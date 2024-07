Les secrets cachés de votre iPhone

Même en utilisant quotidiennement l’iPhone, il est difficile de connaître tous les secrets du smartphone d’Apple.

En effet, iOS regorge de nombreuses subtilités, souvent méconnues, mais qui, lorsqu’elles sont parfaitement maîtrisées, vous permettent de gagner un temps précieux. Nous avons sélectionné pour vous quelques astuces peu connues pour prendre en main et tirer le meilleur parti de votre iPhone.

Ce que vous devez retenir des secrets de l’Iphone :

️ Transformez le clavier en pavé tactile en appuyant fermement sur une touche jusqu’à ce que les lettres disparaissent, puis déplacez le curseur en glissant votre doigt.

️ Fermez toutes les fenêtres Safari d’un coup en appuyant longuement sur l’icône des deux carrés superposés et en choisissant « Fermer tous les onglets ».

Scannez des documents sur votre Mac depuis votre iPhone en utilisant l’option « Importer depuis iPhone » dans le Finder de macOS.

Utilisez le presse-papiers universel pour copier et coller du contenu entre vos appareils Apple avec Wi-Fi, Bluetooth et Handoff activés

Transformez le clavier en pavé tactile

Sauf si vous vivez dans une grotte depuis quelques années, cette astuce est désormais connue par la plupart des gens. Toutefois, si vous faites partie de ces retardataires, sachez qu’il est possible de déplacer rapidement le curseur de texte en transformant le clavier virtuel d’iOS en pavé tactile. Il suffit d’appuyer fermement sur n’importe quelle touche du clavier jusqu’à ce que toutes les lettres disparaissent, puis de faire glisser votre doigt pour déplacer le curseur à l’endroit souhaité.

Fermez toutes les fenêtres Safari d’un coup

Pour éviter de devoir fermer manuellement les onglets un par un, il est tout à fait possible de les fermer tous en même temps. Pour cela, ouvrez Safari, appuyez longuement sur l’icône représentant deux carrés superposés en bas à droite de l’écran, puis choisissez « Fermer tous les onglets ». Une confirmation vous sera demandée avant de fermer définitivement toutes les fenêtres ouvertes.

Scannez des documents sur votre Mac depuis votre iPhone

Si vous possédez à la fois un Mac et un iPhone, vous pouvez utiliser votre iPhone pour numériser des documents et les enregistrer directement sur votre Mac. Pour ce faire, dans une fenêtre du Finder sur macOS, faites un clic droit et choisissez « Importer depuis iPhone », puis sélectionnez « Numériser des documents ». Vous pourrez ensuite scanner vos pages comme d’habitude et appuyer sur « Enregistrer » pour que votre document PDF soit automatiquement sauvegardé dans le répertoire utilisé par le Finder sur macOS.

Copiez et collez entre Mac et iPhone

Vous ne le savez peut-être pas, mais il est tout à fait possible de copier et coller du contenu entre vos appareils Apple grâce au presse-papiers universel. Il faut simplement que les connexions Wi-Fi et Bluetooth soient activées sur les deux appareils et que la fonction Handoff soit active sur le Mac et l’iPhone. Grâce à cette astuce, vous pourrez aisément transférer des textes, images ou liens internet entre vos différents appareils.

Scannez facilement les codes QR

Depuis l’appareil photo : Vous pouvez simplement ouvrir l’application Appareil photo et diriger l’objectif vers le code QR. Votre iPhone détectera automatiquement le code et affichera une notification pour accéder au contenu associé.

Raccourci dans le Centre de contrôle : Il est également possible d’ajouter un raccourci direct vers le scanner de codes QR dans le Centre de contrôle. Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Centre de contrôle > Personnaliser les commandes, puis ajoutez « Scanner un code QR ».

Créez des raccourcis personnalisés

L’application Raccourcis d’iOS vous permet de créer des raccourcis personnalisés pour accéder rapidement à certaines fonctions ou applis.

Par exemple, vous pouvez créer un raccourci pour lancer le scanner de codes QR depuis l’écran d’accueil en suivant ces étapes :

Ouvrez l’application « Raccourcis » et appuyez sur le bouton « + » pour créer un nouveau raccourci.

Dans le champ de recherche, tapez « QR Code » et sélectionnez l’action associée pour l’ajouter au raccourci.

Appuyez ensuite sur « Choisir une icône », sélectionnez une icône adaptée pour votre raccourci et validez.

Enfin, nommez votre raccourci et appuyez sur « Terminer » pour l’enregistrer.

En maîtrisant ces astuces méconnues, vous pourrez optimiser votre utilisation quotidienne de votre iPhone et gagner un temps précieux. N’hésitez pas à partager ces conseils avec vos amis et à découvrir encore plus de fonctionnalités cachées de votre smartphone Apple.