L’Hébergeur EasyHoster se lance déjà vers PHP 8.2

Bien plus qu’un hébergeur de sites Internet, EasyHoster se démène toujours pour proposer les meilleures solutions à ses utilisateurs dans le processus d’accompagnement de création de sites.

À ce titre, l’hébergeur a récemment annoncé le déploiement de PHP 8.2 sur son infrastructure. Ce qui au premier abord semble être extrêmement positif en sachant qu’EasyHoster promet de nombreux avantages pour les sites web. Cette mise à jour est une véritable révolution du langage PHP. De multiples fonctionnalités et optimisations telles que les propriétés dynamiques, les classes en lecture seule, entre autres, intéresseront un bon nombre de propriétaires de site web (notamment, ceux qui utilisent WordPress).

Alors, concrètement, qu’est-ce que cette évolution promet ? Zoom sur la nouvelle mise à jour PHP 8.2 disponible sur l’hébergeur EasyHoster.

Qu’est-ce qui distingue PHP 8.2 des autres versions ?

Tout d’abord, il est important de comprendre que PHP 8.2 repose sur les nouvelles bases mises en place par PHP 8.0 et PHP 8.1. En ce qui concerne les fonctionnalités, elles sont plutôt bien fournies et pourront certainement satisfaire les utilisateurs de l’hébergeur Easy Hoster. Nous allons les parcourir en détail afin de mieux comprendre l’intérêt de passer à cette version.

1. Les nouvelles classes (readonly)

La fonctionnalité readonly a été implémentée dans la version PHP 8.1 pour les propriétés des classes.

Désormais, avec PHP 8.2, il est possible de déclarer la classe entière comme readonly. Autrement dit, toutes les propriétés obtiendront cette fonctionnalité de manière automatique. À ce titre, lorsqu’une classe est déclarée readonly, chaque propriété de classe le sera aussi. Ici, pour permettre à toutes les propriétés d’hériter de la fonction readonly, il suffit d’écrire le code suivant :

readonly class MyClass {

Ce qui n’est pas négligeable ! Il en sera de même des classes abstraites ou finales.

2. Autoriser “true”, “false” et “null”

Les types scalaires comme int, string et bool étaient déjà intégrés à PHP et étendu avec un ajout de types union dans PHP 8.0.

La version PHP 8.2 apporte une petite évolution en rendant l’utilisation “false” et “null” possible en tant que types autonomes. Ce qui complète parfaitement le système de type de PHP. D’autant plus que les utilisateurs peuvent dorénavant déclarer les types de retour, de paramètre et de propriété avec précision ! Un autre point intéressant à noter, c’est que PHP 8.2 intègre aussi le support du type true.

3. Les types de forme normale disjonctive (FDN)

Cette fonctionnalité sert essentiellement à organiser les expressions booléennes.

Ainsi, lorsque la FDN est appliquée aux déclarations de type, cela permet de rédiger les types combinés Union et Intersection de façon standard. La version 8.2 est tout aussi efficace et bien entendu, encore plus puissante.

Rendez-vous sur php.net pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

4. Les paramètres sensibles dans les Back Traces

De manière générale, PHP permet de réaliser le traçage de la pile d’appels au moment d’exécuter un code et il y a habituellement de nombreux paramètres sensibles qui entrent en jeu.

PHP 8.2 permet justement de marquer ces paramètres avec l’attribut “\sensitiveparameter”. Ce qui évite de lister les paramètres marqués comme étant sensibles dans les back traces. Il est donc possible de les partager en toute sécurité avec des personnes tierces.

C’est idéal pour maîtriser la base de données des différents codes exécutés.

5. La fonction mysqli_execute_query et la méthode mysqli::execute_query

Concrètement, PHP 8.2 rend l’exécution des requêtes MySQLi paramétrées plus simple avec la nouvelle fonction mysqli_execute_query($sql, $params) et la méthode mysqli::execute_query.

Ainsi, cela permet de préparer une requête MySQLi, de faire la liaison s’il y a des paramètres à passer et de l’exécuter dans la même fonction.

6. Récupération des propriétés “enum” dans les expressions “const”

L’intérêt de cette fonctionnalité, c’est qu’il est dorénavant possible de récupérer des propriétés “enum” là où en temps normal, les objets “enum” n’étaient pas autorisés (par exemple, dans les clés de tableaux).

7. Les constantes dans les traits

Le code “Traits” s’utilise principalement entre les classes, mais avec la version standard, les constantes ne sont pas permises.

Ainsi, PHP 8.2 permet de définir des invariants par un Trait dans le même Trait.

Pourquoi faut-il passer à la version PHP 8.2 ?

À cette question, nous aurions tendance à répondre que le passage à PHP 8.2 permet de profiter des multiples fonctionnalités indiquées ci-dessus.

Cela dit, nous devons aussi ajouter que c’est important parce que si une version de PHP est considérée comme étant “Obsolète” (parce qu’elle a déprécié depuis 2 ans minimum), les mises à jour de sécurité de PHP.net ne sont plus reçues. Par ailleurs, même si chez EasyHoster, les anciennes versions de PHP restent sécurisées, il va de soi que PHP 8.2 est plus moderne pour les améliorations qui ont été intégrées.

Par conséquent, cela laisse entendre que les changements, les nouvelles fonctionnalités, entre autres, sont maintenant compatibles avec beaucoup de CMS. Ce qui est plutôt avantageux pour les différents acteurs évoluant dans le monde du digital.

À ce propos, quels sont les CMS compatibles avec PHP 8.2 ?

Avant d’opter pour PHP 8.2, il est important de tenir compte des compatibilités avec les CMS.

Du côté de WordPress, la compatibilité est présente depuis mars 2021 avec WordPress v 5.7. Au niveau de Drupal, pour accéder à cette mise à jour, il faut passer par Drupal v 9.1.0 et en ce qui concerne Joomla, la compatibilité se fait avec Joomla v 3.10. Nous poursuivons avec PrestaShop 8 (ou plutôt la version PrestaShop 8.0) qui est désormais adapté pour PHP 8.2. Après, en termes d’incompatibilité, il faut compter PrestaShop 1.7 qui correspond uniquement à PHP 7.4. Il y a également Magento qui n’est pas absolument pas compatible avec PHP 8.

En conclusion, presque tous les CMS sont compatibles avec PHP 8.2 et peuvent de ce fait accéder aux nouvelles fonctionnalités.

Alors, est-ce que cela vaut réellement le coup de passer à PHP 8.2 ?

Bien évidemment que oui !

En effet, tous les sites qui sont encore sous PHP 7.4 ont plutôt intérêt à faire un test pour connaître la compatibilité avec PHP 8.1. Si tout fonctionne à ce niveau-là, le passage à PHP 8.2 ne devrait pas poser de problème. Par ailleurs, il faut noter que les sites web conçus de manière simple et ne disposant pas d’un nombre conséquent de plugins devraient pouvoir s’orienter vers la mise à jour PHP 8.2 avec facilité. Néanmoins, il conviendra de vérifier que les mises à jour WordPress soient faites régulièrement.

En revanche, pour les sites “complexes” ou qui sont sur une ancienne version d’un CMS ou encore qui possèdent des plugins ayant besoin d’API tierces, il faut faire attention.

Pour une question de sécurité, il est préférable d’examiner la compatibilité du thème d’abord avant de passer à chaque plugin. Pour ces différentes étapes, il sera sans doute essentiel de se documenter sur le site du développeur. De même, la duplication du site sur un espace de développement (que ce soit en local ou sur un sous-domaine) n’est pas à négliger, car cela permet de constater l’évolution du site avec la nouvelle version de PHP.

En somme, comme vous l’aurez compris, PHP 8.2 présente plusieurs avantages et EasyHoster se tient justement à disposition de ses utilisateurs pour les aider à réaliser cette transition. L’hébergeur a répondu à la demande de ses clients en déployant cette nouvelle version PHP qui devrait apporter énormément d’améliorations aux sites Internet qui sont hébergés par la plateforme. D’autant plus qu’un accompagnement est proposé aux propriétaires de site web ayant plus de difficultés à effectuer les changements requis.