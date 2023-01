Le marché du CBD en 2023 : Législation

Le CBD ne cesse de gagner en popularité dans plusieurs secteurs. En Europe, le marché des produits à base de cette substance connaît un véritable succès depuis quelques années.

Cela est principalement dû à ses nombreuses vertus thérapeutiques. Même si la législation du CBD fait encore objet de discussion dans certains pays, des boutiques ne cessent de voir le jour pour rendre le produit plus accessible au public.

Si vous désirez en savoir plus sur le marché du CBD en 2023, on vous dit tout ici.

Une forte demande sur le marché

Depuis la découverte des bienfaits du CBD sur l’organisme, le nombre de consommateurs ne cesse de croître en Europe. Chaque jour, plusieurs personnes sont à la recherche d’une boutique pour se procurer du CBD afin de profiter des vertus thérapeutiques de cette substance.

Certaines boutiques proposent même des briquets en gros et d’autres accessoires très pratiques pour fumeurs. En vous lançant dans la vente de CBD en 2023, vous avez la possibilité de trouver des clients et de faire un bon chiffre d’affaires. Toutefois, vous devez vous conformer aux normes en vigueur.

La législation du CBD en 2023

Aujourd’hui, l’Union européenne reconnaît que la molécule de CBD n’est pas dangereuse pour l’organisme. De ce fait, sa distribution et sa commercialisation sont autorisées. Cependant, il faut notifier que toutes les libertés ne sont pas bonnes à prendre, car certaines règles ont été établies.

En France, le cadre légal du CBD a été clarifié pour cette nouvelle année. En effet, depuis janvier 2022, l’interdiction de la vente de feuilles et de fleurs de CBD était toujours un sujet de discussion. En 2023, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 30 décembre 2021 qui n’approuvait pas entre autres la consommation et la vente des fleurs et des feuilles de CBD. L’avantage de cette décision est qu’elle permet de consolider positivement la réglementation du pays sur les produits à base de cette substance.

Le cannabidiol n’est pas un ingrédient consommable dans toute l’Europe. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les différentes réglementations alimentaires du cannabidiol dans chaque pays sur le lien suivant.

Une grande variété de produits sur le marché du CBD

Aujourd’hui, il existe un grand nombre de produits à base de CBD dans le commerce. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site de Simply Green Trade qui fait partie des meilleurs fournisseurs européens dans l’industrie du cannabis. Selon vos envies, vous pouvez vous lancer dans la commercialisation d’un seul produit ou vendre un peu de tout. Quelle que soit votre option, vous avez la certitude de faire un business rentable, car vous êtes sur un marché très prisé.

Parmi les produits à proposer, on peut citer notamment :

les infusions au CBD ;

les fleurs de CBD ;

les vaporisateurs ;

et la nourriture au CBD (brownies, bonbons, cookies, etc.).

Au cours des dernières années, le cosmétique attire de nombreuses personnes. Cela contribue également au succès de la vente du CBD. En réalité, les consommateurs recherchent des ingrédients naturels pour améliorer la qualité de leur peau et n’hésitent pas à acheter des dérivés du CBD.

Quelques chiffres du marché du CBD dans le monde

D’ici à 2025, l’industrie du cannabis dans le monde devrait représenter environ 66 milliards de dollars. Ce secteur devrait connaître un bon taux de croissance, notamment en Europe et en Amérique.

Le marché européen

L’Europe est le plus grand marché de CBD au monde avec l’Italie comme le plus grand producteur du continent. Il faut noter que ce pays a déjà approuvé un projet de loi permettant aux patients épileptiques d’accéder à des traitements à base de cannabis. De plus, le Sénat italien a adopté une loi qui vise à légaliser la marijuana médicale et à autoriser l’usage récréatif.

Les prévisions pour l’année 2023

D’après les prévisions, le marché mondial du CBD devrait atteindre 20 milliards de dollars en 2023. Ce marché devrait connaître une croissance de plus 90 %. Cela est principalement dû au fait que le CBD soit considéré comme un bon allié de santé grâce à ses propriétés analgésiques, antiinflammatoires et relaxantes. Il faut également ajouter que ces prévisions se basent sur les efforts de légalisation de ce produit dans le monde entier.

Le marché américain

En outre, on estime à plus de 37 millions le nombre d’américains qui consommeraient actuellement des produits à base de CBD sachant que cette substance est légale dans les 50 États. Les produits à base de CBD y sont disponibles en ligne avec un autocollant Legal in all 50 states pour vérifier que le produit que vous achetez est véritablement légal.