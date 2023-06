Comment supprimer des messages WhatsApp ?

Banggood 8,5 pouces LCD tablette décriture planche à dessin numérique bloc décriture électronique Message graphique tab

Wondershare Dr.fone for iOS-Sauvegarder et Restaurer Whatsapp [Téléchargement]

Banggood Bracelet intelligent de bracelet intelligent de moniteur de sommeil de moniteur de fréquence cardiaque de 0,86 pouces p

WhatsApp est une application de messagerie populaire utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Pour diverses raisons, il peut arriver que l’on souhaite supprimer des messages envoyés ou reçus sur l’application. Dans cet article, nous vous expliquerons en détail la procédure à suivre pour y parvenir.

La procédure de suppression des messages sur WhatsApp

Que ce soit des messages individuels, des conversations, des fichiers partagés dans des groupes, etc., il est possible de supprimer les éléments envoyés ou reçus sur WhatsApp.

Suppression des messages individuels

Pour supprimer des messages individuels sur WhatsApp, veuillez ouvrir la conversation contenant le message que vous souhaitez supprimer. Ensuite, appuyez longuement sur le message spécifique jusqu’à ce qu’un menu contextuel apparaisse. Veuillez enfin sélectionner l’option « Supprimer » dans le menu, puis choisir « Supprimer pour moi » pour supprimer le message uniquement de votre propre appareil. Si vous souhaitez toutefois supprimer le message de l’appareil de la personne à qui vous l’avez envoyé, il suffit de sélectionner l’option « Supprimer pour tout le monde ».

Autres articles :

Suppression des conversations entières

Si vous préférez supprimer une conversation entière plutôt que des messages individuels, WhatsApp vous offre cette possibilité également. Pour cela, il suffit de maintenir votre doigt appuyé sur la conversation que vous souhaitez supprimer. Dès que vous l’aurez sélectionné, appuyez sur l’icône de la corbeille en haut de l’écran pour supprimer la conversation entière. Après cette manœuvre, une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra pour vous demander si vous êtes sûr de vouloir supprimer la conversation. Appuyez sur « Supprimer la discussion » pour confirmer.

Suppression des médias partagés

WhatsApp permet de supprimer des médias, tels que des photos, des vidéos ou des fichiers, que vous avez partagés ou reçus dans une conversation. Pour supprimer un média spécifique, ouvrez la conversation, recherchez le média que vous souhaitez supprimer, puis appuyez longuement dessus. Un menu contextuel apparaîtra avec différentes options, dont « Supprimer ». Veuillez sélectionner « Supprimer » pour supprimer le média uniquement de votre appareil. Si vous souhaitez également le supprimer de l’appareil de la personne à qui vous l’avez envoyé, choisissez l’option « Supprimer pour tout le monde ».

Suppression des messages envoyés dans les groupes

WhatsApp offre la possibilité de supprimer les messages partagés dans les groupes. Pour cela, il suffit d’entrer dans le groupe et de rechercher le message que vous souhaitez supprimer. Dès que vous l’aurez identifié, appuyez longuement sur le message et sélectionnez l’option « Supprimer ». Vous aurez ensuite le choix entre « Supprimer pour moi » ou « Supprimer pour tout le monde ». Si vous choisissez « Supprimer pour tout le monde », le message sera supprimé pour tous les membres du groupe.

Les fonctionnalités de suppression avancées de WhatsApp

Outre les méthodes de suppression de base que nous venons de mentionner, WhatsApp propose également des fonctionnalités de suppression avancées. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction « Effacer tous les chats » pour supprimer tous les messages et toutes les conversations de votre WhatsApp en un clic. Cette option est particulièrement utile lorsqu’on souhaite nettoyer complètement son historique de chat.

Par ailleurs, WhatsApp offre la possibilité de configurer des paramètres de suppression automatique des messages. En effet, vous pouvez définir des délais au bout desquels vos messages disparaitront. Pour accéder aux paramètres de cette fonctionnalité de suppression automatique, veuillez ouvrir WhatsApp et allez dans les paramètres de l’application. Vous trouverez l’option « Confidentialité » dans le menu des paramètres. Recherchez ensuite l’option « Messages éphémères » ou « Suppression automatique des messages ». En fonction de vos besoins, vous pourrez choisir différentes durées, telles que 1 heure, 1 jour, 1 semaine, etc. Vous pouvez également sélectionner l’option « Jamais » si vous ne souhaitez pas activer la suppression automatique. D’ailleurs, vous pouvez visiter ce site pour savoir davantage sur la fonctionnalité de suppression proposée par WhatsApp.

Comment récupérer des messages supprimés ?

Si vous avez supprimé des messages par erreur et que vous souhaitez les récupérer, sachez que WhatsApp offre cette possibilité. Cependant, cela dépend de certains facteurs. En effet, si vous avez effectué une sauvegarde de vos chats WhatsApp, vous pouvez désinstaller l’application et la réinstaller. Lors de la configuration initiale, WhatsApp vous demandera si vous souhaitez restaurer vos messages à partir de la sauvegarde. Si vous acceptez, les messages supprimés seront restaurés. Cela dit, sachez que la récupération des messages dépend de la fréquence à laquelle vous effectuez des sauvegardes et de la date de la sauvegarde la plus récente. En effet, si vous n’avez pas de sauvegarde récente, vous ne devez pas vous attendre à récupérer un message récemment supprimé.

Les implications de la suppression de messages

Il est important de comprendre les implications de la suppression de messages sur WhatsApp. Lorsque vous supprimez un message, il est supprimé uniquement de votre appareil ou de l’appareil de la personne à qui vous l’avez envoyé également, en fonction des options que vous aurez choisies. Cependant, il est possible que des copies de messages supprimés soient toujours présentes sur les serveurs de WhatsApp ou sur les appareils d’autres utilisateurs. Veuillez donc faire attention à ne pas envoyer des messages sensibles ou confidentiels.