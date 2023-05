Combien d’onglets peut-on ouvrir sur l’iPhone ?

Roger Establet Comment peut-on être français ? 90 ouvriers turcs racontent - Roger Establet - Livre

Claude Klein Peut-on cesser d'être juif ? : A propos de shlomo sand de ses livres et de l'usage qui en est fait - Claude Klein - Livre

Collectif l'économie politique - n°94 peut-on échapper au capitalisme de surveillance ? - Collectif - Livre

L’iPhone est l’un des smartphones les plus populaires au monde, en raison de la multitude des fonctionnalités avancées qu’elle offre. Sur son navigateur Safari, ses utilisateurs peuvent ouvrir simultanément plusieurs onglets, afin de naviguer sur plusieurs sites à la fois. Dans ce billet, nous vous invitons à découvrir les éléments qui déterminent le nombre d’onglets auxquels vous pouvez avoir accès sur votre téléphone.

L’importance des onglets

Un onglet est une interface graphique d’un navigateur web qui permet aux utilisateurs d’ouvrir et de basculer entre plusieurs pages web dans une même fenêtre. Il présente de nombreux d’avantages tels que :

La possibilité de réaliser facilement plusieurs tâches au même moment : au lieu d’ouvrir plusieurs fenêtres de navigateurs, vous pourrez regrouper vos activités dans différents onglets d’une seule fenêtre ;

La navigation rapide : au lieu de revenir en arrière pour rechercher une page fermée, vous pouvez la retrouver en un clic.

Les éléments déterminant la capacité d’ouverture des onglets sur iPhone

La capacité d’ouverture des onglets sur un iPhone dépend de la génération de l’iPhone. En effet chaque génération d’iPhone est livrée avec des améliorations matérielles et logicielles qui peuvent affecter la performance globale du navigateur Safari. Les autres éléments déterminants à prendre en compte sont la quantité de mémoire disponible et la version d’iOS utilisée.

Génération de l’iPhone

Les modèles les plus récents d’iPhone sont généralement dotés de puissants processeurs et de plus grandes mémoires. Cela leur permet de gérer un plus grand nombre d’onglets. Par exemple, l’iPhone 13 Pro est livré avec la puce A15 Bionic qui offre de meilleures performances que les générations précédentes. En revanche, les modèles plus anciens tels que l’iPhone 6 ou l’iPhone SE ont une capacité d’ouverture d’onglets plus limitée.

Mémoire disponible

La quantité de mémoire disponible sur votre iPhone est un facteur crucial qui déterminera le nombre d’onglets que vous pourrez ouvrir. En effet, lorsque vous ouvrez un onglet dans Safari, celui-ci consomme une partie de la mémoire vive (RAM) de votre appareil. Si vous ouvrez un grand nombre d’onglets et que votre iPhone manque de mémoire, vous pourriez donc rencontrer des problèmes de performances tels que des ralentissements ou des rechargements fréquents des pages.

En général, la quantité de mémoire disponible sur un iPhone varie selon le modèle. Par exemple, l’iPhone 13 Pro est disponible avec des options de stockage allant de 128 Go à 1 To. Si vous souhaitez pouvoir ouvrir un grand nombre d’onglets à la fois, veuillez privilégier un modèle doté d’une grande mémoire.

Version d’iOS

Apple publie régulièrement des mises à jour du système d’exploitation iOS qui apportent des améliorations de performance et de stabilité. Il est recommandé de maintenir l’iPhone à jour avec la dernière version d’iOS pour optimiser les performances du navigateur Safari et profiter d’une meilleure gestion des onglets.

Les mises à jour d’iOS peuvent également inclure des optimisations spécifiques pour le navigateur Safari, ce qui peut améliorer la capacité d’ouverture des onglets. De ce fait, si vous souhaitez bénéficier d’une capacité optimale d’ouverture d’onglets sur votre iPhone, il est important de maintenir votre système d’exploitation à jour. D’ailleurs, vous pouvez découvrir ici quelques fonctionnalités que vous pourrez explorer sur les nouveaux modèles d’iPhone.

Les techniques d’optimisation de la gestion des onglets sur l’iPhone

Bien que la capacité d’ouverture des onglets sur iPhone puisse varier en fonction des facteurs que nous venons de mentionner, il existe des moyens d’optimiser la gestion des onglets pour bénéficier d’une navigation fluide.

Fermer les onglets inutilisés

Si vous avez de nombreux onglets ouverts et que votre iPhone montre des signes de ralentissement, il est conseillé de fermer les onglets inutilisés pour libérer de la mémoire. Pour fermer un onglet dans Safari, appuyez simplement sur le bouton « X » à droite de l’onglet ou balayez l’onglet vers la gauche.

Utiliser des extensions de navigation

Des extensions de navigation disponibles dans l’App Store telles que « Tab Manager » ou « OneTab » peuvent vous aider à gérer efficacement vos onglets en les regroupant ou en les mettant en veille. Très utiles, ces outils permettent de réduire la charge sur la mémoire de l’iPhone.

Utiliser la fonctionnalité de synchronisation

Si vous utilisez plusieurs appareils Apple, vous pouvez profiter de la fonction de synchronisation iCloud pour ouvrir les onglets sur différents appareils. Cela vous permettra de passer facilement d’un appareil à un autre tout en conservant vos onglets ouverts. Pour activer la synchronisation iCloud, allez dans les paramètres de votre iPhone, appuyez sur votre nom, puis sélectionnez « iCloud ». N’oubliez toutefois pas de vous assurer que la fonction « Safari » soit activée.

Activer le mode lecture

Le mode lecture de Safari permet de simplifier l’affichage des pages web en supprimant les éléments superflus tels que les publicités et les images. Cela peut réduire la charge sur la mémoire de votre iPhone lorsque vous ouvrez plusieurs onglets. Pour activer ce mode, veuillez ouvrir une page web dans Safari, et appuyer sur l’icône en forme de lignes horizontales située à gauche de la barre d’adresse.