Réserver une place en crèche pour son employé : un levier efficace pour renforcer la fidélisation du collaborateur

Tout dirigeant digne du nom souhaite avoir dans son entreprise des collaborateurs qui s’engagent et s’intéressent à leur travail. En d’autres termes, il désire une équipe composée d’employés motivés qui donnent le meilleur d’eux-mêmes et font des efforts supplémentaires afin d’atteindre leurs objectifs. Vous l’ignorez peut-être, mais l’engagement des employés est la principale clé du succès d’une société.

Toutefois, comment obtenir des travailleurs très productifs et les fidéliser ? Pour y arriver, la mise en place d’une politique RH innovante s’impose. Beaucoup d’entreprises l’ont donc compris et ont commencé à adopter des initiatives proactives, notamment la réservation de places en crèches afin de soutenir leurs employés parents. On vous dit tout sur le sujet.

Ce que vous devez retenir sur les places en crèches pour fidéliser les collaborateurs :

La réservation de places en crèche aide les parents salariés à réduire leur stress, favorisant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Offrir ce service renforce le sentiment d’appartenance des employés et leur engagement envers l’entreprise, améliorant productivité et fidélisation.

Collaborer avec des réseaux spécialisés comme Choisir Ma Crèche garantit des solutions flexibles et accessibles, adaptées à toutes les localités en France.

Cette initiative améliore le bien-être global, la marque employeur et la performance de l’entreprise sur un marché compétitif.

Pourquoi l’engagement des employés est si important ?

Les bénéfices de l’engagement des salariés sont nombreux et ont un impact considérable sur la performance globale de l’organisation. Découvrons-les ensemble !

Augmentation de la productivité

Par définition, des collaborateurs engagés sont des salariés qui sont personnellement investis dans leur travail. Ils sont très efficaces et mettent au service de l’entreprise tout leur savoir-faire.

Bénéficiant d’une bonne santé physique et mentale, ils produisent donc un travail de meilleure qualité.

En outre, la performance individuelle améliore aussi la performance de l’équipe. Cette dernière peut ainsi atteindre facilement les objectifs qui lui ont été fixés.

Augmentation de la rentabilité

Cet avantage est la conséquence directe liée à la productivité des employés et des équipes. Vous devez savoir qu’un capital humain productif est moins coûteux pour l’entreprise, puisqu’on assiste à une réduction du coût de l’absentéisme et du coût du turnover. La structure est également confrontée à moins d’erreurs et d’incidents de sécurité, etc.

Ce n’est pas tout ! Les collaborateurs motivés et heureux au travail sont ceux qui parviennent le mieux à satisfaire les clients de leur entreprise. Et qui dit client satisfait, dit aussi client fidélisé. Vous pourrez ainsi augmenter votre chiffre d’affaires. Tout ceci maximise la rentabilité de l’entreprise. Elle deviendra très compétitive sur le marché.

Une meilleure rétention des employés

La fidélisation des talents est un facteur essentiel de performance. Une entreprise désirant se développer doit tout mettre en place pour que ses talents ne la quittent pas pour aller chez ses concurrents. Et sans une bonne politique d’engagement des salariés, cela sera difficile à faire.

Une bonne réputation de l’organisation

Pour finir, un bon niveau d’engagement des collaborateurs permet d’avoir une marque employeur forte. Les employés engagés deviennent des ambassadeurs de la marque. Ils peuvent ainsi se porter garants de leur organisation, ce qui accroit l’attractivité de la marque employeur.

En bref, l’engagement des employés profite non seulement aux employés individuels, mais aussi aux équipes, aux gestionnaires et à l’organisation dans son ensemble. Vous avez donc tout à gagner en réservant des places en crèches pour vos collaborateurs qui sont de jeunes parents.

Comment la réservation de crèches pour les salariés d’entreprises favorise-t-elle leur engagement ?

Le principal souci de tous les parents qui travaillent est de trouver un mode de garde adapté à leur bout de chou. Or, selon les statistiques, dans l’hexagone, on enregistre chaque année environ 800 000 naissances pour 167 000 places disponibles.

Ces chiffres témoignent donc qu’il y a une véritable pénurie, ce qui augmente l’inquiétude des salariés.

Et comme vous le savez, le stress au travail ne permet pas d’être productif. Il peut même nuire au bien-être des salariés, puisqu’il est la cause de nombreuses maladies. Conséquence, l’entreprise sera confrontée à un taux d’absentéisme élevé. Ne pas trouver une place en crèche fiable pour son enfant peut aussi entraîner :

une baisse de motivation ;

une diminution des performances ;

un dégoût de son métier…

Pour éviter ces désagréments et mettre fin à l’angoisse liée à la recherche de solutions de garde d’enfants, il est fortement recommandé aux services RH de collaborer avec des professionnels spécialisés comme Choisir Ma Crèche pour garantir un certain nombre de places réservées à leurs employés.

Peu importe la taille de votre entreprise, cette start-up peut vous dénicher des places de crèches à tout moment, et ce, dans toutes les localités de la France grâce à son réseau national composé de crèches privées, publiques ou associatives. Elle propose aux sociétés une offre de service complète.

La mise en place de cette politique de parentalité à destination de vos collaborateurs leur offre par ailleurs une tranquillité d’esprit. Le fait de savoir que leurs progénitures sont prises en charge dans un environnement sûr et stimulant peut réduire leur stress et améliorer leur santé mentale au travail.

Ils se sentiront soutenus et leur sentiment d’appartenance à l’entreprise sera également renforcé. De plus, la réservation de crèches pour les salariés parents permet aux talents de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Autrement dit, cette mesure favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. En bref, elle optimise le bien-être de même que la qualité de vie au travail.

Eu égard à tous ces avantages, on peut donc affirmer sans ambages que la réservation de crèches pour les salariés parents en entreprise développe l’engagement des employés.

Offrir des solutions adaptées comme la réservation de places en crèche montre l’importance de soutenir les collaborateurs dans leur équilibre travail-vie personnelle. Cette démarche peut s’étendre à d’autres actions favorisant leur bien-être, telles que l’ergonomie des lieux de travail. En repensant les espaces professionnels pour allier confort, fonctionnalité et santé, les entreprises renforcent encore davantage la qualité de vie au travail, un sujet crucial pour les salariés et les employeurs.

PGRpdiBjbGFzcz0ibHdkLWNvbnRhaW5lciIgaWQ9Imx3ZF9ib3R0b21fc2VjdGlvbiI+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NCiAgICAgICAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd2F6YS10ZWNoLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtbGVnYS13aXphcmQtZmlsZXppbGxhIC0gQ29waWUvdmlld3MvLi4vaW1hZ2VzL2x3ZC1sb2dvLW1lbnRpb25zLnBuZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSI0MCI+DQogICAgPC9kaXY+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9saXN0Ij4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTFweDttYXJnaW4tYm90dG9tOjVweDsiPjxzcGFuPkNvbnRlbnUgY29uw6d1IGV0IHByb3Bvc8OpIHBhciAjRVJFMjIxMTI0LiBMYSByw6lkYWN0aW9uIGRlIEFjdHVhbGl0w6lzIEVudHJlcHJlbmV1cnMgLSBFbnRyZXByaXNlcyB8IFdhemF0ZWNoIG4nYSBwYXMgcGFydGljaXDDqSDDoCBsYSByw6lhbGlzYXRpb24gZGUgY2V0IGFydGljbGUuPC9zcGFuPjwvcD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMXB4O21hcmdpbi1ib3R0b206NXB4OyI+PHNwYW4+LSBDcsOpZGl0cyBpbWFnZXMgOiBGcmVlcGlrPC9zcGFuPjwvcD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4=