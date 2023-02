Les avantages d’un pod automatisé pour les posts LinkedIn

Publier sur les réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn, est devenu une nécessité pour faire connaître sa marque au grand public. Les posts sur LinkedIn sont aussi

un moyen efficace pour partager ses actualités et générer plus de leads de qualité. Dans la pratique, comment prendre réellement avantage des posts sur LinkedIn en utilisant un pod automatisé ?

Qu’est-ce qu’un pod, ou groupe d’engagement ?

Un pod est un groupe de personnes au sein duquel, chaque individu dispose d’un compte sur un même réseau social. L’objectif de ce rassemblement de plusieurs personnes sur une plateforme sociale pour en faire un groupe d’engagement est simple et unique : booster systématiquement et de façon réciproque tout post effectué par un membre du groupe.

Pour cela, il faut que chaque membre du pod like (aime) et partage tout nouveau post dans le pod sans se poser de question.

Le pod est une pratique ancienne qui fonctionne comme la méthode de « bouche-à-oreille », mais qui a été révolutionnée. Désormais, en plus des pods manuels, il existe des pods automatisés pour LinkedIn comme le Podawaa créé par Waalaxy.

Très intelligent et fiable, ce pod est un outil qui permet de gagner du temps sur LinkedIn qui est un réseau social professionnel. Mieux, le podawaa donne la possibilité à son utilisateur d’intégrer plusieurs pods sur LinkedIn pour plus de visibilité.

À quoi sert un pod pour vos publications LinkedIn ?

Un pod permet d’accroître, de manière significative, le nombre de likes et de commentaires sous un post. Par conséquent, l’utilisation d’un pod sur un réseau social comme LinkedIn permet d’améliorer la visibilité d’une publication, d’une marque ou d’une entreprise.

Lorsqu’une nouvelle entreprise ou une marque veut mettre en place sa stratégie social média, elle peut faire recours à un pod sur LinkedIn. Ce qui lui permettra de gagner très rapidement en visibilité, mais aussi en engagement pour faire d’elle, une entreprise/marque crédible.

Sur les réseaux sociaux en général et sur LinkedIn en particulier, les internautes pensent que les posts qui ont plus de like et de commentaires sont les plus intéressants.

De ce fait, ils ne trouvent aucun inconvénient à s’abonner à la page de l’entreprise pour suivre son actualité, aimer et partager ses posts.

En réalité, les pods sont conçus pour inciter l’algorithme des réseaux sociaux à aider les utilisateurs dans leur quête de visibilité.

Un pod, lorsqu’il est bien utilisé, permet à une entreprise ou à une marque de générer des leads efficaces et des clients à fidéliser. Un pod permet aussi de faire du réseautage efficace et de se faire remarquer par d’éventuels partenaires économiques sur LinkedIn.

Pourquoi augmenter l’engagement sur vos posts LinkedIn ?

LinkedIn est une plateforme sociale professionnelle sur laquelle, la majorité des entreprises se positionnent pour se faire connaître. Gagner de la visibilité sur ce réseau social peut donc être capital pour une entreprise, surtout si elle vient d’être créée. Lorsque l’on prend aussi la décision d’augmenter l’engagement sur des posts LinkedIn, il y a plus de chance de générer des leads de très bonne qualité. Car, sur ce réseau social, la majorité des internautes viennent pour rechercher des entreprises crédibles qui proposent des produits et services de qualité. Enfin, en optant pour l’engagement sur des posts LinkedIn, on se donne plus de chance de se faire remarquer par de potentiels et sérieux partenaires économiques pour la croissance d’un business.

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre pod automatisé

Utiliser un pod automatisé pour avoir de la visibilité n’est qu’un avantage qu’offre cet outil. Par contre, pour maximiser les avantages d’un pod, il faut prendre de bonnes habitudes.

Créer des contenus engageants

La principale chose étudiée sur un post par l’algorithme d’un réseau social comme LinkedIn est l’engagement de son contenu. Il est conseillé de créer du contenu interactif pour avoir plus de likes et de commentaires. Aussi, il faut veiller à créer des contenus à forte valeur ajoutée qui répondent aux problématiques précises du public cible.

Faire des publications au bon moment

Pour avoir plus d’engagements autour d’un post, les deux premières heures sont décisives après sa publication. Il faut donc savoir à quel moment les cibles sont présentes sur les réseaux sociaux pour publier les posts. Sur LinkedIn, certaines études ont démontré que les internautes sont plus actifs les mardis et les jeudis.

Éviter de spammer

L’algorithme de LinkedIn peut facilement détecter les comportements de spamming. Il est donc nécessaire d’éviter de spammer les posts pour qu’ils soient bien vus par l’algorithme.

Autres articles :