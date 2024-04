La Révolution des Services Bancaires Mobiles : Revolut et N26, Simplifier Vos Finances

Le monde de la finance évolue sans cesse, s’adaptant aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Les services bancaires en particulier ont connu une véritable mutation ces dernières années avec l’apparition des néobanques. Parmi elles, on retrouve notamment Revolut et N26, deux acteurs majeurs qui bouleversent le paysage bancaire traditionnel. Que proposent-ils exactement ? Comment simplifient-ils la gestion de nos finances au quotidien ? Décryptons ensemble les offres et fonctionnalités de ces néobanques innovantes.

Revolut et N26 : présentation de ces acteurs incontournables

Revolut, entre simplicité et polyvalence

Fondée en 2015, Revolut est une start-up britannique spécialisée dans les services bancaires mobiles. Sa mission principale est de rendre la gestion des finances personnelles plus simple, rapide et accessible à tous. Pour cela, elle propose diverses offres allant des comptes individuels aux comptes professionnels, ainsi que des solutions pour les enfants et adolescents (Revolut Junior). Comptant déjà plus de 15 millions d’utilisateurs à travers le monde, Revolut ne cesse de se développer et d’élargir sa gamme de services.

N26, la banque mobile allemande sur mesure

Lancée en 2015 également, N26 est une néobanque allemande qui a su s’imposer rapidement sur le marché international. Aujourd’hui, elle compte plus de 7 millions de clients répartis dans 25 pays. Sa promesse ? Proposer une offre bancaire simple, transparente et personnalisable, grâce à des fonctionnalités poussées d’analyse de dépenses et de gestion de budget. N26 se démarque également par un design soigné et intuitif, tant au niveau de son site web que de l’application mobile.

Comparatif des offres : quels sont les tarifs, les cartes et les services proposés ?

Face à la diversité des offres proposées par Revolut et N26, il n’est pas toujours évident de faire son choix. Pour vous aider à y voir plus clair, voici un comparatif détaillé de leurs principaux services.

Les comptes et cartes bancaires Revolut

Compte Standard (gratuit) : sans frais mensuels, avec un compte multidevises et une carte Mastercard standard. Les retraits en distributeur sont gratuits jusqu’à 200 €/mois.

: sans frais mensuels, avec un compte multidevises et une carte Mastercard standard. Les retraits en distributeur sont gratuits jusqu’à 200 €/mois. Compte Premium (7,99 €/mois) : inclut notamment une carte premium (Mastercard World Elite), les retraits gratuits jusqu’à 400 €/mois, une couverture d’assurance médicale à l’étranger et un accès aux salons d’aéroport.

: inclut notamment une carte premium (Mastercard World Elite), les retraits gratuits jusqu’à 400 €/mois, une couverture d’assurance médicale à l’étranger et un accès aux salons d’aéroport. Compte Metal (13,99 €/mois) : offre une carte métallique Mastercard, les retraits gratuits et illimités, une couverture d’assurance encore plus étendue et un service client prioritaire.

Les comptes et cartes bancaires N26

Compte N26 Standard (gratuit) : propose une carte standard Mastercard, un compte multidevises avec 3 sous-comptes thématiques, ainsi que les retraits gratuits en euros sans limite.

: propose une carte standard Mastercard, un compte multidevises avec 3 sous-comptes thématiques, ainsi que les retraits gratuits en euros sans limite. Compte N26 You (9,90 €/mois) : inclut une carte Mastercard personnalisable, des assurances (médicale à l’étranger, annulation de voyages), les retraits gratuits en devises étrangères et cinq sous-comptes thématiques supplémentaires.

: inclut une carte Mastercard personnalisable, des assurances (médicale à l’étranger, annulation de voyages), les retraits gratuits en devises étrangères et cinq sous-comptes thématiques supplémentaires. Compte N26 Metal (16,90 €/mois) : offre une carte métallique exclusive, une couverture d’assurance encore plus complète, le service client prioritaire et l’accès aux salons d’aéroport. Les detenteurs de cette carte ont également accès à des offres partenaires exclusives tout au long de l’année.

En termes de tarifs, Revolut se révèle donc globalement moins cher que N26, mais cela dépend bien sûr des besoins spécifiques et des habitudes de consommation de chacun. Quant aux fonctionnalités offertes, elles sont assez similaires entre les deux néobanques.

Service client : quel est le niveau de qualité et de réactivité ?

Le service client est un élément crucial dans le choix d’une néobanque, car il conditionne en grande partie la satisfaction et la tranquillité d’esprit des utilisateurs. Les deux acteurs étudiés ici mettent l’accent sur la simplicité de contact avec leurs conseillers, notamment par chat, depuis leur application respective. Cependant, ils présentent également des différences notables.

Revolut : un service rapide et efficace

La start-up britannique propose à ses clients un support disponible 24/7 via son application mobile. Selon les retours d’utilisateurs, les réponses sont généralement rapides et précises. Pour les titulaires d’un compte Premium ou Metal, Revolut offre même un accès prioritaire au service client, garantissant encore plus de réactivité.

N26 : un service à améliorer

Chez N26, le service client n’est pas toujours à la hauteur des attentes. En effet, certains utilisateurs déplorent des délais de réponse parfois longs et une qualité d’échange fluctuante. Toutefois, il convient de noter que N26 a mis en place ces dernières années des mesures pour améliorer son support, en étoffant notamment son équipe de conseillers et en allongeant les heures d’ouverture.

En somme, si on compare les services client des deux néobanques, celui de Revolut semble remporter la préférence des utilisateurs en termes de qualité et de rapidité. Néanmoins, l’écart entre les deux n’est pas si important et N26 est conscient de la nécessité d’améliorer sa qualité de service.

La révolution des services bancaires mobiles est bel et bien en marche, avec des acteurs innovants comme Revolut et N26 qui bousculent le secteur. Ces néobanques offrent une alternative aux établissements traditionnels, permettant aux utilisateurs de mieux gérer leurs finances au quotidien, grâce à des tarifs compétitifs, un large choix de cartes et des fonctionnalités intuitives. Si vous hésitez encore à franchir le pas, n’hésitez pas à consulter d’autres avis et témoignages sur le web pour vous faire votre propre opinion.