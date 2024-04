Comment puis-je éviter les applications contenant des logiciels publicitaires ?

Les logiciels publicitaires, également connus sous le nom d’adwares, peuvent être un fléau pour de nombreux utilisateurs de smartphones et d’appareils électroniques. Ils sont souvent intégrés dans les applications gratuites pour générer des revenus pour les développeurs, mais cela se fait au détriment de l’expérience utilisateur. Les publicités intrusives, la consommation excessive de données et le ralentissement du système ne sont que quelques-uns des désagréments que ces logiciels peuvent causer. Pour éviter ce type de problème, découvrez comment identifier et éviter les applications contenant des logiciels publicitaires.

Analyser les permissions avant de télécharger une application

Pour prévenir l’installation d’applications contenant des logiciels publicitaires, il faut commencer par identifier celles qui sont susceptibles d’en contenir. Une méthode pour y arriver consiste à étudier les permissions demandées lors de l’installation de l’application sur votre appareil.

Vérifiez les permissions requises : Lisez attentivement la liste des permissions demandées par l’application avant de la télécharger. Si elle requiert des autorisations qui ne semblent pas pertinentes pour son fonctionnement, cela peut être un signe qu’elle intègre des logiciels publicitaires.

Lisez attentivement la liste des permissions demandées par l’application avant de la télécharger. Si elle requiert des autorisations qui ne semblent pas pertinentes pour son fonctionnement, cela peut être un signe qu’elle intègre des logiciels publicitaires. Comparez avec des applications similaires : Pour vous aider à déterminer si les permissions demandées sont normales ou suspectes, comparez-les avec celles d’autres applications du même type. Si des différences notables apparaissent, cela peut indiquer la présence de logiciels publicitaires.

Payer attention aux avis et notes des utilisateurs

Les retours d’expérience des autres utilisateurs sont souvent un bon indicateur pour déceler si une application contient des logiciels publicitaires. Des avis négatifs récurrents ou des notes basses peuvent témoigner de la présence d’un problème lié à l’intégration de publicités intrusives.

Lisez les commentaires : Prenez quelques instants pour lire les avis postés par les autres utilisateurs. Ne vous fiez pas uniquement à la note globale, mais lisez également les critiques pour comprendre si les problèmes remontés concernent les publicités intégrées dans l’application.

Prenez quelques instants pour lire les avis postés par les autres utilisateurs. Ne vous fiez pas uniquement à la note globale, mais lisez également les critiques pour comprendre si les problèmes remontés concernent les publicités intégrées dans l’application. Recherchez des informations sur le développeur : Il est utile de rechercher le nom du développeur de l’application pour vérifier sa réputation. Si ce dernier a déjà été impliqué dans des affaires de logiciels publicitaires ou de pratiques douteuses, il vaut mieux être prudent et éviter ses applications.

Méfiez-vous des imitations

De nombreux logiciels publicitaires s’insèrent dans des copies trompeuses d’applications populaires. Ces applications imitatrices cherchent à profiter de la popularité de l’original pour générer des revenus grâce aux publicités. Pour éviter de tomber dans le piège :

Vérifiez l’éditeur de l’application : assurez-vous qu’il s’agit bien du développeur officiel de cette dernière. Comparez les logos et noms des applications : certaines imitations se contentent de modifier légèrement ces éléments pour tromper les utilisateurs inattentifs.

Les paramètres de sécurité à prendre en compte

Pour limiter les risques d’intrusion de logiciels publicitaires sur votre appareil, il convient d’ajuster vos paramètres de sécurité. Voici quelques points à considérer :

Désactiver l’installation d’applications depuis des sources inconnues : Sur Android, désactivez cette option dans les paramètres pour éviter d’installer accidentellement une application intégrant des logiciels publicitaires.

Sur Android, désactivez cette option dans les paramètres pour éviter d’installer accidentellement une application intégrant des logiciels publicitaires. Mettre à jour régulièrement votre dispositif : Les mises à jour système et applicatives incluent souvent des correctifs de sécurité qui vous protègent contre les logiciels malveillants, y compris les logiciels publicitaires. Assurez-vous que votre appareil est toujours à jour.

Les mises à jour système et applicatives incluent souvent des correctifs de sécurité qui vous protègent contre les logiciels malveillants, y compris les logiciels publicitaires. Assurez-vous que votre appareil est toujours à jour. Installer un logiciel antivirus : Un programme antivirus sur votre smartphone ou tablette peut vous aider à identifier et supprimer les applications contenant des logiciels publicitaires. Choisissez-en un fiable et maintenez-le également à jour.

Sécuriser vos données personnelles

Il est possible que certains logiciels publicitaires cherchent à accéder et exploiter vos données personnelles. Pour minimiser les risques :

Limitez les autorisations des applications : n’accordez que les droits d’accès strictement nécessaires au fonctionnement de l’application. Sauvegardez régulièrement vos données sur un support externe ou dans le cloud : cela vous permettra de récupérer facilement vos informations si, malgré tout, vous êtes victime d’un logiciel publicitaire.

Gérer et bloquer les annonces indésirables

Pour ceux qui souhaiteraient simplement limiter l’intrusion et la gêne causées par les logiciels publicitaires sans pour autant supprimer les applications concernées, quelques options s’offrent à vous :

Bloquer les fenêtres pop-up : Vous pouvez activer un bloqueur de fenêtres pop-up dans les paramètres de votre navigateur afin de réduire le nombre d’annonces intrusives durant votre utilisation du web.

Vous pouvez activer un bloqueur de fenêtres pop-up dans les paramètres de votre navigateur afin de réduire le nombre d’annonces intrusives durant votre utilisation du web. Utiliser un bloqueur de publicités : Installer une application dédiée au blocage des annonces publicitaires peut également être une solution efficace contre les logiciels publicitaires.

Installer une application dédiée au blocage des annonces publicitaires peut également être une solution efficace contre les logiciels publicitaires. Paramétrer correctement la confidentialité : En ajustant les paramètres de confidentialité de vos applications, il est possible de limiter la quantité et la pertinence des annonces qui vous sont proposées.

En prenant en compte ces conseils et en restant attentif aux indications données par les utilisateurs et votre appareil, vous devriez être en mesure d’éviter les applications contenant des logiciels publicitaires et, ainsi, améliorer la qualité de l’expérience offerte par vos dispositifs numériques.