Équiper les télétravailleurs : le matériel informatique dont ils ont besoin

Pendant la pandémie liée à la covid-19, le télétravail s’est naturellement imposé aux entreprises en raison des multiples restrictions sanitaires. Selon l’Organisation internationale du travail, près de 560 millions de personnes travaillent désormais depuis leur domicile.

Dans l’Union européenne, le télétravail concerne 20 % des travailleurs, même à la sortie de la crise sanitaire. Afin de profiter de ses avantages, les sociétés qui optent pour le travail à distance doivent mettre leurs employés dans les conditions adéquates.

Équipement des télétravailleurs en matériel informatique : que dit la loi ?

Le principal inconvénient du télétravail est le risque de la prise en charge par les travailleurs des coûts opérationnels qui incombent généralement aux employeurs. Selon le ministère du Travail, tout chef d’entreprise qui demande le travail à domicile à ses collaborateurs doit leur fournir le matériel informatique nécessaire. L’employé peut utiliser son équipement personnel, mais ce n’est pas une obligation.

Le cadre légal qui régit le travail à domicile est déterminé par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2001. Cet arrêt stipule que « les frais que le collaborateur justifie avoir utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur, doivent être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui est due ».

En cas de travail hors des locaux de la société, le chef d’entreprise doit donc fournir tous les équipements informatiques adaptés à chacun des employés. Pour cela, il doit identifier tous les besoins de son personnel pour les pourvoir convenablement. L’abonnement internet des télétravailleurs incombe par ailleurs au chef d’entreprise. Il peut donc fournir directement une connexion stable et puissante à ses collaborateurs ou leur rembourser l’abonnement souscrit personnellement.

Le choix d’un ordinateur performant pour les télétravailleurs

L’ordinateur est le principal outil des employés en télétravail. Il leur permet de rester en contact avec l’employeur, de réaliser leurs tâches, de partager les fichiers nécessaires et de faire le point des missions effectuées. Pour sélectionner le meilleur ordinateur pour le travail à distance, certaines caractéristiques importantes doivent être prises en compte.

Tout d’abord, il est important de choisir un appareil dont le processeur est assez puissant pour faire face à toutes les tâches que l’utilisateur doit réaliser. Ainsi, si les missions à exécuter exigent l’usage de logiciels lourds, un processeur puissant tel qu’un Intel i7 ou un AMD Ryzen 7 est requis.

Ensuite, selon le site belta.fr, expert en matériel informatique pour professionnels, la RAM de l’ordinateur doit être assez grande pour stocker toutes les données de travail de l’utilisateur. Si le collaborateur travaille avec beaucoup de fichiers, il est préférable d’investir dans un ordinateur dont la capacité de la mémoire vive est supérieure à 8 Go. La taille de l’ordinateur et de l’écran est un autre élément majeur à considérer. L’appareil ne doit pas être trop encombrant ni trop lourd, car l’employé doit pouvoir le garder sur lui lors de ses déplacements.

La résolution de l’écran, quant à elle, est capitale, surtout si l’utilisateur travaille avec beaucoup d’images ou de vidéos. Une résolution élevée est nécessaire pour que les images soient claires et les vidéos fluides.

L’autonomie de la batterie ainsi que la connectivité pour connecter facilement les périphériques sont eux aussi des critères importants à prendre en compte.

Enfin, il est conseillé de choisir un ordinateur qui présente un bon rapport qualité-prix. Les appareils de milieu de gamme présentent généralement les caractéristiques parfaites pour équiper des professionnels en télétravail.

De quels autres équipements informatiques ont-ils besoin ?

Dans le cadre du travail à distance, les pratiques doivent rester les mêmes que dans les locaux de l’entreprise. Outre l’ordinateur, le télétravailleur a donc besoin d’autres équipements informatiques afin de se concentrer sur son travail et rester productif. Le clavier et la souris l’aideront à conserver une posture optimale lors de ses journées de travail. Comme au bureau, ces outils améliorent l’expérience des collaborateurs. Il est recommandé de privilégier les modèles sans fil pour une utilisation plus facile.

En fonction de l’organisation de la société et le poste occupé par chaque travailleur, un smartphone peut s’avérer nécessaire. Ce gadget permettra aux collaborateurs de communiquer plus facilement. Enfin, le casque avec micro intégré et la webcam font partie du matériel informatique à fournir aux employés en télétravail. Ces outils aident les salariés à s’isoler de tous les bruits extérieurs pour faire des appels en visioconférence.

Les critères pour le choix du matériel informatique des collaborateurs

Un matériel informatique léger et compact est plus indiqué pour les employés qui travaillent à domicile. Ainsi, ils pourront se déplacer ou changer de lieu de travail sans difficulté. Une bonne autonomie de batterie est également nécessaire pour éviter les problèmes de charge lors des déplacements. Les écrans des équipements informatiques doivent présenter une excellente résolution pour favoriser le confort visuel de l’utilisateur.

Pour des tâches créatives et graphiques par exemple, la taille de l’écran doit être appropriée. Les accessoires tels que la souris et le clavier doivent être ergonomiques pour éviter les problèmes liés aux troubles musculo-squelettiques chez le travailleur.

Enfin, il est primordial de sélectionner des appareils qui possèdent des fonctionnalités de sécurité intégrées, telles que la reconnaissance d’empreinte digitale. Le matériel fourni aux collaborateurs doit par ailleurs être compatible avec les logiciels professionnels de l’entreprise.

D’autres façons d’optimiser l’activité des salariés en télétravail

Outre le fait d’équiper convenablement les télétravailleurs, les employeurs qui optent pour le travail à distance doivent poser un cadre rigoureux. Le chef d’entreprise doit donc définir une charte de télétravail auquel tous ses collaborateurs adhèreront. La charte permet de fixer les règles et les limites que les deux parties doivent respecter pour éviter toute dérive. Les employeurs qui instaurent ce modèle doivent également contrôler la charge de travail.

Il est capital que le télétravail ne devienne pas un outil de flexibilité qui menace la santé des employés. Les managers doivent s’approprier au mieux les outils de communication à distance pour interagir facilement avec les employés et opérer des régulations à distance. Enfin, il est important de tenir compte et de résoudre les difficultés éprouvées par les collaborateurs. Le délégué du personnel, le service des ressources humaines et l’employeur doivent donc se concerter pour définir les meilleures pratiques à mettre en œuvre.

