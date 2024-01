Stratégies efficaces pour la fonte de la neige sur les routes

L’élimination de la neige sur les routes est cruciale pour assurer la sécurité et la mobilité lors des conditions hivernales.

Dans cette perspective, plusieurs stratégies se sont avérées essentielles pour faciliter la fonte de la neige, minimiser les risques de glissades et garantir des voies de circulation sûres.

L’emploi du sel de déneigement

Également connu sous le nom de sel de voirie, le sel de déneigement demeure le choix privilégié pour le salage des routes, trottoirs et parkings en hiver. Sa composition principale, le chlorure de sodium de classe B, en fait un produit extra-sec, offrant une performance prouvée contre la neige et le verglas jusqu’à -6 °C. Pour une action rapide, le sel de déneigement agit en environ 60 minutes, assurant ainsi une réaction efficace face aux conditions hivernales. Avec une consommation moyenne de 20 à 25 kg pour 100 m², son utilisation est économique tout en garantissant une surface sécurisée.

La granulométrie élevée de ce produit facilite son épandage, que ce soit à la main, à l’aide d’un épandeur, ou à grande échelle avec des équipements tels que des saleuses ou des engins de déneigement routier. Cette polyvalence permet un salage précis, ajusté selon les besoins spécifiques de chaque surface.

Il est essentiel de stocker le sel de voirie dans des bacs adaptés aux conditions climatiques pour préserver son efficacité. En évitant la dégradation, on garantit que le sel de déneigement reste prêt à l’emploi, assurant ainsi une réponse rapide et fiable aux défis hivernaux.

Le recours aux chasse-neige et souffleuses

Hormis le sel de déneigement, les outils de déneigement mécanique tels que les chasse-neige et les souffleuses sont également efficaces pour dégager la neige des routes.

Munis de lames robustes à l’avant, les chasse-neige poussent la neige sur les côtés, dégageant ainsi la chaussée. De leur côté, les souffleuses utilisent une puissante force d’air pour projeter la neige hors de la route. Ces machines travaillent en tandem en s’attaquant aux bancs de neige et aux accumulations importantes.

L’utilisation coordonnée de chasse-neige et de souffleuses permet de maintenir les routes praticables, en particulier dans les zones à forte accumulation de neige. Cependant, il est crucial de planifier leur déploiement pour maximiser leur efficacité. De plus, les opérateurs doivent être formés pour minimiser les risques d’accident et optimiser l’efficacité de ces équipements.

L’utilisation de sable et de gravillons

L’utilisation de sables ou de gravillons sur les routes enneigées constitue une technique efficace pour améliorer la traction des véhicules et augmenter la sécurité routière. Les petits grains de sable ou de gravier répandus sur la chaussée offrent une adhérence supplémentaire, réduisant ainsi le risque de dérapage.

Cet ajout de matériau granulaire permet également de rompre la glace formée sur la surface de la route, facilitant la fonte ultérieure de la neige. De plus, les sables et gravillons agissent comme des abrasifs, aidant à briser la couche de glace et offrant aux conducteurs une meilleure maîtrise de leur véhicule.

Cette approche est particulièrement utile dans les zones où l’utilisation de sel de voirie est limitée en raison de préoccupations environnementales. Néanmoins, il est important de gérer judicieusement la quantité de sable ou de gravier utilisée pour éviter tout désagrément sur l’environnement local.

Le prétraitement des routes avec un liquide antigel

À la différence des stratégies abordées ci-dessus, le prétraitement des routes avec un liquide antigel avant la chute de neige est une stratégie préventive efficace pour faciliter la fonte ultérieure de la neige.

Ce liquide antigel, souvent à base de chlorure de calcium ou de magnésium, est appliqué sur les routes avant l’arrivée des précipitations hivernales. Il agit en diminuant le point de congélation de l’eau, empêchant ainsi la formation de glace et facilitant le dégivrage ultérieur.

En pénétrant la couche de neige fraîche, le liquide antigel crée une barrière entre la surface de la route et la glace, réduisant ainsi l’adhérence de la neige. Lorsque les chasse-neige entrent en action, la neige a moins de chances de s’agglutiner sur la route, facilitant ainsi le processus de déneigement.