souvent seul et avec des ressources limitées.

L’absence de peur face à l’expérimentation

Tout commence par une idée, mais celle-ci ne vaut rien si on ne la met pas en pratique. Grâce aux différents outils NoCode, on peut développer un logiciel ou un site web en quelques heures. Ce gain de temps et de productivité permet aux développeurs de tester rapidement des projets et d’améliorer leurs produits en fonction de leurs expérimentations.