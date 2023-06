SEO local ou référencement naturel local : qu’est-ce que c’est ?

Doll Beauty Lipgloss C'est la Vie 2.8g - Violet - Size: 10ml

Comment figurer en bonne place dans les recherches géolocalisées ? C’est à cette sempiternelle question que répond la mise en place du SEO local au sein d’une entreprise.

Dans un monde connecté, se démarquer devient un véritable enjeu de compétitivité. Grâce à un référencement local, toute entreprise peut se rendre visible sur Google.

Si vous ignorez ce que recouvre ce terme, cet article s’adresse à vous.

Que vous soyez un restaurant, un magasin ou une agence immobilière, découvrez pourquoi le SEO local constitue votre meilleur allié pour vous positionner en tête des résultats de recherche locaux.

Le SEO local : fiche d’identité

Pour répondre à cette question, une introduction aux bases du référencement local s’impose. En effet, vous devez noter que le SEO local ou le référencement naturel local désigne une stratégie puissante qui permet aux entreprises d’optimiser leur visibilité et, par conséquent, d’attirer des clients situés dans leur région d’exploitation.

Cela dit, un SEO local fourni par Keyweo consiste en un ensemble de techniques et de stratégies.

Contrairement au SEO classique ou traditionnel, qui se concentre essentiellement sur le classement dans les résultats globaux, celui-ci met l’accent sur l’optimisation spécifique pour une région ou une localité donnée.

Si dans les stratégies de mise en œuvre, le SEO local et le SEO traditionnel se rapprochent, ils s’éloignent du point de vue de la portée de leurs effets. Ce développement liminaire nous permet de retenir en substance que le SEO local a pour objectif essentiel d’aider les entreprises à vocation locale à paraitre plus visibles lorsqu’un internaute effectue une recherche géographiquement pertinente.

SEO Local: un puissant levier de positionnement stratégique

L’importance du SEO local pour les entreprises se lit aisément au regard des nombreux avantages qu’il offre en matière de trafic (ici). Vous devez ainsi savoir qu’en optimisant votre visibilité dans les résultats de recherche locaux, le SEO local vous permet mécaniquement d’augmenter vos chances d’être trouvé par des clients potentiels à proximité. En cela, le SEO local constitue un puissant levier de positionnement stratégique au sein d’un marché fortement concurrentiel.

Il est alors naturellement perçu de nos jours comme une arme, sinon l’arme ultime, pour augmenter sa visibilité, accroitre sa communauté en ligne, et in fine, stimuler ses ventes et sa croissance. Le SEO local reste de ce fait un outil puissant pour conquérir n’importe quel marché local et surpasser ses concurrents. Toutefois, faut-il déjà le maitriser. En vérité, le SEO ne constitue pas une matière à la portée de tous. Il en est d’ailleurs de même du SEO traditionnel que seules les agences SEO maitrisent à la perfection.

SEO Local: les clés d’un succès local de vos activités

La géolocalisation demeure une fonctionnalité puissante qui permet d’attirer des clients locaux en leur fournissant des informations pertinentes basées sur leur emplacement.

Ainsi, les entreprises qui s’appuient sur le SEO local utilisent la géolocalisation sur leur site web afin de personnaliser leur contenu.

Le référencement naturel s’inscrit de ce fait dans une démarche murie.

Un excellent maillage interne et une fiche GMB optimisée

Que vous soyez un entrepreneur, une PME ou un ETI, vous devez absolument vous appuyer sur les compétences d’une agence web pour tirer le meilleur profit de cette stratégie de référencement. Un référencement naturel local qui se veut efficace se concentre sur des facteurs tels que :

la recherche des mots-clés (avec Google Keyword Planner ou UberSuggest) ;

(avec Google Keyword Planner ou UberSuggest) ; des contenus de qualité ;

une page Google My Business bien optimisée, etc.

En outre, nous devons vous faire remarquer que les moteurs de recherche, dont Google, se nourrissent de divers signaux de localisation. Ces derniers leur permettent de déterminer la pertinence d’une entreprise dans les résultats de recherche locale.

Les citations locales et les backlinks locaux

Ils jouent un rôle crucial dans le SEO local. En effet, les citations constituent des mentions en ligne de votre société, que ce soit à travers son nom, son adresse ou son numéro de téléphone (NAP). Les citations, présentes surtout dans les annuaires en ligne et les pages jaunes, aident les moteurs de recherche à confirmer la présence locale des entreprises.

Ainsi, plus vous disposez de citations précises et cohérentes, plus votre entreprise inspire confiance à Google. Les backlinks locaux représentent les liens provenant de sites web locaux qui interviennent dans le même secteur d’activité que vous. Vous en déduirez qu’un SEO local qui impacte sa cible ne peut se réaliser en vase clos.

Vous devez pour cela collaborer avec d’autres entreprises pour nouer des partenariats et échanger des liens. Vous pouvez aussi chercher à participer à des événements locaux afin d’obtenir des mentions en ligne à travers d’autres sites. En somme, une présence sur les annuaires et une visibilité locale au travers d’autres blogs s’avèrent capitales.