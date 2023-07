Comment choisir le bon hébergeur pour un site web professionnel ?

L'Oréal Professionnel Tecni Art Web L'oréal Professionnel 150 Ml

Il est impossible de créer un site web sans choisir un hébergeur. Il existe une multitude d’hébergeurs de site web sur le marché avec des caractéristiques techniques de plus en plus pointues.

Ce choix doit donc être fait de façon réfléchie, afin de garantir la performance du site web. Voici des conseils pratiques pour choisir le bon hébergeur pour un site web professionnel.

Le rôle d’un hébergeur web pour un site professionnel

Pour qu’un site web fonctionne et soit visible sur les moteurs de recherche, il faut qu’il soit hébergé dans un domaine. L’hébergeur web permet en effet de stocker les données d’un site sur un serveur. Tout comme on enregistre des documents sur le disque dur de son ordinateur, les données d’un site doivent être enregistrées sur un serveur puissant connecté à Internet 24 h/24. On peut donc consulter les contenus de son site à tout moment.

De plus, le site étant disponible en ligne, ses contenus seront accessibles aux utilisateurs partout dans le monde.

Quels critères rechercher chez un hébergeur ?

De nombreux hébergeurs sont disponibles sur le marché, chacun ayant des caractéristiques spécifiques. Pour choisir l’hébergement idéal, il est conseillé de définir les besoins et de tenir compte de nombreux critères importants.

Les différents types d’hébergeurs

De nombreuses entreprises choisissent aujourd’hui des hébergeurs comme ITAK IT pour bénéficier d’une solution Cloud très performante. Avec un hébergement Cloud, le site web est installé sur un groupe de serveurs reliés les uns aux autres. Il s’agit d’une solution virtuelle qui offre une flexibilité et une souplesse considérables. Les autres hébergeurs qu’on rencontre le plus souvent sont :

l’hébergement mutualisé (plusieurs sites partagent un même serveur et les mêmes ressources),

l’hébergement dédié (un seul site est hébergé sur un serveur, ce qui permet de gérer l’espace à sa guise),

l’hébergement VPS (Virtual private server) est une solution hybride qui permet d’avoir un espace de stockage propre sans passer par un serveur dédié.

L’hébergement VPS s’adapte parfaitement aux sites e-commerce de taille moyenne et aux sites vitrine très fréquentés.

Les performances de l’hébergeur

Pour choisir un hébergeur, il faut aussi tenir compte des performances techniques de celui-ci. Il y va du bon fonctionnement d’un site web. Pour cela, une attention particulière doit être portée sur divers indicateurs. La bande passante doit être performante pour supporter les prévisions de trafic. Il faut également tenir compte du nombre de cœurs et de CPU de l’hébergeur.

Un site web qui génère un grand nombre d’interactions aura besoin d’un hébergement avec un nombre de CPU plus important. La RAM ou mémoire vive doit aussi avoir une grande capacité pour faire face à d’importants pics de trafic. Quant aux bases de données, elles doivent être choisies en fonction de la fréquence de création des nouveaux contenus.

La sécurité des données

La sécurité des données est également un autre critère à prendre en compte lors du choix d’hébergement d’un site web. Il est donc conseillé d’être attentif sur les services garantis par l’hébergeur. Il est important de choisir un hébergeur qui propose une protection contre les attaques de types DdoS et les tentatives de piratage (pare-feu, services de surveillance). Un hébergeur doit également garantir la mise à jour régulière du serveur, ainsi que le service de sauvegarde et de restauration des données. Pour un site e-commerce, il faudra opter pour un hébergeur qui procure un certificat SSL. Cela permettra de crypter et de sécuriser les informations personnelles, sensibles et confidentielles transmis entre le site et les utilisateurs.

La fiabilité de l’infrastructure

Un hébergement qui a une infrastructure faible peut rendre le site web inaccessible. Cela aura des répercussions sur son référencement et par conséquent sur sa performance globale. De plus, il existe un risque de communiquer une mauvaise image aux potentiels visiteurs.

Il est important de prêter une attention particulière aux garanties de temps de disponibilité que propose l’hébergeur. Il s’agit du temps pendant lequel les serveurs de l’hébergeur sont opérationnels. Il est recommandé de souscrire une offre d’au moins 99,5 % de temps de disponibilité. D’un autre côté, il faut faire attention au temps de rétablissement du service proposé. L’objectif est d’éviter que les éventuelles pannes causent de dérangement sur le trafic du site.