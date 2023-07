Le coding bootcamp : à qui peut-il correspondre ?

Foppapedretti Commode à langer Foppapedretti Lucy Il Bagnetto Naturale

À l’heure actuelle, il est devenu courant de s’engager dans des bootcamps pour diverses raisons.

Quand certaines personnes cherchent à enrichir leurs connaissances afin d’améliorer leur compétitivité sur le marché du travail, d’autres aspirent à une reconversion professionnelle ou simplement à approfondir leur savoir.

La Capsule : La voie rapide vers l’excellence en développement web et mobile

Au sein de l’univers des formations en développement web, une école se démarque avec distinction: La Capsule. Fondée en 2016 par Marlène Antoinat et Noël Paganelli, deux grands passionnés de la tech et du développement web, elle s’est établie comme un coding bootcamp de référence en France, proposant une formation accélérée pour devenir développeur web et mobile.

Avec ses bootcamps présents en France et en Europe et plus de 1500 alumni, cette école renommée prépare des développeurs aguerris en seulement 10 semaines de formation, et ce grâce à son approche pédagogique novatrice et son programme adapté au marché du développement web mobile.

En parlant de cette approche, la co-fondatrice de La Capsule, Marlène Antoinat, explique : « Nous avons passé beaucoup de temps à penser et façonner notre méthodologie et notre pédagogie, pour faire en sorte qu’apprendre à coder soit l’une des expériences les plus riches et les plus stimulantes de votre vie!”

Choisir entre une formation classique et un coding bootcamp : faire correspondre ses objectifs

Lorsqu’il s’agit de choisir entre une formation classique et un coding bootcamp, il est essentiel de faire correspondre ses objectifs avec l’approche qui convient le mieux.

Contrairement aux formations longues traditionnelles qui proposent une multitude de matières et de modules à apprendre, les coding bootcamps se concentrent sur l’essentiel et sont axés sur le développement rapide de compétences concrètes. Leur approche est souvent basée sur la mise en pratique immédiate de ce que vous apprenez. Cela permet aux participants de devenir opérationnels beaucoup plus rapidement par rapport aux formations classiques !

C’est là qu’interviennent les bootcamps de La Capsule. Les étudiants sont plongés directement dans des projets concrets dès le début de leur dev web formation. Ils travaillent sur des applications web et mobiles réelles, ce qui leur permet de mettre en pratique leurs connaissances et de développer des compétences techniques solides.

Koudjo, ancien élève de La Capsule, témoigne: “Grâce aux nombreux projets faits pendant la formation, on se sent prêt à présenter notre portfolio aux recruteurs. Malgré le rythme intensif, c’est incroyable de savoir qu’on peut apprendre tant de choses en 10 semaines seulement”.

Cette orientation pratique est très appréciée par les recruteurs, car elle démontre la capacité à appliquer directement ses connaissances sur le terrain de la Tech, ce qui constitue un véritable atout.

Des opportunités de réseautage et de mentorat

De nombreuses personnes se trouvent dans des situations où elles souhaitent développer un projet, travailler dans la Tech, se reconvertir ou simplement acquérir de nouvelles compétences en matière de développement web et applications mobiles, et cela arrive tous les jours, à tout le monde ! Dans ces cas-là, le coding bootcamp de La Capsule, aujourd’hui présent en tête du classement des meilleurs bootcamps présents en France, apparaît comme une solution parfaitement adaptée.

Les élèves bénéficient également des opportunités de réseautage exceptionnelles. Ces formations intensives rassemblent des personnes partageant les mêmes intérêts et aspirations, créant ainsi un réseau solide et favorisant les collaborations et les échanges fructueux.”La formation qui peut sembler courte pour apprendre un nouveau métier est intense, et permet d’être autonome rapidement. Les profils de tous horizons au sein du batch enrichissent aussi l’expérience, que je recommande !”, explique Julien, diplômé de La Capsule.

Mais ce n’est pas tout. La Capsule s’engage également à établir des partenariats solides avec des entreprises et des professionnels de l’industrie. Ces collaborations permettent de créer des opportunités uniques pour les apprenants et anciens élèves, notamment lors des sessions networking, masterclasses et Tech Talks.

La Capsule : Le coding bootcamp qui forme les développeurs de demain

Implantée en France et en Europe, l’école de développement web a publié son Job Report de l’année 2023 sur son programme phare, la FullStack Javascript, qui n’est autre que le langage le plus populaire auprès des recruteurs. Premier chiffre frappant qui place La Capsule en tête de liste de ce classement, c’est son taux de retour à l’emploi s’élevant à 94 %.

En effet, le bootcamp de code La Capsule s’est hissé au sommet des écoles de développement web en étant élu parmi les meilleurs bootcamps en France en 2023, notamment en termes d’insertion professionnelle.

Le contenu de la formation est axé sur l’enseignement de langages de programmation particulièrement prisés aujourd’hui (Javascript, Node.js et React Native) et permet à ses étudiants d’apprendre à coder des applications web et mobiles, et à les préparer à un marché du travail en perpétuelle évolution.

À la fin de la formation FullStack, les élèves obtiennent le titre de développeur web et mobile, un titre RNCP niveau 6 d’équivalent Bac +¾.

Avec son approche immersive, ses langages enseignés, son réseau d’entreprises partenaires et son accompagnement personnalisé dès les processus d’admissions, La Capsule offre aux étudiants l’opportunité de se former efficacement et de se préparer au monde professionnel avec confiance.

