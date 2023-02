Entreprise : 3 façons d’améliorer votre stratégie de cybersécurité

La cybercriminalité est un phénomène qui prend de l’ampleur et qui touche de plus en plus d’entreprises ces dernières années.

Pour y faire face, il convient de mettre en place une stratégie efficace afin de préserver les données de l’entreprise et des clients.

Découvrez 3 façons d’améliorer votre stratégie de cybersécurité au sein de votre entreprise.

Faites appel à des experts en cybersécurité pour vous aider

Sur le web, les menaces auxquelles sont exposées les entreprises sont nombreuses. Il peut être question d’une attaque par des logiciels malveillants comme les virus qui infectent tout le système informatique ou des programmes espions.

On retrouve aussi les enregistreurs de frappe qui copient les mots de passe ou les chevaux de Troie qui détruisent les données. Une entreprise peut être aussi exposée à des cas d’hameçonnage mis au point pour rediriger les clients vers d’autres sites malveillants.

Il existe aussi des rançongiciels dont le but est d’empêcher une entreprise d’accéder à ses données en lui demandant une rançon.

Les cas d’attaque sont nombreux et peuvent avoir des conséquences graves sur l’image d’une entreprise, mais aussi d’un point de vue financier. Pour les éviter ou y faire face, la solution idéale est de faire appel aux services d’un expert en cybersécurité. Il peut s’agir d’un professionnel indépendant ou d’une agence spécialisée.

Cette dernière option est idéale, car ce type d’agence emploie des experts du domaine de la cybersécurité.

Ils possèdent les outils adaptés et les techniques pour contrer efficacement les attaques informatiques.

Comme on peut le voir avec Guiddy, avec l’aide d’une telle agence, il est possible de bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour faire face aux cyberattaques. Cette solution est idéale lorsqu’on ne dispose pas d’une équipe interne pour lutter contre la cybercriminalité.

Changez régulièrement les mots de passe de votre entreprise

La plupart des attaques que subissent les entreprises surviennent après l’obtention de leurs mots de passe par les pirates. Que ce soit par le rançonnage, l’hameçonnage ou par l’attaque par cheval de Troie, le but est d’obtenir les mots de passe des comptes afin d’accéder aux données de la structure.

Avec ces accès, les cybercriminels pourront modifier les informations importantes de l’entreprise ou détourner les données personnelles des clients. Pour éviter cela, il faut limiter le nombre de personnes ayant accès aux comptes de cette dernière. Cela permettra de réduire les menaces.

Par ailleurs, il faudra changer régulièrement les mots de passe afin de renforcer la sécurité des comptes dont la sécurité a été compromise. Il s’agit alors de choisir des mots de passe difficiles à deviner. Pour cela, il faut éviter l’utilisation de chiffres consécutifs ou de l’année en cours.

Il faut aussi éviter de mettre le nom de l’entreprise ou la date de naissance du dirigeant. L’idéal est de choisir une combinaison de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux pour une sécurité optimale. Ce nouveau code ne doit pas être divulgué à tout le monde et les accès de chaque personne doivent être contrôlés.

Formez vos employés pour faire face aux risques de cybersécurité

Pour mieux se mettre à l’abri des cyberattaques, il ne faut pas se limiter au changement des accès. Il faut également sensibiliser les collaborateurs et leur apprendre à éviter les attaques, mais aussi à réagir efficacement lorsqu’elles surviennent.

Ils doivent pouvoir reconnaître les menaces et les éviter ou les contrer rapidement. Il faut alors organiser des séances de formations au sein de l’entreprise afin de mettre tout le monde au même niveau d’information.

