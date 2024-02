Test Amazfit Cheetah : le compromis idéal entre montre connectée et montre de sport

Dans cet article, nous allons vous présenter notre avis sur la montre Amazfit Cheetah, un modèle qui se positionne comme le parfait compromis entre une montre connectée traditionnelle et une montre de sport.

Le 2 en 1 : montre connectée et montre de sport

Avec son écran OLED, sa cartographie, son GPS à double fréquence et ses nombreuses fonctions d’entraînement, l’Amazfit Cheetah a de quoi séduire. Découvrez notre test complet ci-dessous.

Caractéristiques techniques de l’Amazfit Cheetah

Dimensions : 46,5 mm x 46,5 mm x 11,2 mm

Résolution d’écran : 454 x 454 pixels, affichage AMOLED

Mémoire interne : 2,3 Go

Poids : 32 g

Capteur de fréquence cardiaque : Oui

Analyse du sommeil : Oui

Accéléromètre : Oui

Capteur de lumière ambiante : Oui

Indice de résistance à l’eau : 5ATM

Design de l’Amazfit Cheetah

Concernant le design de cette montre, l’Amazfit Cheetah arbore un look plutôt classique avec un écran rond, une couronne rotative sur le côté et des attaches en corne pour le bracelet. Néanmoins, sa finition en plastique lui confère un aspect moins élégant que certains modèles concurrents. Il est à noter que la montre est disponible en un seul coloris – gris, blanc et jaune – qui ne plaira peut-être pas à tout le monde.

Fonctions sportives de l’Amazfit Cheetah

L’une des forces de cette montre réside dans ses nombreuses fonctions dédiées au sport. Le GPS à double fréquence assure un suivi précis lors de vos exercices et les capteurs intégrés (fréquence cardiaque, accéléromètre…) permettent d’obtenir des données précises et pertinentes pour optimiser vos performances.

En outre, l’Amazfit Cheetah offre également la possibilité de personnaliser vos séances d’entraînement en fonction de vos objectifs et de suivre votre évolution grâce à l’application mobile compatible.

Une interface simple et conviviale

L’interface utilisateur de l’Amazfit Cheetah se veut intuitive et facile à utiliser, même pour ceux qui n’ont jamais utilisé de montre connectée auparavant. La navigation entre les différentes applications et fonctions se fait rapidement grâce à la couronne rotative, bien qu’elle puisse s’avérer parfois trop sensible.

Qualité de l’écran AMOLED

Le choix d’un écran OLED offre de couleurs vives et un contraste élevé, rendant la lecture des informations à l’écran aisée, même en plein soleil. De plus, grâce au capteur de lumière ambiante intégré, la luminosité s’adapte automatiquement en fonction de l’environnement.

Points forts et points faibles de l’Amazfit Cheetah

Nous avons relevé plusieurs points forts et faiblesses lors de notre test de l’Amazfit Cheetah. Voici les principaux :

Points forts :

Précision des capteurs

Suivi GPS précis

Ecran AMOLED

Fonctions sportives avancées

Interface utilisateur simple et conviviale

Points faibles :

Finitions en plastique

Absence de mode mains libres ou de version 4G

Couronne parfois trop sensible

Conclusion : notre avis sur l’Amazfit Cheetah

Pour conclure, nous accordons à l’Amazfit Cheetah une note de 8/10. Si vous cherchez une montre connectée offrant des fonctions de sport avancées sans pour autant sacrifier l’esthétique d’une montre traditionnelle, l’Amazfit Cheetah pourrait être le compromis idéal.

Son interface facile d’utilisation, son écran OLED de qualité et ses nombreuses fonctionnalités sportives en font un excellent choix pour les amateurs de sport et de technologie. Toutefois, certaines finitions en plastique et l’absence de certaines fonctionnalités peuvent décevoir.