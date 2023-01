Les métiers du digital les plus porteurs en 2023

La révolution numérique impacte tous les secteurs d’activité. De ce fait, le domaine du digital qui est en vogue depuis plusieurs années ne cesse d’attirer du monde.

Si vous réfléchissez à quelle formation suivre pour bénéficier des nombreuses opportunités de ce secteur, découvrez dans ce billet les métiers du digital les plus porteurs.

Analyste en cybersécurité

La sécurité des données est l’un des principaux défis du monde du numérique. En effet, on enregistre régulièrement sur internet des tentatives de piraterie aussi bien sur des comptes privés que des comptes professionnels.

Pour faire face efficacement à ce problème, le recours à un analyste en cybersécurité est indispensable.

C’est d’ailleurs pourquoi on remarque sur le marché une forte hausse de la demande de spécialiste ou d’ingénieur en cybersécurité.

N’hésitez donc pas à vous faire former dans cette spécialité très prisée par les responsables d’entreprise. Pour plus de détails, rendez-vous sur Starther.org

Les missions d’un analyste en cybersécurité

Un analyste en cybersécurité a pour principale mission d’identifier les failles d’un système informatique, et de prévenir les attaques des cyber pirates. Il joue donc un rôle clé dans la protection des réseaux informatiques, des systèmes d’exploitation, et des sites internet des entreprises. Par ailleurs, ce professionnel est également appelé à évaluer l’ampleur des dégâts causés par chaque incident. Pour cela, il doit contrôler les postes informatiques, les serveurs, les cyber infrastructures, et la sécurité du compte utilisateur afin de garantir la confidentialité des cyber données de l’entreprise et des données personnelles des clients.

Les tâches quotidiennes de l’analyste en cybersécurité

Les principales tâches quotidiennes d’un expert en cybersécurité sont entre autres : la mise en place d’un système de sécurité performant, le contrôle du niveau de sécurité, la mise à jour des bases de données et du système de sécurité, la rédaction de rapports d’alerte et d’analyses, la sensibilisation des utilisateurs, la supervision des cyberincidents, etc.

Les compétences d’un analyste en cybersécurité

Pour jouer efficacement son rôle, un analyste en cybersécurité doit disposer de certaines compétences. Il s’agit notamment des connaissances relatives à la cybersécurité, et la capacité de tester les systèmes informatiques pour déceler d’éventuelles failles. Pour cela, il doit maitriser les protocoles réseau, l’architecture et le fonctionnement des systèmes d’exploitation, les langages informatiques, les procédures d’échange des données.

La formation à suivre pour devenir analyste en cybersécurité

Comme l’indique ce site, pour exercer le métier d’analyste en cybersécurité, vous devez détenir un BAC+5 dans les spécialités informatiques. Pour cela, vous aurez à travailler lors de votre Master 2 of Science sur la protection de l’information, les réseaux informatiques, ou les systèmes d’exploitation. Par ailleurs, vous pouvez également opter pour un Master 2 OPSIE (organisation et protection des systèmes d’information en entreprise) qui est accessible à partir des licences non techniques telles que la Licence en Administration économique et sociale. Enfin, pour les personnes souhaitant effectuer une reconversion dans ce domaine, il est possible de suivre une formation accélérée qui vous permettra de maitriser très rapidement les fondamentaux de la cybersécurité.

Les débouchés d’un diplômé en cybersécurité

Les diplômés en cybersécurité peuvent occuper de nombreux postes. En fonction des besoins des entreprises, on peut citer par exemple : expert en sécurité informatique, consultant en protection de données, architecte en cybersécurité, administrateur sécurité et réseaux, cryptologue, etc.

Développeur web

Les développeurs web travaillent sur le codage des applications en ligne, et la création des sites internet. Avec le développement du commerce en ligne, leurs compétences sont particulièrement recherchées par les entreprises.

Les missions d’un développeur web

Le développeur web a pour principale mission la création de sites internet. Pour cela, il rédige le cahier de charge du site à créer, et traduit les fonctionnalités demandées par le client en spécifications techniques. Par ailleurs, ce professionnel peut aussi intervenir en tant que conseiller technique dans le cadre de la conception d’un projet de création de sites web.

Les tâches quotidiennes d’un développeur web

Le développeur web s’occupe au quotidien de :

L’analyse des fonctionnalités d’un logiciel web, d’un site internet ;

L’identification des meilleures technologies adaptées aux projets web à sa charge ;

L’établissement des cahiers de charge et autres documents techniques ;

Le codage des applications ;

La création de sites internet ;

La mise à jour des sites internet ;

La formation des entreprises sur les fonctionnalités de leurs sites internet ;

La correction des erreurs constatées lors des analyses.

Les compétences d’un développeur web

Un bon développeur web doit être excellent en matière de codage informatique et web. Pour cela, il doit maitriser les langages web tels que JavaScript, java, Python, Ruby, PHP, etc.

La formation à suivre pour devenir développeur web

Les universités et les écoles d’ingénieurs proposent des Masters et des Bac+5 en développement en web. Toutefois, il est possible d’exercer le métier avec un BTS, un DUT, ou une Licence axée sur le codage informatique.