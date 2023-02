L’importance d’une stratégie digitale efficace pour une entreprise

L’élaboration d’une stratégie digitale est devenue un déterminant essentiel de la croissance des entreprises.

Si l’opportunité d’un tel projet n’est plus à démontrer, il importe de capitaliser sur son efficacité et sa pertinence. Autrement, l’entreprise ne pourra atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés.

Comment mettre en place une approche digitale efficace qui génère les résultats escomptés ?

Définir les cibles pour une stratégie digitale efficace

Une stratégie numérique qui se veut pertinente est orientée « user centric ». Concrètement, pour qu’une politique digitale ait du sens, il faut identifier clairement les personnes auxquelles elle est destinée.

Pour l’entreprise, cela revient à déterminer de façon précise ses internautes, ses prospects, ses clients, etc. L’idée est que sa cible soit au cœur de sa stratégie digitale.

Pour définir ces cibles, il faut établir des profils de buyer personas. La meilleure manière d’y parvenir est d’être pragmatique en évitant au maximum les spéculations.

Cela suppose d’interagir avec les cibles, de comprendre leurs attentes, leurs besoins, leurs objectifs, leurs motivations, leur rapport à internet, leurs frustrations, etc.

Les tests utilisateurs, les interviews, les sondages sont des exemples d’actions à entreprendre pour parvenir à un ciblage impeccable.

Le référencement naturel, la base de toute stratégie numérique

En pratique, une stratégie digitale intègre plusieurs aspects. Le référencement naturel (SEO) est cependant l’un des plus importants, si ce n’est le plus important.

Pour faire du SEO, il est souhaitable de solliciter le concours d'un spécialiste.

Pour en revenir au référencement naturel, il s’agit du moyen le plus efficace pour gagner en visibilité. À la faveur du SEO, les marques évoluent au rythme et selon les tendances de leur marché.

Une stratégie SEO bien menée assure un bon positionnement sur les moteurs de recherche, et par conséquent un trafic qualifié sur le site web de l’entreprise. Le SEO est donc un pan sur lequel il faut capitaliser.

De fait, malgré les nombreux investissements consentis par les marques en référencement payant, le trafic naturel représente 85 % du trafic de recherche sur internet.

Pour aller plus loin, 75 % des internautes qui effectuent une recherche se contentent des résultats de la première page Google.

Les trois premières propositions de réponses du moteur concentrent à elles seules 60 % des clics.

Eu égard à ces chiffres, impossible de se passer du SEO dans sa stratégie numérique.

Le contenu, un point important à ne pas négliger

Dans la veine du référencement naturel, le contenu est aussi une variable importante dans une stratégie numérique. Il est d’ailleurs une composante essentielle du référencement naturel. Pour produire du contenu qualitatif, il faut élaborer une stratégie en bonne et due forme à cet effet. L’inbound marketing, qui implique la rédaction de contenus comme les articles de blog, les infographies ou encore les livres blancs, est une option intéressante en ce sens.

Il s’agit d’une approche économique, qui se déploie sur le moyen et le long terme. Même s’il demande de la patience (comme le SEO), l’inbound marketing vous assure cependant des résultats pertinents, très efficaces et sur la durée. En adoptant cette technique, vous pouvez promouvoir vos contenus au moyen de divers outils comme le marketing automation ou lead nurturing. Sans être intrusive, la création de contenus via l’inbound marketing améliore l’image de marque des entreprises.

Stratégie digitale : comment se rendre visible sur les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux sont des canaux importants sur lesquels il importe aussi de miser pour une stratégie numérique complète et efficace. Avoir de la visibilité sur ces médias permet aux marques de toucher une audience particulièrement large, qui pourra être orientée vers leur site web. Pour une présence significative sur les réseaux sociaux, il est important de commencer à identifier les médias les plus utiles pour une stratégie digitale.

Ce choix se fera en fonction du domaine d’activité de la marque, de son public cible, du format de contenu que privilégie cette cible, des mots-clés liés à son activité et populaires sur Google, du support de connexion des internautes. Il est tout de même nécessaire de ne pas disperser ses actions sur tous les médias sociaux, au risque de gaspiller des ressources et de perdre du temps.

Une fois les réseaux les plus utiles identifiés, il faudra publier régulièrement des contenus pour créer et entretenir les liens avec sa communauté. Le défi ici est de s’assurer de la qualité de ces contenus et de leur adaptation aux utilisateurs de chaque réseau social. La publication fréquente de contenus rime avec la création d’interactions régulières avec les abonnés. Cela permet aux réseaux sociaux d’identifier les marques et contenus qui génèrent le plus d’engagement et de les rendre plus visibles.