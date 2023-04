Comment récolter plus d’avis positifs sur Google ?

La réputation en ligne est de plus en plus essentielle pour les entreprises. Google est l’une des plateformes les plus populaires pour les avis en ligne, et avoir des avis positifs aide votre entreprise à se démarquer de la concurrence.

Dans cet article, découvrez quelques stratégies efficaces pour récolter plus d’avis positifs sur Google.

Créer un profil Google My Business complet et optimisé

Le premier pas pour récolter des avis sur Google est de s’assurer que votre entreprise possède un profil Google My Business complet et optimisé. Assurez-vous d’inclure des informations précises sur votre entreprise, y compris votre adresse, votre numéro de téléphone, les heures d’ouverture, le site web et la catégorie d’entreprise. Cela permet aux clients de vous trouver facilement sur Google.

Ensuite, il est indispensable d’ajouter des images de qualité de votre entreprise, comme des photos de vos produits, des images de votre équipe et des photos de votre emplacement. Les images de qualité attirent l’attention des clients et montrent que vous êtes professionnel.

Il est également important d’utiliser des mots-clés pertinents dans la description de votre entreprise pour aider les clients à vous trouver plus facilement dans les résultats de recherche Google. Utilisez de même la fonctionnalité de publication de Google My Business pour publier régulièrement des mises à jour sur votre entreprise, comme des promotions, des événements et des actualités. Cela à aide à maintenir l’engagement des clients et à améliorer votre visibilité en ligne.

En outre, qu’ils soient positifs ou négatifs, vous vous devez de répondre aux avis des clients. Cela montre que vous êtes attentif à leurs commentaires et que vous êtes prêt à résoudre les problèmes. Votre réputation en ligne est également améliorée et la confiance des clients envers votre entreprise, renforcée.

Opter pour les cartes NFC

La technologue NFC (Near Field Communication) est une technologie de communication sans fil qui permet l’échange de données entre deux dispositifs à courte distance (environ 10 cm).

Elle est utilisée dans de nombreux domaines, tels que les paiements mobiles, la domotique ou encore l’identification.

La carte NFC connectée est équipée de cette technologie et peut être utilisée pour collecter des avis Google. Ces cartes modernes sont généralement distribuées aux clients après une visite ou un achat dans un commerce. Les clients peuvent utiliser leur smartphone pour scanner la carte et accéder directement à la page d’avis de l’entreprise sur Google.

Les avantages des cartes NFC pour collecter des avis Google

Les cartes NFC pour collecter des avis Google présentent de nombreux avantages pour leurs utilisations. Entres autres avantages, ces cartes :

Facilitent la collecte d’avis pour les clients qui n’ont pas besoin de chercher l’entreprise sur Google ou de remplir des formulaires complexes ;

Permettent aux entreprises de récolter des avis plus rapidement, car les clients peuvent laisser leur avis immédiatement après leur visite ;

Augmentent la puissance des avis Google positifs, parce que les clients satisfaits ont tendance à laisser un avis plus souvent lorsqu’ils sont encouragés à le faire ;

Offrent une expérience client pratique et moderne en ce sens qu’elles sont faciles à utiliser et les clients apprécient les entreprises qui sont à la pointe de la technologie.

Comment mettre en place les cartes NFC pour collecter des avis Google ?

Pour mettre en place les cartes NFC pour collecter des avis Google, il vous faut faire la commande de ces cartes. Vous pouvez commander des cartes NFC auprès de fournisseurs spécialisés dans la fabrication de cartes NFC, ou vous pouvez également opter pour des services en ligne qui vous permettent de créer et personnaliser vos propres cartes.

Ensuite, vous devez programmer votre carte NFC pour qu’elle contienne le lien direct vers votre page d’avis Google. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils de programmation NFC en ligne ou utiliser des applications mobiles spéciales pour programmer votre carte NFC.

Enfin, placez les cartes NFC dans votre entreprise. Pour plus de visibilité, il est conseillé de placer les cartes NFC dans des endroits stratégiques de votre entreprise, comme à la caisse, sur les tables, dans les salles d’attente, etc. Assurez-vous que les cartes sont bien visibles et facilement accessibles pour les clients.

Offrir une expérience client exceptionnelle

La meilleure façon d’obtenir des avis positifs est de fournir une expérience client exceptionnelle. Pour cela, accueillez les clients avec le sourire et offrez-leur une expérience agréable dès leur arrivée. Les clients seront plus susceptibles de laisser un avis positif s’ils se sentent les bienvenus.

De plus, offrez un service exceptionnel en répondant rapidement aux demandes des clients, en résolvant les problèmes rapidement et en offrant des produits ou services de qualité. Vous pouvez même offrir des promotions spéciales pour inciter les clients à laisser un avis sur votre profil Google My business. Si vous souhaitez améliorer votre e-réputation, voici un article qui pourrait vous donner des conseils supplémentaires.