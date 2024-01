Par-delà les mots : Forger des liens globaux à travers la traduction experte

Pour impacter un grand nombre de personnes, vos projets, quels qu’ils soient, ont besoin d’être disponibles dans plusieurs langues. Selon les cibles que vous visez, vous devez envisager une communication orientée vers elles, et cela passe tout d’abord par les langues. Le multilinguisme devient une nécessité pour les entreprises qui veulent s’imposer aujourd’hui à l’échelle internationale.

En dehors des traductions sur les moteurs et plateformes dédiés, vous gagnerez à envisager les services de traduction humaine pour une justesse de votre communication et l’accessibilité de vos projets.

Dans cet article, nous explorons les pistes qui rendent favorable l’accès de vos solutions et projets à tous publics.

1. Recourir à la traduction technique pour un objectif précis

Peu importe la nature de votre projet, vous pouvez recourir à des services de traduction pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, les plus importantes répondent à la question de l’accessibilité de votre projet à un grand nombre et par ricochet à l’adhésion à votre idée ou au projet. Suivant la technicité du travail, vous aurez besoin d’une traduction pointue assurée dans plusieurs langues par des professionnels du domaine.

Une entreprise telle que sfx.be dispose d’un panel de spécialistes linguistiques qui travaillent dans la traduction technique. Les projets nécessitent une touche assez pointue en raison de leur technicité. Pour cette raison, il est conseillé de ne pas utiliser les moteurs de traduction automatique qui peuvent ne pas apporter toute la substance de votre projet dans le contenu traduit. Au contraire, la traduction entièrement humaine vous aide à garder fidèlement le caractère technique de votre travail.

Une traduction technique dans une langue donnée vous permet de conquérir les publics qui parlent ces langues cibles et par la même occasion facilite leur adhésion. Cette dernière s’exprime par des abonnements, des achats, l’utilisation ou l’adoption de la solution ou du projet.

2. L’impératif de la traduction juridique pour respecter la loi

Les textes juridiques lient les personnes. Toutes les relations d’affaires sont basées sur une formalisation juridique ayant pour base des textes de loi et des contrats.

Pour ne pas sortir du cadre légal ni trahir l’esprit de la loi, il est conseillé de traduire des textes juridiques qui formalisent des projets, des affaires et des contrats.

Cela ouvre les portes du multilinguisme tel qu’abordé ici et permet une compréhension plus claire et précise des lois.

La traduction juridique relève d’une expertise de gens avertis et compétents en la matière. Pour ce faire, nous vous conseillons de recourir aux services d’un expert en la matière afin de rendre vos travaux accessibles et disponibles dans plusieurs langues.

La traduction juridique doit respecter le vocabulaire juridique reconnu et accepté de tous. C’est un exercice pointu qui demande du sérieux et une vérification humaine. Confier la traduction juridique aux moteurs de traduction automatique pourrait substantiellement modifier le contenu de vos travaux dans ce sens.

3. Choisir la traduction par secteur ou domaine d’activités

La traduction professionnelle en général englobe plusieurs secteurs et domaines d’activités.

Une agence de traduction pluridisciplinaire reste un partenaire de mise en œuvre de l’accessibilité de vos travaux par la traduction.

Toutes les plateformes de traduction n’étant pas pluridisciplinaires, il importe de confier vos traductions par secteurs d’activités à une agence qui démontre de compétences transversales ( ici ).

Concrètement, la traduction médicale respecte un vocabulaire adapté, et cela ne devrait souffrir d’aucune fantaisie. De même, une traduction financière ou commerciale doit s’inspirer des usages et pratiques professionnels dans le domaine. Ainsi, une chose est d’acheter les services d’un traducteur, une autre plus importante est de recourir aux services d’un traducteur compétent dans votre domaine d’activité.

4. Varier les langues de traduction

Pour un projet plus accessible et inclusif, vous pourriez varier les langues de traduction afin d’atteindre une cible plus large. Les travaux disponibles dans diverses langues facilitent l’engagement et l’adhésion des internautes et des utilisateurs.

Concernant le choix des langues, vous pourriez fonctionner avec celles parlées dans les pays que vous ciblez. Outre cela, certaines langues deviennent indispensables pour satisfaire un grand nombre de consommateurs. Entre autres, les langues les plus parlées dans le monde sont visées :

L’anglais ;

; Le chinois ;

; Le français ;

; Le swahili ;

; Le yoruba, etc.

Pour gagner de nouveaux marchés, vous ne perdez rien à rendre disponibles vos travaux et projets dans plusieurs langues. Cela reste profitable à plusieurs égards puisque vous étendez ainsi votre zone de chalandise. De même, ce projet vous coûtera une fois de bon alors que les bénéfices qui en découlent se multiplieront. L’accessibilité de vos travaux et projets dans les langues devient le facteur de séduction des cibles pour vous forger une communauté engagée autour de vos idéaux.